Gli ascolti tv di un giovedì senza fiction ma con la terza serata di Sanremo 2022 e con MasterChef che non molla. Nel daytime gli speciali per il giuramento e l’insediamento del Presidente Sergio Mattarella. La terza serata del Festival, che sfiora le 2 di notte, vede ridursi il dato medio in teste, che non supera quello di Sanremo 2020. Anche lo share resta inferiore a Sanremo 2020, la cui terza serata finì alle 2.05. Interessante il dato dello Speciale Tg1 sulla Cerimonia di Insediamento del Presidente Mattarella per il suo secondo mandato che ha registrato 3,2 milioni e uno share del 26%.

Ascolti tv Prime Time

Su Rai 1 Il Festival di Sanremo 2022 , terza serata (live, classifica) ha registrato nel segmento Sanremo Start 12.198.000 telespettatori, share 44,85%, nella prima parte 12.849.000, 53,2o%, nella seconda parte, in seconda serata, 5.475.000, 56,67%. La media è di 9.360.000, 54,10%.

Ascolti tv Access Prime Time

Su Rai 1 PrimaFestival ha registrato .000 telespettatori, share %.

Ascolti tv Preserale

Su Rai 1 L’Eredità ha registrato nel segmento La sfida dei 7 3.926.000 telespettatori, share 22,91% e nel game un netto di 5.248.000, 26,08%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 UnoMattina Speciale Sanremo ha totalizzato un netto di 1.388.000 telespettatori, share 23,48%. Storie italiane Speciale nella prima parte 1.304.000, 23,04% e nella seconda 1.395.000, 21,55%. È sempre Mezzogiorno 1.902.000, 16,30%.

ha registrato nella prima parte 576.000 telespettatori, share 7,81% e nella seconda 994.000, 8,89%. Su Rai 3 Agorà ha registrato 384.000, 6,49% e nel segmento Extra 332.000, 5,86%. Elisir nella presentazione 330.000, 5,82% e nel programma 398.000, 6,11%. Dopo il TG Quante Storie 776.000, 5,81%. Passato e presente 585.000, 3,91%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 Oggi è un altro giorno 2.618.000, 18,73%. Speciale Tg1 – Giuramento e Insediamento Presidente Mattarella 3.147.000, 25,63%. La Vita in Diretta ha registrato nella presentazione 2.596.000, 20,83% e nel programma 3.090.000, 21,77%.

Seconda serata

Su Rai 2 Il film Dark Hall ha registrato .000 telespettatori, share %. I lunatici a Sanremo .000, %.

TG

Tg1 ore 13:30 3.967.000, 26,25%; ore 20:00 6.563.000, 28,22%.

