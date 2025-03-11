Gli ascolti tv del lunedì, con Belcanto su Rai 1 e il GF su Canale 5, Max Giusti su Rai 2 e Wonder Woman su Italia 1…

NB. Dati in vecchio standard [BS] in parentesi.

Ascolti tv Prime Time

Su Rai 1 la serie Belcanto ha registrato un netto di 3.591.000, 20,33% (3.532.000 telespettatori, share 20,23%).

ha registrato un netto di 3.591.000, 20,33% (3.532.000 telespettatori, share 20,23%). Su Canale 5 Il Grande Fratello ha registrato 2.198.000, 16,99% (2.136.000 telespettatori, share 16,72%).

ha registrato 2.198.000, 16,99% (2.136.000 telespettatori, share 16,72%). Su Rai 2 99 da battere ha ottenuto nella presentazione 934.000, 4,39% e nel programma 1.137.000, 6,76% (931.000 telespettatori, share 4,42%, e nel programma 1.133.000, 6,82%).

ha ottenuto nella presentazione 934.000, 4,39% e nel programma 1.137.000, 6,76% (931.000 telespettatori, share 4,42%, e nel programma 1.133.000, 6,82%). Su Italia 1 il film Wonder Woman 1984 ha registrato un netto di 1.313.000, 8,23% (1.307.000 telespettatori, share 8,28%).

ha registrato un netto di 1.313.000, 8,23% (1.307.000 telespettatori, share 8,28%). Su La7 La Torre di Babele ha ottenuto 982.000, 4,96%(977.000 telespettatori, share 4,99%).

ha ottenuto 982.000, 4,96%(977.000 telespettatori, share 4,99%). Su Rai 3 Lo stato delle cose ha ottenuto nella presentazione 748.000, 3,49% e nel programma 910.000, 5,48% (742.000 telespettatori, share 3,48%, e nel programma 903.000, 5,50%).

ha ottenuto nella presentazione 748.000, 3,49% e nel programma 910.000, 5,48% (742.000 telespettatori, share 3,48%, e nel programma 903.000, 5,50%). Su Rete 4 Quarta Repubblica ha registrato 792.000, 5,36% (786.000 telespettatori, share 5,39%).

ha registrato 792.000, 5,36% (786.000 telespettatori, share 5,39%). Su Nove Teresa Mannino – Sono nata il 23 è stato visto da 617.000, 3,37% (616.000 telespettatori, share 3,41%).

è stato visto da 617.000, 3,37% (616.000 telespettatori, share 3,41%). Su Tv8 Bruno Barbieri – 4 Hotel ha registrato 496.000, 2,54% (495.000 telespettatori, share 2,56%).

ha registrato 496.000, 2,54% (495.000 telespettatori, share 2,56%). Su Real Time Hercai – Amore e vendetta 267.000, 1.55%.

Ascolti tv Access Prime Time

In access su Rai 1 Cinque minuti 5.145.000, 24,42% (5.128.000, 24,44%); Affari Tuoi (quanto hanno vinto?) 6.409.000, 29,18% (6.379.000, 29,23%); Striscia la Notizia su Canale 5 3.050.000, 13,90% (3.039.000 telespettatori, share 13,94%). Su Rai 2 Tg2 Post 562.000, 2,54%. Su Rai 3 Blob ha raccolto 1.046.000, 5,21% (1.043.000, 5,22%) e a seguire Fin che la barca va 874.000, 4,18% (871.000, 4,18%); Il cavallo e la torre 1.156.000, 5,35% (1.149.000, 5,34%); Un posto al sole 1.558.000, 7,01% (1.522.000, 6,90%). NCIS su Italia 1 registra 1.607.000, 7,34% (1.602.000 telespettatori, share 7,36%), mentre 4 di sera su Rete 4 ottiene 1.058.000, 4,91% (1.053.000 telespettatori, share 4,91%) e 967.000, 4,36% (961.000, 4,36%). Su La7 Otto e mezzo ha fatto registrare 1.866.000, 8,44% (1.856.000 telespettatori, share 8,44%), mentre su Tv8 Alessandro Borghese Celebrity Chef ha ottenuto 501.000, 2,30% (501.000 telespettatori, share 2,31%) e su Nove Don’t Forget the Lyrics ha registrato 399.000, 1,82% (399.000 telespettatori, share 1,83%). Su Real Time Casa a prima vista 829.000, 3,80%.

