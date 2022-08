Gli ascolti tv di lunedì 8 agosto 2022, con Rai 1 che continua a seguire le avventure di Belle & Sebastien a distanza da una settimana dal primo film – che dette soddisfazioni di ascolto. Come ogni lunedì, spazio all’attualità politica – che ha di che raccontare dopo l’addio di Calenda al PD in diretta tv e le conseguenze sulle alleanze elettorali – con Zona Bianca su Rete 4 e La corsa al voto con Paolo Celata su La7. Per restare nel mondo ‘live’, c’è ancora la Coppa Italia su Italia 1 con Bologna – Cosenza in prime time, mentre per la categoria ‘prima visione’ ci sono le serie di Rai 2.

Sul fronte repliche, invece, non possiamo che citare Michelle Impossible su Canale 5 – che, lo ricordiamo, ha deciso di far slittare la seconda edizione alla primavera 2023 -, Report su Rai 3 e Il contadino cerca moglie su Nove.

Ma diamo un’occhiata agli ascolti tv di ieri.

Ascolti tv Prime Time

Su Rai 1 il film Belle & Sébastien – L’avventura continua ha registrato 2.088.000 telespettatori, per uno share del 14,91%, mentre Canale 5 ha proposto la replica di Michelle Impossible che ha ottenuto 1.331.000 telespettatori, share 11,04%. Serie tv, invece, per Rai 2 con 9-1-1 che ottiene 1.167.000, 7,72% e 9-1-1: Lone Star a 964.000 telespettatori, share 7,25%. Su Italia 1 continua la Coppa Italia con Bologna – Cosenza che ha registrato un netto di 935.000 telespettatori, share 6,60%. Su Rete 4 la puntata del lunedì di Zona Bianca è stata vista da 770.000 telespettatori, share 6,83%, mentre su La7 Speciale TgLa7 – La corsa al voto ha ottenuto 637.000 telespettatori, share 4,77%. La replica di Report su Rai 3 si ferma nella presentazione 892.000 telespettatori, share 5,83% e nel programma a 608.000, 4,34%. SuTv8 Gomorra – La serie è stata vista da 490.000 telespettatori, share 3,5%. Su Nove Il contadino cerca moglie, sempre in replica, ottiene 346.000 telespettatori, share 3,46%.

Ascolti tv Access Prime Time

In access Techetechetè su Rai 1 ha registrato 2940.000 telespettatori, share 19,20%, mentre Paperissima Sprint su Canale 5 2200.000 telespettatori, share 14,31%. Su Rai 2 Tg2 Post ha ottenuto 756.000 telespettatori, share 4,92% mentre su Rai 3 Blob ha raccolto 628.000, 4,44% e a seguire Viaggio in Italia 849.000, 5,76%, con Un posto al sole che resiste a 1.236.000, 8,01%. NCIS su Italia 1 registra .000 telespettatori, share % mentre Controcorrente su Rete 4 ottiene nella prima parte 852.000 telespettatori, share 5,73% e nella seconda 906.000, 5,89%. Su La7 In onda ha fatto registrare 1.064.000 telespettatori, share 6,95%, mentre su Tv8 4 Ristoranti ha ottenuto 241.000 telespettatori, share 1,9% e su Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? ha registrato 248.000 telespettatori, share 1,8%.

