Affari Tuoi puntata stasera 6 marzo 2025, quanto hanno vinto i concorrenti?
Quanto hanno vinto i concorrenti della puntata di stasera, giovedì 6 marzo 2025, di Affari Tuoi, il programma di Rai 1.
Quanto hanno vinto nella puntata di stasera, giovedì 6 marzo 2025, ad Affari Tuoi? Il programma “dei pacchi”, in onda ogni sera su Raiuno alle 20:35 con la conduzione di Stefano De Martino, ospita in ognuna delle sue puntate un concorrente (o “pacchista”) differente, proveniente da una delle venti regioni italiane ed estratto poco prima della registrazione del programma.
Affari Tuoi, concorrenti puntata stasera 6 marzo 2025
La concorrente della puntata di Affari Tuoi in onda stasera è Laura per il Friuli Venezia Giulia. Viene da Pieris, in provincia di Gorizia. E’ una commessa, lavora in un negozio all’ingrosso.
Gioca con il suo compagno, Piero.
Affari Tuoi, quanto hanno vinto stasera?
Giocano con il pacco numero 8.
- La specialità regionale di questa sera è il Frico.
- Si comincia subito alla grande! Zero euro all’interno del pacco 2 della Liguria.
- E al secondo tiro viene data via anche la specialità, il piatto va in Toscana (pacco 4)
- Terzo tiro meno fortunato. Nel pacco 16 della Sicilia c’erano i 75mila euro;
- Quarto tiro ancora più pesante. Nel pacco numero 1 dell’Abruzzo vanno in fumo 200mila euro;
- Dopo 6 tiri fortunatamente ci sono più pacchi rossi che blu. Il dottore per la sua prima offerta mette nero su bianco 28mila euro: rifiutati;
- Dopo altri tre tiri quasi indolori, il dottore propone il cambio: rifiutato;
- Nel pacco 12 del Molise si perdono i 50mila euro;
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- Il pacco 13 custodisce 100.000 euro.
- La prossima scelta si pesca a carte: è un’offerta. Il Dottore propone tre tiri o 15.000 euro. La coppia rifiuta.
- Piero consiglia il pacco 17, non avendo particolari scaramanzie. Ma in quel pacco ci sono 300.000 euro.
- Con la chiamata del pacco da un euro e di quello da 500 euro, restano quattro pacchi rossi e uno blu.
- La nuova offerta del Dottore è tre tiri o un cambio: Laura accetta e scambia il pacco 8 con il pacco 20, del Lazio.
- Cosa c’è nel pacco 8, quello appena scambiato? 10.000 euro.
- Diminuiscono i pacchi rossi: fuori anche 15.000 euro.
- L’ultimo pacco chiamato è quello da 20 euro: Laura se la gioca tra 5.000 e 20.000 euro.
- Il Dottore è perfido: fa pescare l’ultima mossa dalle carte, ed esce il cambio. Laura rifiuta.
- E ha fatto bene: Laura vince 20.000 euro.
Come funziona Affari Tuoi?
Nel corso della puntata il concorrente, affiancato da un parente, deve eliminare i pacchi degli altri concorrenti di fronte, sperando di avere nel suo pacco (scelto nell’anteprima) quello dal valore più alto, ovvero di 300.000 euro. Non mancano le insidie, come le offerte del “Dottore” che, al telefono, comunica con il conduttore proponendo somme in denaro da accettare per interrompere il gioco oppure degli scambi con gli altri pacchi.
Dal 2023 è stato introdotto anche un gioco finale, “La regione Fortunata”, che va in scena solo se il concorrente, di fronte agli ultimi due pacchi, decide di annullare il contenuto del proprio pacco per tentare di vincere 100.000 euro.
Il gioco consiste nell’indovinare, tra tutte le regioni italiane e al primo colpo, quella estratta a sorte dal notaio prima del programma; se fallisce al primo tentativo, si può provare a vincere 50.000 euro con una seconda possibilità, ma scegliendo tra la metà delle regioni.
Affari Tuoi, casting
Per partecipare come concorrenti ad Affari Tuoi si può inviare la propria candidatura tramite il sito www.giocherai.it, cliccando sulla pagina dedicata al programma.
Affari Tuoi, replica
Raiuno non prevede repliche di Affari Tuoi: per rivedere le puntate si può andare su RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link la pagina ufficiale del programma.