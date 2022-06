Gli ascolti tv del primo giorno d’Estate tv, con i nuovi programmi al via, qualche residuo di prime time primaverile e tanti film. Ed è proprio il film A casa tutti bene, su Rai 1, a ottenere l’ascolto in teste più alto, con 2,7 milioni, mentre L’Isola dei Famosi ha registrato 2,5 milioni. Terza piazza per Report che ha ottenuto 1,5 milioni di telespettatori su Rai 3 seguito dalla stagione inedita di Chicago PD su Italia 1, oltre 1,2 mln. Al di sotto del milione, anche se di poco, l’ultima puntata di Made in Sud. A 715mila telespettatori Quarta Repubblica.

L’Access prime time non ha ancora cambiato volto, mentre cambia radicalmente il daytime del mattino e del pomeriggio delle tre reti Rai. Il pomeriggio di Canale 5, a tutto soap e telenovelas, non scende mai sotto i 2 milioni di telespettatori, eccezion fatta per Pomeriggio Cinque che si gode il traino. Estate in diretta, con Semprini e Capua, debutta a 1,4 mln. Reazione a catena torna e registra 3,5 milioni.

Nel daytime del mattino la nuova fascia del Tg1 Mattina (“in collaborazione con Daytime”) ottiene circa 640mila telespettatori, mentre UnoMattina Estate con Ossini e Soave registra 775mila. Camper debutta con 1,5 mln.

Ascolti tv Prime Time

Su Rai 1 Il film A casa tutti bene ha registrato un netto di 2.674.000 telespettatori, share 15,83%.

ha registrato un netto di 2.674.000 telespettatori, share 15,83%. Su Rai 2 Made in Sud, ultima puntata, ha registrato 938.000 telespettatori, share 6,41%.

ultima puntata, ha registrato 938.000 telespettatori, share 6,41%. Su Rai 3 Report ha registrato nella presentazione 1.159.000, 6,39% e nel programma 1.548.000 telespettatori, share 8,93%.

ha registrato nella presentazione 1.159.000, 6,39% e nel programma 1.548.000 telespettatori, share 8,93%. Su Canale 5 L’Isola dei Famosi ha registrato 2.461.000 telespettatori, share 20,50%.

ha registrato 2.461.000 telespettatori, share 20,50%. Su Italia 1 Chicago PD ha registrato un netto di 1.232.000 telespettatori, share 7,60%.

ha registrato un netto di 1.232.000 telespettatori, share 7,60%. Su Rete 4 Quarta Repubblica ha registrato 715.000 telespettatori, share 5,23%.

ha registrato 715.000 telespettatori, share 5,23%. Su La7 La serie Yellowstone ha registrato 274.000 telespettatori, 1,48% e 290.000, 1,73%.

ha registrato 274.000 telespettatori, 1,48% e 290.000, 1,73%. Su Tv8 Gomorra – La serie è stata vista da 353.000 telespettatori, share 2%.

è stata vista da 353.000 telespettatori, share 2%. Su Nove Il film A testa alta ha registrato 281.000 telespettatori, share 1,9%.

Ascolti tv Access Prime Time

Su Rai 1 Soliti Ignoti – Il ritorno ha registrato 3.860.000 telespettatori, share 21,47%.

ha registrato 3.860.000 telespettatori, share 21,47%. Su Rai 2 Tg2 Post ha registrato 785.000 telespettatori, share 4,33%.

ha registrato 785.000 telespettatori, share 4,33%. Su Rai 3 Blob 821.000, 5,29%. L a gioia della musica 893.000, 5,38%. Un posto al sole 1.394.000, 7,77%.

821.000, 5,29%. L 893.000, 5,38%. 1.394.000, 7,77%. Su Canale 5 Striscia la notizia ha registrato 2.883.000 telespettatori, share 15,99%.

ha registrato 2.883.000 telespettatori, share 15,99%. Su Italia 1 NCIS ha registrato 1.304.000 telespettatori, share 7,35%.

ha registrato 1.304.000 telespettatori, share 7,35%. Su Rete 4 Stasera Italia ha registrato 795.000 telespettatori, share 4,67% e 783.000, 4,32%.

ha registrato 795.000 telespettatori, share 4,67% e 783.000, 4,32%. Su La7 Otto e mezzo ha registrato 1.313.000 telespettatori, share 7,33%.

ha registrato 1.313.000 telespettatori, share 7,33%. Su Tv8 Celebrity Chef ha registrato 506.000 telespettatori, share 2,9%.

ha registrato 506.000 telespettatori, share 2,9%. Su Nove Deal with it ha registrato 230.000 telespettatori, share 1,3%.

