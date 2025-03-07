Gli ascolti tv del giovedì, col ritorno di Che Dio ci aiuti, una nuova puntata del Grande Fratello e il ritorno di Pechino Express.

(Dati in Total Audience)

Ascolti tv Prime Time

Su Rai 1 la serie Che Dio ci aiuti ha registrato nel primo episodio 4.087.000 telespettatori, share 20.42% e nel secondo 3.375.000, 20.63% per un netto di 3.680.000 telespettatori, share 20.6%. Su Canale 5 Grande Fratello ha ottenuto 2.013.000 telespettatori, share 15.65%. Su Rai 2 Detective – Casi risolti e irrisolti un netto di 431.000, 2.52%. Su Rai 3 Splendida Cornice ha ottenuto nella presentazione 1.141.000 telespettatori, share 5.34%, e nel programma 1.099.000, 6.22%. Su Italia 1 il film Harry Potter e i doni della morte: Parte II è stato visto da un netto di 1.067.000 telespettatori, share 6.16%. Su Rete 4 Dritto e rovescio ha registrato 1.019.000, 6.91%. Su La7 PiazzaPulita ha ottenuto nella presentazione 1.119.000 telespettatori, share 5.20%, e nel programma 919.000, 6.28%. Su Tv8 Uefa Europa League: Ajax – Francoforte un netto di 616.000, 3.06%. Su Nove Only Fun Comico Show 691.000 telespettatori, share 3.87%.

Ascolti tv Access Prime Time

In access su Rai 1 Cinque minuti 4.743.000, 23.02%; Affari Tuoi (Quanto hanno vinto?) 5.823.000, 26.71%; Striscia la notizia su Canale 5 2.727.000 telespettatori, share 12.51%. Su Rai 2 Tg2 Post 485.000, 2.20%. Su Rai 3 Blob ha raccolto 935.000, 4.74% e a seguire Via dei Matti n.0 907.000, 4.45%; Il cavallo e la torre 1.187.000, 5.66%; Un posto al sole 1.537.000, 6.98%. NCIS su Italia 1 registra 1.420.000 telespettatori, share 6.59% mentre 4 di sera su Rete 4 ottiene 1.142.000 telespettatori, share 5.44% e 1.009.000, 4.55%. Su La7 Otto e mezzo ha fatto registrare 1.879.000 telespettatori, share 8.60%. Su Nove Cash or trash? ha registrato 715.000 telespettatori, share 3.31%. Su Real Time Casa a prima vista 708.000, 3.29%.

Ascolti Preserale

Nel preserale L’Eredità su Rai 1 ha registrato nel segmento La sfida dei 7 3.202.000, 23.29%, e nel game (La Ghigliottina) un netto di 4.645.000, 26.92%, mentre su Canale 5 Avanti un altro! ha registrato nel segmento Avanti il primo! 2.049.000 telespettatori, share 16.41% e nel game un netto di 3.141.000, 19.39%. Su Rai 2 Blue Bloods ha ottenuto un netto di 677.000, 3.53%. Su Italia 1 CSI ha ottenuto 590.000 telespettatori, share 3.15%. La promessa su Rete 4 ha raccolto 946.000 telespettatori, share 4.92%, mentre su La7 Famiglie d’Italia 336.000, 2.21% mentre su Tv8 Alessandro Borghese 4 Ristoranti ha ottenuto 369.000 telespettatori, share 2.07%