Ascolti Preserale

Nel preserale Reazione a catena su Rai 1 ha registrato nel segmento L’intesa vincente 2.221.000 telespettatori, share 23,77% e nel game un netto di 3.294.000, 27,55%, mentre su Canale 5 Avanti un altro! ha registrato nel segmento Avanti il primo 1.164.000 telespettatori, share 13,24% e nel game un netto di 1.689.000, 14,76%. Su Rai 2 Blue Bloods ha ottenuto un netto di 713.000, 5,21%, mentre su Italia 1 il match Modena – Sassuolo, per la Coppa Italia, ha ottenuto un netto di 504.000 telespettatori, share 5%. Tempesta d’amore su Rete 4 ha raccolto 695.000 telespettatori, share 4,92%, mentre su La7 Padre Brown si ferma a 85.000, 1,03% e 169.000, 1,54%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 il Tg1 Mattina ha totalizzato un netto di 648.000 telespettatori, share 17,05%, mentre UnoMattina Estate ha registrato 680.000, 18,21%; a seguire Linea Verde Estate 681.000, 17,80% e UnoMattina Estate Più 737.000, 16,26%; infine Camper ha ottenuto 1.232.000, 15,29%. Su Rai 2 Dream Hotel ha registrato 455.000 telespettatori, share 6,81%, mentre su Rai 3 Agorà estate ha ottenuto 213.000, 5,22%, mentre Elisir – A gentile richiesta 194.000, 5,21%; dopo il Tg3 Quante Storie ha ottenuto 486.000, 5,57% e 465.000, 4,48% e Passato e Presente 495.000, 4,30%. Su Canale 5 Morning News ha ottenuto 718.000 telespettatori, share 17,94% e 620.000, 17,03%, con Forum a 1.163.000, 17,95%. Su Italia 1 CSI: NY ha registrato 228.000 telespettatori, share 3,94% e su Rete 4 RIS: Delitti Imperfetti ha dato la linea al Tg4 con 138.000 telespettatori, share 3,11% e dopo il Tg Il Segreto ha ottenuto 134.000, 1,48% e Hamburg Distretto 21 289.000, 2,57%. La7 ha ottenuto con Omnibus 133.000 telespettatori, share 3,50%, nel segmento News 80.000, 2,74% e nel Dibattito 146.000, 3,55%; quindi Coffee Break estate 168.000, 4,58% e L’aria che tira – Estate 242.000, 5,25% e L’aria che tira Oggi – Estate 371.000, 4,07%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 Don Matteo 10 registra 1.212.000, 11,63% e 1.312.000, 15,18%, Sei sorelle raccoglie 929.000, 12,86% e a seguire Estate in diretta 1.380.000, 17,76%. Su Rai 2 Squadra Speciale Cobra 11 ha registrato 409.000 telespettatori, share 3,87%. Su Rai 3 Ossi di Seppia ha ottenuto 390.000, 4,38% e 276.000, 3,34%, Overland 520.000, 7,27% e Geo Magazine 761.000, 9,34%.

Su Canale 5 Beautiful ha registrato 2.083.000 telespettatori, share 18,94%, mentre Terra amara 2.003.000, 21,65%, Un altro domani 1267.000, 16,81%. Dopo le soap il film tv Rosamunde Pilcher: Cuori nella tempesta un netto di 894.000, 11,87%. Su Italia 1 la prima delle puntate de I Simpson ha registrato 448.000 telespettatori, 3,95%, mentre NCIS: Los Angeles un netto di 345.000, 4,84%.

Su Rete 4 Lo sportello di Forum Estate ha registrato un netto di .000 telespettatori, % di share; a seguire il Tg4 – Diario del giorno .000, %e il film Vacanze a Ischia un netto di .000, %. Su La7 Eden – Un pianeta da salvare ha registrato 213.000 telespettatori, share 2,47% e Segreti reali 125.000, 1,71%.

Ascolti tv Seconda serata

In seconda serata su Rai 1 Cose Nostre ha registrato 610.000 telespettatori, share 7,77%. Su Rai 2 Calcio Totale Estate ha registrato 269.000 telespettatori, share 2,95%, mentre su Rai 3 Il fattore umano 354.000, 4,29%. Su Italia 1 Coppa Italia Live ha registrato 356.000 telespettatori, share 3,93%. Su Rete 4 Motive ha registrato 179.000, 5,01%. Su La7 la serie Sherlock ha ottenuto 113.000 telespettatori, share 2,17%.

Ascolti tv TG

Tg1 ore 13:30 2.698.000, 23,36%; ore 20:00 3.564.000, 25,28%.

2.698.000, 23,36%; 3.564.000, 25,28%. Tg2 ore 13:00 1.779.000, 16,24%; ore 20:30 1.115.000, 7,44%.

1.779.000, 16,24%; 1.115.000, 7,44%. Tg3 ore 14:30 1.451.000, 14,30%; ore 19:00 1.364.000, 12,80%.

1.451.000, 14,30%; 1.364.000, 12,80%. Tg5 ore 13:00 2.558.000, 23,06%; ore 20:00 2.754.000, 19,30%.

2.558.000, 23,06%; 2.754.000, 19,30%. Studio Aperto ore 12:25 1.235.000, 13,58%; ore 18:30 220.000, 2,96%.

1.235.000, 13,58%; 220.000, 2,96%. Tg4 ore 12.00 271.000, 4,06%; ore 18:55 482.000, 4,34%.

271.000, 4,06%; 482.000, 4,34%. Tg La7 ore 13:30 513.000, 4,45%; ore 20:00 755.000, 5,32%.

Dati AUDITEL™