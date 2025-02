Grande Fratello 2025: Ilaria Galassi si è ritirata

Dopo quasi cinque mesi di permanenza nella casa del ‘Grande Fratello‘, Ilaria Galassi ha deciso di ritirarsi dal gioco. L’ex stella di ‘Non è la Rai’, in questi ultimi giorni, ha manifestato ai compagni d’avventura, una certa stanchezza ed il desiderio di riabbracciare il marito ed il figlio. Ha chiesto, infatti, agli altri inquilini di essere nominata e fatto numerosi appelli al pubblico da casa per farsi eliminare al televoto.

Una decisione appoggiata anche da Eleonora Cecere e Pamela Petrarolo.

“Amori miei sono qua perché vi volevo salutare. Ho già parlato il pubblico, con Alfonso Signorini che mi ha dato la possibilità di poter lasciare perché ho bisogno di tornare a casa mia. Voglio stare con mio figlio, di stare col mio compagno. Io sono una che delle dinamiche non ci capisce niente, non mi piace inciuciare. E’ stata un’esperienza bellissima per me, sono contenta di aver conosciuto tante persone. Spero che vinca il migliore, la persona che ha più bisogno, la persona più onesta e sincera. Pamela ti amo tanto. Tu sei una guerriera, mi hai dato una forza pazzesca”: queste sono le ultime parole di Ilaria prima di lasciare per sempre il GF.

La giovane showgirl è stata raggiunta, nel loft, anche dal compagno Daniele che l’ha rassicurata su quello che troverà una volta uscita dal ‘Grande Fratello’. Con il figlio, sono stati a Venezia, a Parigi, a pesca: “Sono stati dei mesi impegnativi, mi sei mancata tantissimo. Se vuoi andiamo. Ti amo tanto. Mio figlio è sempre stato con me, non l’ho mai lasciato solo”.

Daniele, nel corso della diretta, ha confessato che la sua dolce metà, in giovinezza, ha avuto un breve flirt con Raoul Bova, durato un mese e mezzo: “Eravamo piccoli, non ancora famosissimi. Siamo andati in montagna. Nella notte ci siamo avvicinati, ha provato a farmi un po’ di coccole, ma a me non è piaciuto”.