Ascolti Preserale

Nel preserale L’Eredità su Rai 1 ha registrato nel segmento La sfida dei 7 3.361.000, 23,49% (3.351.000, 23,51%), e nel game (La Ghigliottina) un netto di 4.763.000, 26,62% (4.745.000, 26,63%), mentre su Canale 5 Avanti un altro! ha registrato nel segmento Avanti il primo! 2.196.000, 16,85% (2.189.000 telespettatori, share 16,86%) e nel game un netto di 3.502.000, 20,90% (3.493.000, 20,93%). Su Rai 2 Blue Bloods ha ottenuto un netto di 714.000, 3,60% (711.000, 3,61%). Su Italia 1 CSI ha ottenuto 634.000, 3,27% (632.000 telespettatori, share 3,28%). La promessa su Rete 4 ha raccolto 851.000, 4,30% (839.000 telespettatori, share 4,26%), mentre su La7 Famiglie d’Italia 323.000, 2,05% (322.000, 2,04%).

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 il Tg1 Mattina ha totalizzato un netto di 481.000, 12,80% (479.000 telespettatori, share 12,82%), mentre UnoMattina ha registrato un netto di 851.000, 16,87% (849.000, 16,92%); Storie Italiane nella prima parte 917.000, 18,66% (909.000, 18,64%), e nella seconda 1.035.000, 18,41% (1.030.000, 18,42%); È sempre Mezzogiorno 1.766.000, 17,42% (1.761.000, 17,45%). Su Rai 2 Radio 2 Social Club 228.000, 4,55% (227.000, 4,55%); I Fatti Vostri ha registrato nella prima parte 521.000, 8,38% (521.000, 8,42%), e nella seconda parte 954.000, 9,69% (950.000, 9,69%). Su Rai 3 Agorà ha ottenuto nel programma 278.000, 5,24% (277.000, 5,25%), e nel segmento Extra 237.000, 4,62% (236.000, 4,62%); ReStart 227.000, 4,78% (226.000, 4,80%); Elisir nella presentazione 164.000, 3,34% (162.000, 3,32%), e nel programma 259.000, 5,08% (258.000, 5.09%), Mixer Storia 246.000, 4,14% (245.000, 4,13%); dopo il Tg3 Quante Storie ha ottenuto 571.000, 5,71% (569.000, 4,96%); Passato e Presente 501.000, 3,93% (499.000, 3,93%). Su Canale 5 Mattino Cinque News ha ottenuto 984.000, 19,43% e 848.000, 17,52% (980.000 telespettatori, share 19,44% e 843.000, 17,55%), con Forum a 1.318,000, 17,26%(1.315.000, 17,30%). Su Italia 1 Chicago PD ha registrato 386.000, 5,58% (385.000 telespettatori, share 5,51%) e su Rete 4 Terra Amara 314.000, 6,12% (313.000, 6,13%); Tempesta d’amore 254.000, 5,18% (244.000, 5,01%); Mattino 4 ha dato la linea al Tg4 con 306.000, 5,47% (304.000 telespettatori, share 5,46%) e dopo il Tg La signora in giallo un netto di 627.000, 5,37% (624.000, 3,57%). La7 ha ottenuto con Omnibus 224.000, 4,61% (223.000 telespettatori, share 4,61%), nel segmento News 135.000, 3,45%(135.000, 3,47%) e nel Dibattito 234.000, 4,52% (232.000, 4,50%); quindi Coffee Break 271.000, 5,54% (270.000, 5,56%) e L’aria che tira 382.000, 6,56% (379.000, 6,54%) e L’aria che tira Oggi 507.000, 4,87% (505.000, 4,87%).