Ascolti tv Preserale

Su Rai 1 Reazione a catena (recensione) ha registrato nel segmento L’intesa vincente 2.380.000 telespettatori, share 24,53% e nel game un netto di 3.528.000, 27,66%.

(recensione) ha registrato nel segmento L’intesa vincente 2.380.000 telespettatori, share 24,53% e nel game un netto di 3.528.000, 27,66%. Su Rai 2 Drusilla e l’Almanacco del giorno dopo ha registrato un netto di 796.000 telespettatori, share 5,15%.

ha registrato un netto di 796.000 telespettatori, share 5,15%. Su Canale 5 Avanti un altro! ha registrato nel segmento Avanti il primo! 1.591.000 telespettatori, share 17,27% e nel game un netto di 2.372.000, 19,41%.

ha registrato nel segmento Avanti il primo! 1.591.000 telespettatori, share 17,27% e nel game un netto di 2.372.000, 19,41%. Su Italia 1 CSI:Miami ha registrato 615.000 telespettatori, share 4,19%.

ha registrato 615.000 telespettatori, share 4,19%. Su Rete 4 Tempesta d’amore ha registrato 722.000 telespettatori, share 4,59%.

ha registrato 722.000 telespettatori, share 4,59%. Su La7 Eden Missione Pianeta ha registrato 112.000 telespettatori, share 0,98%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 Tg1 Mattina (prima puntata) un netto di 638.000, 15,07%. UnoMattina Estate (recensione) ha totalizzato 775.000 telespettatori, share 18,53%. Camper (recensione) 1.536.000, 15,96%.

(prima puntata) un netto di 638.000, 15,07%. (recensione) ha totalizzato 775.000 telespettatori, share 18,53%. (recensione) 1.536.000, 15,96%. Su Rai 2 La nave dei sogni ha registrato 476.000 telespettatori, share 6,52%.

ha registrato 476.000 telespettatori, share 6,52%. Su Rai 3 Agorà Estate (recensione) ha registrato nel programma 277.000, 6,80% e nel segmento Extra 202.000, 5,42%. Elisir – A gentile richiesta 246.000, 6,60%. Dopo il TG Quante Storie 646.000, 5,76%. Passato e presente 391.000, 3,17%.

(recensione) ha registrato nel programma 277.000, 6,80% e nel segmento Extra 202.000, 5,42%. 246.000, 6,60%. Dopo il TG 646.000, 5,76%. 391.000, 3,17%. Su Canale 5 Mattino Cinque News nella prima parte 679.000, 17,28% e nella seconda 677.000, 18,15%. Forum ha registrato 1.261.000 telespettatori, share 18,65%.

nella prima parte 679.000, 17,28% e nella seconda 677.000, 18,15%. ha registrato 1.261.000 telespettatori, share 18,65%. Su Italia 1 CSI: NY ha registrato 155.000 telespettatori, share 2,97%.

ha registrato 155.000 telespettatori, share 2,97%. Su Rete 4 Carabinieri ha ottenuto 143.000 telespettatori, share 3,04%. Dopo il Tg Il Segreto 142 .000, 1,49%. La signora in giallo 612.000, 5,06%.

ha ottenuto 143.000 telespettatori, share 3,04%. Dopo il Tg .000, 1,49%. 612.000, 5,06%. Su La7 Omnibus ha registrato 201.000 telespettatori, share 4,83%, nel segmento News 172.000, 4,34% e nel Dibattito 185.000, 4,50%. Coffee Break 181.000, 4,79%. L’aria che tira 328.000, 6,61%; L’aria che tira – Oggi 485.000, 4,97%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 Don Matteo 6 966.000, 9,76% 1.114.000, 13,54%. Sei Sorelle ha registrato 1.134.000, 14,52%. Estate in Diretta (recensione) ha registrato 1.360.000, 17,12%.

