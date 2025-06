Gli ascolti tv del lunedì, con il debutto di Belcanto e una nuova puntata di GF.

NB: Dati in TA (in parentesi il vecchio standard).

Ascolti tv Prime Time

Su Rai 1 il primo appuntamento con Belcanto (recensione) ha registrato un netto di 3.574.000 telespettatori, share 20,69% (3.536.000, 20,69%).

Su Canale 5 Il Grande Fratello (cosa è successo) ha registrato un 2.207.000 telespettatori, share 17,30% (2.147.000, 17,02%).

Su Italia 1 il film Aquaman ha registrato un netto di 1.362.000 telespettatori, share 8,33% (1.355.000, 8,36%).

Su Rai 2 99 da battere ha ottenuto nella presentazione 812.000, 3,82% e nel programma 1.034.000 telespettatori, share 5,86% (809.000, 3,83% e 1.030.000, 5,90%).

Su La7 La Torre di Babele ha ottenuto 1.015.000 telespettatori, share 5,18% (1.010.000, 5,20%).

Su Rai 3 Lo stato delle cose ha ottenuto nella presentazione 678.000 telespettatori, share 3,18% e nel programma 873.000, 5,28% (673.000, 3,18% e 866.000, 5,29%).

Su Nove Teresa Mannino – Il giaguaro mi guarda storto è stato visto da 850.000 telespettatori, share 4,54% (848.000, 4,57%).

Su Rete 4 Quarta Repubblica ha registrato 750.000 telespettatori, share 5,15% (745.000, 5,17%).

Su Tv8 Bruno Barbieri – 4 Hotel ha registrato 526.000 telespettatori, share 2,69% (524.000, 2,70%).

Su Real Time Hercai – Amore e vendetta 275.000, 1.59%.

Ascolti tv Access Prime Time

In access su Rai 1 Cinque minuti 5.109.000, 24,04% (5.092.000, 24,06%); Affari Tuoi (quanto hanno vinto?) 6.127.000, 27,75% (6.100.000, 27.81%); Striscia la Notizia su Canale 5 2.939.000 telespettatori, share 13,29% (2.928.000, 13,33%). Su Rai 2 Tg2 Post 505.000, 2,26%. Su Rai 3 Blob ha raccolto 973.000, 4,62% e a seguire Il cavallo e la torre 1.280.000, 5,92%; Un posto al sole 1.624.000, 7,27% (1.593.000, 7,18%). NCIS su Italia 1 registra 1.583.000 telespettatori, share 7,17% mentre 4 di sera su Rete 4 ottiene 1.005.000 telespettatori, share 4,64% e 849.000, 3,79%. Su La7 Otto e mezzo ha fatto registrare 1.904.000 telespettatori, share 8,53% (1.894.000, 8,55%), mentre su Tv8 Alessandro Borghese Celebrity Chef ha ottenuto 339.000 telespettatori, share 1,54% (338.000, 1,55%) e su Nove Cash or Trash – Chi offre di più? ha registrato 755.000 telespettatori, share 3,44% (754.000, 3,46%). Su Real Time Casa a prima vista 720.000, 3,28%.