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 La volta buona nella presentazione 1.861.000, 14,99% (1.851.000, 14,99%), nella prima parte 1.607.000, 13,87% (1.602.000, 13,94%), e nella seconda 1.895.000, 19,88% (1.889.000, 20,05%); Il Paradiso delle Signore 1.848.000, 20,34% (1.780.000, 20,02%); La vita in diretta nella presentazione 1.992.000, 21,78% (1.981.000, 21,76%), e nel programma 2.392.000, 22,73% (2.383.000, 22,73%). Su Rai 2 Ore 14 Light 1.101.000, 9,22% (1.087.000, 9,22%); Ciclismo: Tirreno-Adriatico 422.000, 4,14% (416.000, 4,13%); BellaMa’ nella prima parte 665.000, 7,26% (664.000, 7,42%), e nella seconda 776.000, 8,76% (775.000, 8,82%), La Porta Magica 396.000, 4,24% (396.000, 4,26%) e nel segmento E poi… 341.000, 3,35% (341.000, 3,36%). Su Rai 3 A casa di Maria Latella 207.000, 2,25%) (207.000, 2,29%, Aspettando Geo 569.000, 6,36% (567.000, 6,38%), Geo 1.310.000, 11,90% (1.308.000, 11,93%).

Su Canale 5 Beautiful ha registrato 2.134.000, 16,97% (2.125.000 telespettatori, share 16,98%), Tradimento 2.297.000, 19,19% (2.237.000, 18,87%); Uomini e Donne (live) 2.613.000, 25,02% (2.489.000, 24,23%), e nel finale 1.819.000, 19,91% (1.791.000, 19,91%); Amici di Maria De Filippi 1.866.000, 20,42% (1.733.000, 19,46%); My home my destiny 1.372.000, 15,46% (1.365.000, 15,45%); Pomeriggio Cinque nella prima parte 1.268.000, 13,79% (1.263.000, 13,79%), nella seconda 1.371.000, 13,37% (1.367.000, 13,38%) e nei saluti 1.577.000, 13,10% (1.573.000, 13,11%). Su Italia 1 I Simpson ha registrato 538.000, 4,37% (535.000 telespettatori, 4,38%), Lethal Weapon 367.000, 3,74% (365.000, 3,74%). Su Rete 4 Lo sportello di Forum ha registrato un netto di 744.000, 6,46% (742.000 telespettatori, 6,52% di share); a seguire il Tg4 – Diario del giorno 576,000, 6,22% (575.000, 6,32%), e il film Airport 75 un netto di 438.000, 4,30% (438.000, 4,32%). Su La7 Tagadà ha registrato nella presentazione 520.000, 4,39% (518.000, 4,43%), nel programma 476.000, 4,90% (474.000, 4,96%) e nel segmento Focus 320.000, 3,55% (319.000, 3,56%); La Torre di Babele Doc 241.000, 2,33% (240.000, 2,31%).

Ascolti tv Seconda serata

In seconda serata su Rai 1 XXI Secolo ha registrato nella prima parte 892.000, 8,35% (885.000 telespettatori, share 8,39%), e nella seconda 317.000, 5,10% (314.000, 5,13%). Su Rai 2 90° minuto… del lunedì ha registrato 301.000, 3,87% (299.000 telespettatori, share 3,90%). Su Rai 3 Tg3 LineaNotte 399.000, 5,55% (396.000, 5,59%). Su Italia 1 Sport Mediaset Monday Night 306.000, 5,11%(304.000, 5,16%). Su La7 il doc Fahrenheit 9/11 243.000, 2,53%(242.000, 2,54%).

Ascolti tv TG

Tg1 ore 13:30 3.112.000, 24,36%; ore 20:00 5.194.000, 25,51%.

3.112.000, 24,36%; 5.194.000, 25,51%. Tg2 ore 13:00 1.604.000, 13,26%; ore 20:30 1.022.000, 4,72%.

1.604.000, 13,26%; 1.022.000, 4,72%. Tg3 ore 14:30 1.363.000, 11,55%; ore 19:00 2.056.000, 12,84%.

1.363.000, 11,55%; 2.056.000, 12,84%. Tg5 ore 13:00 2.688.000, 22,01%; ore 20:00 4.087.000, 19,87%.

2.688.000, 22,01%; 4.087.000, 19,87%. Studio Aperto ore 12:25 1.150.000, 11,19%; ore 18:30 580.000, 4,59%.

1.150.000, 11,19%; 580.000, 4,59%. Tg4 ore 12.00 402.000, 5,03%; ore 18:55 657.000, 4,09%.

402.000, 5,03%; 657.000, 4,09%. Tg La7 ore 13:30 776.000, 6,13%; ore 20:00 1.702.000, 8,27%.

Dati AUDITEL™