Gli ascolti tv del lunedì, con l’ultimo appuntamento de Il Conte di Montecristo e l’ennesimo col Grande Fratello.

Ascolti tv Prime Time

Su Rai 1 Il Conte di Montecristo ha registrato un netto di 5.304.000, 28,94%. Su Canale 5 Il Grande Fratello (cosa è successo) ha registrato 2.062.000 telespettatori, share 15,97%. Su Italia 1 il film Avengers: Endgame ha registrato un netto di 1.298.000 telespettatori, share 8,55%. Su Rai 2 Boss in incognito ha ottenuto nella presentazione 568.000 telespettatori, share 2,66% e nel programma 860.000, 4,65%. Su Rai 3 Lo stato delle cose ha ottenuto nella presentazione 671.000 telespettatori, share 3,14%, e nel programma 789.000, 4,66%. Su La7 La Torre di Babele – Bernini e Borromini: La Guerra del Barocco ha ottenuto 749.000 telespettatori, share 3,73%. Su Rete 4 Quarta Repubblica ha registrato 653.000 telespettatori, share 4,38%.Su Tv8 Bruno Barbieri – 4 Hotel ha registrato 649.000 telespettatori, share 3,27%. Su Nove Maurizio Lastrico – Il metodo stanislastrico è stato visto da 432.000 telespettatori, share 2,22%.

Ascolti tv Access Prime Time

In access su Rai 1 Cinque minuti 5.261.000, 25,01%; Affari Tuoi (quanto hanno vinto?) 6.661.000, 30,77%; Striscia la Notizia su Canale 5 2.887.000 telespettatori, share 13,33%. Su Rai 2 Tg2 Post 452.000, 2,08%. Su Rai 3 Blob ha raccolto 999.000, 4,99% e a seguire Via dei Matti n.0 882.000, 4,20%; Il cavallo e la torre 1.189.000, 5,57%; Un posto al sole 1.529.000, 7,02%. NCIS su Italia 1 registra 1.433.000 telespettatori, share 6,65%, mentre 4 di sera su Rete 4 ottiene 1.116.000 telespettatori, share 5,22%, e 898.000, 4,12%. Su La7 Otto e mezzo ha fatto registrare 1.786.000 telespettatori, share 8,21%, mentre su Tv8 Alessandro Borghese Celebrity Chef ha ottenuto 536.000 telespettatori, share 2,49% e su Nove Cash or Trash – Chi offre di più? ha registrato 644.000 telespettatori, share 2,99%. Su Real Time Cortesie per gli ospiti .000, %.

Ascolti Preserale

Nel preserale L’Eredità su Rai 1 ha registrato nel segmento La sfida dei 7 3.408.000, 23,35%, e nel game (La Ghigliottina) un netto di 4.844.000, 26,75%, mentre su Canale 5 Avanti un altro! ha registrato nel segmento Avanti il primo! .000 telespettatori, share % e nel game un netto di .000, %. Su Rai 2 Blue Bloods ha ottenuto un netto di 506.000, 2,54%. Su Italia 1 CSI ha ottenuto 613.000 telespettatori, share 3,17%. La promessa su Rete 4 ha raccolto 927.000 telespettatori, share 4,65%, mentre su La7 Famiglie d’Italia 299.000, 1,86%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 il Tg1 Mattina ha totalizzato un netto di 399.000 telespettatori, share 10,95%, mentre Tg1 – Summit internazionale sui diritti dei bambini 776.000, 16,23%; Storie Italiane 940.000, 18,03%; È sempre Mezzogiorno 1.795.000, 18,25%. Su Rai 2 Radio 2 Social Club 247.000, 5,16%; I Fatti Vostri ha registrato nella prima parte 521.000, 8,74%, e nella seconda parte 787.000, 8,32%. Su Rai 3 Agorà ha ottenuto nel programma 265.000, 5,40%, e nel segmento Extra 261.000, 5,50%; ReStart 246.000, 5,28%; Elisir nella presentazione 223.000, 4,76%, e nel programma 235.000, 4,78%, Inaugurazione Anno Giudiziario 147.000, 2,63%; dopo il Tg3 Quante Storie ha ottenuto 547.000, 4,79%; Passato e Presente 496.000, 3,82%. Su Canale 5 Mattino Cinque News ha ottenuto 997.000 telespettatori, share 20,71% e 1.053.000, 22,51%, con Forum a 1.409.000, 19,38%. Su Italia 1 Chicago PD ha registrato 355.000 telespettatori, share 5,39% e su Rete 4 Terra Amara 328.000, 6,86%; Tempesta d’amore 306.000, 6,45%; Mattino 4 ha dato la linea al Tg4 con 303.000 telespettatori, share 5,60% e dopo il Tg La signora in giallo un netto di 689.000, 5,95%. La7 ha ottenuto con Omnibus 237.000 telespettatori, share 5,22%, nel segmento News 151.000, 4,08% e nel Dibattito 256.000, 5,26%; quindi Coffee Break 230.000, 4,84% e L’aria che tira 349.000, 6,27% e L’aria che tira Oggi 511.000, 5,01%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 La volta buona nella presentazione 1.763.000, 14,13%, nella prima parte 1.626.000, 14%, e nella seconda 1.678.000, 17,17%; Il Paradiso delle Signore 1.577.000, 17,64%; La vita in diretta nella presentazione 1.716.000, 19,10%, e nel programma 2.347.000, 21,20%. Su Rai 2 Ore 14 un netto di 887.000, 7,70%; BellaMa’ nella prima parte 601.000, 6,36%, e nella seconda 681.000, 7,76%, La Porta Magica 435.000, 4,59% e nel segmento E poi… 347.000, 3,16%. Su Rai 3 Eccellenze italiane 291.000, 3,17%, Aspettando Geo 596.000, 6,76%, Geo 1.389.000, 12,23%.