Ascolti Preserale

Nel preserale L’Eredità su Rai 1 ha registrato nel segmento La sfida dei 7 3.308.000, 23,52%, e nel game (La Ghigliottina) un netto di 4.777.000, 26,65% (3.298.000, 23,54% e 4.760.000, 26,66%), mentre su Canale 5 Avanti un altro! ha registrato nel segmento Avanti il primo! 2.114.000 telespettatori, share 16,25% e nel game un netto di 3.387.000, 20,21% (2.108.000, 16,26% e 3.378.000, 20,23%). Su Rai 2 Blue Bloods ha ottenuto un netto di 725.000, 3,60%. Su Italia 1 CSI ha ottenuto 684.000 telespettatori, share 3,48%. La promessa su Rete 4 ha raccolto 866.000 telespettatori, share 4,30%, mentre su La7 Famiglie d’Italia 307.000, 1,95%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 il Tg1 Mattina ha totalizzato un netto di 486.000 telespettatori, share 13,17%, mentre UnoMattina ha registrato un netto di 977.000, 20,79%; Storie Italiane nella prima parte 1.026.000, 21,40%, e nella seconda 1.112.000, 19,86%; È sempre Mezzogiorno 1.710.000, 16,84%. Su Rai 2 Radio 2 Social Club 251.000, 5,39%; I Fatti Vostri ha registrato nella prima parte 527.000, 8,50%, e nella seconda parte 916.000, 9,42%. Su Rai 3 Agorà ha ottenuto nel programma 249.000, 4,92%, e nel segmento Extra 210.000, 4,54%; ReStart 185.000, 4,12%; Elisir nella presentazione 141.000, 2,90%, e nel programma 220.000, 4,37%, Mixer Storia 250.000, 4,16%; dopo il Tg3 Quante Storie ha ottenuto 589.000, 4,99%; Passato e Presente 469.000, 3,65%. Su Canale 5 Mattino Cinque News ha ottenuto 993.000 telespettatori, share 21,10% e 976.000, 20,62%, con Forum a 1.369.000, 18,02%. Su Italia 1 Chicago PD ha registrato 339.000 telespettatori, share 4,85% e su Rete 4 Terra Amara 245.000, 5,02%; Tempesta d’amore 241.000, 5,05%; Mattino 4 ha dato la linea al Tg4 con 329.000 telespettatori, share 5,88% e dopo il Tg La signora in giallo un netto di 668.000, 5,68%. La7 ha ottenuto con Omnibus 212.000 telespettatori, share 4,54%, nel segmento News 165.000, 4,24% e nel Dibattito 207.000, 4,22%; quindi Coffee Break 238.000, 5% e L’aria che tira 340.000, 5,85% e L’aria che tira Oggi 531.000, 5,08%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 La volta buona nella presentazione 1.913.000, 15,60%, nella prima parte 1.779.000, 14,72%, e nella seconda 1.703.000, 16.96%; Il Paradiso delle Signore 1.798.000, 18,98% (1.733.000, 18,60%); La vita in diretta nella presentazione 2.084.000, 21,83%, e nel programma 2.394.000, 22,10%. Su Rai 2 Ore 14 un netto di 1.005.000, 8,43%; BellaMa’ nella prima parte 627.000, 6,41%, e nella seconda 820.000, 8,80%, La Porta Magica 393.000, 4,03% e nel segmento E poi… 280.000, 2,67%. Su Rai 3 Eccellenze italiane 320.000, 3,35%, Aspettando Geo 646.000, 6,91%, Geo 1.322.000, 11,85%.

Su Canale 5 Beautiful ha registrato 2.247.000 telespettatori, share 17,98% (2.238.000, 18%), Tradimento 2.312.000, 18,85% (2.254.000, 18,54%); Uomini e Donne (live) 2.705.000, 24,58%, e nel finale 2.019.000, 21,04% (2.575.000, 23,77% e 1.984.000, 20,99%); Amici di Maria De Filippi 1.750.000, 18,51% (1.674.000, 18,02%); My home my destiny 1.395.000, 15,24% (1.389.000, 15,24%); Pomeriggio Cinque nella prima parte 1.444.000, 15,04%, nella seconda 1.402.000, 13,22% e nei saluti 1.360.000, 11.35%. Su Italia 1 I Simpson ha registrato 505.000 telespettatori, 4,09%, Lethal Weapon 442.000, 4,32%. Su Rete 4 Lo sportello di Forum ha registrato un netto di 781.000 telespettatori, 6,58% di share; a seguire il Tg4 – Diario del giorno 503.000, 5,19%, e il film Nestore, l’ultima corsa un netto di 319.000, 3,04%. Su La7 Tagadà ha registrato nella presentazione 531.000, 4,32%, nel programma 473.000, 4,64% e nel segmento Focus 295.000, 3,15%; La Torre di Babele Doc 207.000, 1,93%.

Ascolti tv Seconda serata

In seconda serata su Rai 1 XXI Secolo ha registrato nella prima parte 1.153.000 telespettatori, share 11,48% e nella seconda 313.000, 5,24%. Su Rai 2 90° minuto… del lunedì ha registrato 376.000 telespettatori, share 4,39%. Su Rai 3 Tg3 LineaNotte 451.000, 6,61%. Su Italia 1 Sport Mediaset Monday Night 306.000, 4,80%. Su La7 Lirica ucraina 300.000, 2,59%.

Ascolti tv TG

Tg1 ore 13:30 3.204.000, 25,08%; ore 20:00 5.280.000, 25,40%.

3.204.000, 25,08%; 5.280.000, 25,40%. Tg2 ore 13:00 1.756.000, 14,12%; ore 20:30 1.045.000, 4,80%.

1.756.000, 14,12%; 1.045.000, 4,80%. Tg3 ore 14:30 1.371.000, 11,23%; ore 19:00 2.006.000, 12,62%.

1.371.000, 11,23%; 2.006.000, 12,62%. Tg5 ore 13:00 2.847.000, 22,77%; ore 20:00 3.949.000, 18,82%.

2.847.000, 22,77%; 3.949.000, 18,82%. Studio Aperto ore 12:25 1.186.000, 11,59%; ore 18:30 605.000, 4,80%.

1.186.000, 11,59%; 605.000, 4,80%. Tg4 ore 12.00 506.000, 6,34%; ore 18:55 503.000, 5,19%.

506.000, 6,34%; 503.000, 5,19%. Tg La7 ore 13:30 779.000, 6,17%; ore 20:00 1.772.000, 8,41%.

