Oggi, lunedì 3 febbraio 2025, andrà in onda su Canale 5 una nuova puntata di Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi. L’appuntamento è per le ore 14:45.

In studio, ci saranno gli opinionisti Tina Cipollari, Gianni Sperti e Tinì Cansino. I tronisti di questa stagione, attualmente, sono Gianmarco Steri e Francesca Sorrentino. Protagonisti anche i cavalieri e le dame del Trono Over.

Cosa accadrà, oggi, ai protagonisti più amati del pomeriggio degli italiani?

Uomini e Donne, Dove eravamo rimasti

Nella puntata di venerdì è proseguito il trono tutto speciale di Tina, a lei si sono presentati tre nuovi corteggiatori ma con un nulla di fatto. Diego e Sabrina chiudono, lei è uscita con un altro cavaliere: Giuseppe. Si sono scambiati un bacio che non ha esitato a chiamare appassionato.

Nel trono classico Gianmarco inizia a prendere le misure con il suo trono. Per lui si sono presentate ben 8000 ragazze, in studio ne sono state fatte entrare un centinaio. E’ la prima volta nella storia del programma, Sperti: “Mai vista una cosa del genere”. Tina: “Ma neanche nelle processioni!”. Gianmarco: “Non ce sto a capi’ niente!”. Alcune di loro si sono presentate al tronista scambiando una chiacchierata in circa 40 secondi. Di questo primo gruppo, Gianmarco ne tiene 5 e decide di ballare con Liane, ragazza italiana di origini francesi e sudamericane.

Dopo il ballo ha voluto conoscere meglio anche Chiara, 26enne che aveva già incontrato in una discoteca, e Roberta.

Uomini e Donne, anticipazioni puntata oggi 3 febbraio 2025

La puntata si aprirà con Gemma. Per quanto riguarda Francesca, invece, è stata trasmessa un’esterna con Gianluca durante la quale il corteggiatore ha raggiunto la tronista con l’intento di chiarire alcuni dubbi che lei nutre su di lui. Francesca è uscita in esterna anche con Gianmarco M.