Su Canale 5 Beautiful ha registrato 2.422.000 telespettatori, share 19,07%, Endless Love 2.627.000, 21,72%; Uomini e Donne (live) 2.552.000, 24,42%, e nel finale 1.854.000, 19,96%; Amici di Maria De Filippi 1.628.000, 18,25%; My home my destiny 1.376.000, 15,68%; Pomeriggio Cinque nella prima parte 1.217.000, 13,41%, nella seconda 1.366.000, 12,37% e nei saluti 1.552.000, 12,37%. Su Italia 1 I Simpson ha registrato 474.000 telespettatori, 3,83%, Lethal Weapon 388.000, 3,78%. Su Rete 4 Lo sportello di Forum ha registrato un netto di 678.000 telespettatori, 5,90% di share; a seguire il Tg4 – Diario del giorno 504.000, 5,47%, e La signora in giallo un netto di 417.000, 3,91%. Su La7 Tagadà ha registrato nella presentazione 479.000, 4,03%, nel programma 419.000, 4,30% e nel segmento Focus 344.000, 3,88%; La Torre di Babele Doc 249.000, 2,25%.

Ascolti tv Seconda serata

In seconda serata su Rai 1 XXI Secolo ha registrato nella prima parte 1.177.000 telespettatori, share 10,64%, e nella seconda 388.000, 6,08%. Su Rai 2 90° minuto… del lunedì ha registrato 345.000 telespettatori, share 4,47%. Su Rai 3 Tg3 LineaNotte 345.000, 5,01%. Su Italia 1 Sport Mediaset Monday Night 234.000, 5,05%. Su Rete 4 The Equalizer 102.000, 2,62%. Su La7 Predoni d’Europa: il saccheggio Nazista dell’arte 257.000, 2,24%.

Ascolti tv TG

Tg1 ore 13:30 3.169.000, 24,41%; ore 20:00 5.053.000, 24,76%.

3.169.000, 24,41%; 5.053.000, 24,76%. Tg2 ore 13:00 1.472.000, 12,11%; ore 20:30 828.000, 3,86%.

1.472.000, 12,11%; 828.000, 3,86%. Tg3 ore 14:30 1.362.000, 11,38%; ore 19:00 2.006.000, 12,37%.

1.362.000, 11,38%; 2.006.000, 12,37%. Tg5 ore 13:00 2.669.000, 21,69%; ore 20:00 4.021.000, 19,48%.

2.669.000, 21,69%; 4.021.000, 19,48%. Studio Aperto ore 12:25 1.135.000, 11,47%; ore 18:30 532.000, 4,08%.

1.135.000, 11,47%; 532.000, 4,08%. Tg4 ore 12.00 317.000, 4,28%; ore 18:55 726.000, 4,47%.

317.000, 4,28%; 726.000, 4,47%. Tg La7 ore 13:30 709.000, 5,54%; ore 20:00 1.646.000, 7,95%.

Dati AUDITEL™