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 il Tg1 Mattina ha totalizzato un netto di 479.000 telespettatori, share 12.47%, mentre UnoMattina ha registrato un netto 904.000, 19.22%; Storie Italiane nella prima parte 874.000, 19.74%, e nella seconda 1.057.000, 20.86%; È sempre Mezzogiorno 1.672.000, 17.62%. Su Rai 2 Radio 2 Social Club 305.000, 6.56%; I Fatti Vostri ha registrato 435.000, 7.78%, e 854.000, 9.45%. Su Rai 3 Agorà ha ottenuto nel programma 276.000, 5.57% e nel segmento Extra 224.000; ReStart 175.000, 3.92%; Elisir nella presentazione 183.000, 4.17%, e nel programma 171.000, 3.73%, Mixer Storia 185.000, 3.44%; dopo il Tg3 Quante Storie ha ottenuto 425.000, 3.84%; Passato e Presente 353.000, 2.91%. Su Canale 5 Mattino Cinque News ha ottenuto 937.000 telespettatori, share 19.93% e 840.000, 19.10%, con Forum a 1.333.000, 19.06%. Su Italia 1 Chicago PD ha registrato 278.000 telespettatori, share 6.07% e 397.000, 6.35%. Su Rete 4 Terra amara 253.000, 5.20%, Tempesta d’amore 215.000, 4.85%; Mattino 4 ha dato la linea al Tg4 con 189.000 telespettatori, share 3.75% e dopo il Tg La signora in giallo 623.000, 5.65%. La7 ha ottenuto con Omnibus 162.000 telespettatori, share 3.87%, nel segmento News 180.000, 4.34% e nel Dibattito 206.000, 4.22%; quindi Coffee Break 207.000, 4.66% e L’aria che tira 272.000, 5.06% e L’aria che tira Oggi 545.000, 5.47%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 La volta buona nella prima parte 1.535.000, 13.98%, e nella seconda 1.563.000, 17.74%; Il Paradiso delle Signore 1.634.000, 19.40%; La vita in diretta nella presentazione 1.673.000, 20.08%, e nel programma 2.162.000, 22.12%. Su Rai 2 Ore 14 un netto di 1.022.000, 9.33%; BellaMa’ nella prima parte 563.000, 6.54%, e nella seconda 634.000, 7.82% La Porta Magica 351.000, 4.15%, e nel segmento E poi… 217.000, 2.29%. Su Rai 3 Question Time 314.000, 3.27%, Aspettando Geo 551.000, 6.60%, e Geo 1.125.000, 10.83%.

Su Canale 5 Beautiful ha registrato 2.254.000 telespettatori, share 19.11%, Tradimento 2.365.000, 20.90%; Uomini e donne (live) 2.321.000, 23.96% e nel Finale 1.701.000, 20.04%; Amici di Maria De Filippi 1.648.000, 19.52%, My Home My Destiny 1.278.000, 16.03%; Pomeriggio Cinque nella prima parte 1.191.000, 14.30%, nella seconda 1.256.000, 13.12% e nei saluti 1.460.000, 13.10%. Su Italia 1 la prima delle puntate de I Simpson ha registrato 494.000 telespettatori, 4.25%; Lethal Weapon 430.000, 4.78%; Grande Fratello 280.000, 2.68%. Su Rete 4 Lo sportello di Forum ha registrato un netto di 694.000 telespettatori, 6.43% di share; a seguire il Tg4 – Diario del giorno 556.000, 6.53%, e il film Dio perdona…io no un netto di 411.000, 4.35%. Su La7 Tagadà ha registrato nella presentazione 517.000, 4.64%, nel programma 446.000, 4.96% e nel segmento Focus 314.000, 3.84%; La Torre di Babele Doc 227.000, 2.37%.

Ascolti tv Seconda serata

In seconda serata su Rai 1 Porta a Porta ha registrato un netto di 694.000 telespettatori, share 8.66%. Su Rai 2 Come ridevamo 225.000, 2.94%. Su Rai 3 Tg3 LineaNotte 330.000, 4.79%. Su Italia 1 il film Fallen un netto di 310.000, 5.03%. Su Rete 4 il telefilm Found un netto di 161.000, 4.12%.

Ascolti tv TG

Tg1 ore 13:30 3.054.000, 25.25%; ore 20:00 4.963.000, 24.95%.

3.054.000, 25.25%; 4.963.000, 24.95%. Tg2 ore 13:00 1.568.000, 13.56%; ore 20:30 830.000, 3.92%.

1.568.000, 13.56%; 830.000, 3.92%. Tg3 ore 14:30 1.220.000, 10.96%; ore 19:00 1.850.000, 11.93%.

1.220.000, 10.96%; 1.850.000, 11.93%. Tg5 ore 13:00 2.664.000, 22.79%; ore 20:00 3.707.000, 18.42%.

2.664.000, 22.79%; 3.707.000, 18.42%. Studio Aperto ore 12:25 1.086.000, 11.38%; ore 18:30 572.000, 4.78%.

1.086.000, 11.38%; 572.000, 4.78%. Tg4 ore 12.00 367.000, 5.06%; ore 18:55 707.000, 4.57%.

367.000, 5.06%; 707.000, 4.57%. Tg La7 ore 13:30 786.000, 6.59%; ore 20:00 1.550.000, 7.70%.

Dati AUDITEL™