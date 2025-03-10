Affari Tuoi puntata stasera 10 marzo 2025, quanto hanno vinto i concorrenti?
Quanto hanno vinto i concorrenti della puntata di stasera, lunedì 10 marzo 2025, di Affari Tuoi, il programma di Rai 1.
Quanto hanno vinto nella puntata di stasera, lunedì 10 marzo 2025, ad Affari Tuoi? Il programma “dei pacchi”, in onda ogni sera su Raiuno alle 20:35 con la conduzione di Stefano De Martino, ospita in ognuna delle sue puntate un concorrente (o “pacchista”) differente, proveniente da una delle venti regioni italiane ed estratto poco prima della registrazione del programma.
Affari Tuoi, concorrenti puntata stasera 10 marzo 2025
A giocare stasera è Francesca, allevatrice di cavalli, dalla Liguria, precisamente Chiusanico, in provincia di Imperia.
Affari Tuoi, quanto hanno vinto stasera?
Francesca gioca con il fratello Enrico.
- Apre il 16 (Emilia Romagna) e trova subito zero euro. Un ottimo inizio.
- Poi scelgono il 6 (Lombardia) con 50.000 euro.
- Aprono il 2 (Molise) con 10.000 euro
- Poi 100 euro nel 9 (Valle D’Aosta).
- Aprono il 4 (Umbria) scelto da Enrico. Dentro ci sono 10 euro.
- Ultimo tiro dei primi 6 diretto al 14 (Calabria). Addio a 200 euro.
- Offerta di 39.000 euro. Tritano l’offerta.
- Scelgono 1 (Lazio) con 500 euro
- 20 euro nel 18 (Puglia).
- 50 euro nel 17 (Toscana). E i tre tiri sono andati. Ancora il podio INTATTO.
- Propone il CAMBIO ma rifiutano.
- Scelgono il 20 (Veneto) con 5.000 euro.
- Altro tiro diretto al 15 (Marche) con 200.000 euro.
- Ultimo tiro verso il 5 (Abruzzo) con dentro 1 euro.
- Tra offerta e cambio scelgono l’offerta. Per 1 tiro sul piatto ci sono sempre 39.000 euro.
- Rifiutano.
- 10 (Sardegna) e addio a 100.000 euro.
- Ancora 1 tiro per il CAMBIO. Rifiutano.
- Enrico sceglie il 19 (Sicilia): 30.000 euro.
- Offerta di 30.000 euro. Rifiutano.
- Enrico sceglie il 7 (Basilicata) con 75 euro. Rimangono solo i panzotti del blu…
- Nuovamente offerta di 39.000 euro. E nuovamente rifiutata.
- Enrico suggerisce 11 (Campania). E trovano i Pansotti! Sono ufficialmente finiti i Blu!
- Offerta di 50.000 euro. Rifiutano.
- Scelgono il 15 (Piemonte). Ci sono 20.000 euro.
- Offerta di 75.000 euro per 1 tiro. Rifiutano.
- Scelgono 8 (Trentino Alto Adige). Addio a 300.000 euro.
- Nuovamente offerta di 39.000 euro. Enrico la tenterebbe, Francesca è dubbiosa…
- Rifiutano l’assegno di 39.000 euro.
- Nel pacco scelto da Francesca ci sono 15.000 euro. E questa è la sua vincita…
Come funziona Affari Tuoi?
Nel corso della puntata il concorrente, affiancato da un parente, deve eliminare i pacchi degli altri concorrenti di fronte, sperando di avere nel suo pacco (scelto nell’anteprima) quello dal valore più alto, ovvero di 300.000 euro. Non mancano le insidie, come le offerte del “Dottore” che, al telefono, comunica con il conduttore proponendo somme in denaro da accettare per interrompere il gioco oppure degli scambi con gli altri pacchi.
Dal 2023 è stato introdotto anche un gioco finale, “La regione Fortunata”, che va in scena solo se il concorrente, di fronte agli ultimi due pacchi, decide di annullare il contenuto del proprio pacco per tentare di vincere 100.000 euro.
Il gioco consiste nell’indovinare, tra tutte le regioni italiane e al primo colpo, quella estratta a sorte dal notaio prima del programma; se fallisce al primo tentativo, si può provare a vincere 50.000 euro con una seconda possibilità, ma scegliendo tra la metà delle regioni.
Affari Tuoi, casting
Per partecipare come concorrenti ad Affari Tuoi si può inviare la propria candidatura tramite il sito www.giocherai.it, cliccando sulla pagina dedicata al programma.
Affari Tuoi, replica
Raiuno non prevede repliche di Affari Tuoi: per rivedere le puntate si può andare su RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link la pagina ufficiale del programma.