966.000, 9,76% 1.114.000, 13,54%. ha registrato 1.134.000, 14,52%. (recensione) ha registrato 1.360.000, 17,12%. Su Rai 2 Italiani fantastici e dove trovarli ha registrato 359.000 telespettatori, share 3,22%. Qualificazioni Europei 2023 U21 Lussemburgo – Italia 406.000, 3,93%.

ha registrato 359.000 telespettatori, share 3,22%. 406.000, 3,93%. Su Rai 3 Overland 18 457.000, 5,89% e 633.000, 8,36%. Geo magazine ha registrato 715.000 telespettatori, share 8,47%.

457.000, 5,89% e 633.000, 8,36%. ha registrato 715.000 telespettatori, share 8,47%. Su Canale 5 Beautiful ha registrato 2.531.000 telespettatori, share 20,52%. Una Vita 2.487.000, 22,18%. Un altro domani 2.219.000, 23,61%. Brave and Beautiful 1.624.000, 21%. Pomeriggio Cinque nella presentazione 1.517.000, 20,33% e nel programma 1.431.000, 18,03%.

ha registrato 2.531.000 telespettatori, share 20,52%. 2.487.000, 22,18%. 2.219.000, 23,61%. 1.624.000, 21%. nella presentazione 1.517.000, 20,33% e nel programma 1.431.000, 18,03%. Su Italia 1 I Simpson ha registrato 540.000 telespettatori, 4,53%. NCIS: Los Angeles 247.000, 3,17%.

ha registrato 540.000 telespettatori, 4,53%. 247.000, 3,17%. Su Rete 4 Lo sportello di Forum Estate ha registrato un netto di 797.000 telespettatori, 7,59% di share. Tg4 – Diario di guerra 311.000, 3,90%. Il film Assassinio al galoppatoio un netto di 210.000, 2,62%.

ha registrato un netto di 797.000 telespettatori, 7,59% di share. 311.000, 3,90%. Il film un netto di 210.000, 2,62%. Su La7 Tagadà ha registrato nella presentazione 425.000 telespettatori, share 3,85% e nel programma 368.000, 4,26%. I segreti della Corona 214.000, 2,72%.

Ascolti tv Seconda serata

Su Rai 1 Via delle Storie ha registrato un netto di 691.000 telespettatori, share 7,70%.

ha registrato un netto di 691.000 telespettatori, share 7,70%. Su Rai 2 Re-Start ha registrato un netto di 198.000 telespettatori, share 3,92%.

ha registrato un netto di 198.000 telespettatori, share 3,92%. Su Rai 3 Dilemmi 679.000, 5,84%. Tg3 LineaNotte ha registrato 393.000 telespettatori, share 5,68%.

679.000, 5,84%. ha registrato 393.000 telespettatori, share 5,68%. Su Italia 1 Chicago PD ha registrato 1.138.000 telespettatori, share 8,74%.

ha registrato 1.138.000 telespettatori, share 8,74%. Su La7 La serie Yellowstone ha registrato 267.000 telespettatori, 2,20% di share.

TG

Tg1 ore 13:30 2967.000, 23,94%; ore 20:00 3883.000, 24,69%.

2967.000, 23,94%; 3883.000, 24,69%. Tg2 ore 13:00 1854.000, 15,77%; ore 20:30 1148.000, 6,68%.

1854.000, 15,77%; 1148.000, 6,68%. Tg3 ore 14:30 1367.000, 12,41%; ore 19:00 1382.000, 12,20%.

1367.000, 12,41%; 1382.000, 12,20%. Tg5 ore 13:00 2714.000, 22,85%; ore 20:00 3103.000, 19,38%.

2714.000, 22,85%; 3103.000, 19,38%. Studio Aperto ore 12:25 1361.000, 14,20%; ore 18:30 389.000, 4,42%.

1361.000, 14,20%; 389.000, 4,42%. Tg4 ore 12.00 261.000, 3,70%; ore 18:55 478.000, 4,04%.

261.000, 3,70%; 478.000, 4,04%. Tg La7 ore 13:30 .000, %; ore 20:00 .000, %.

Dati AUDITEL™