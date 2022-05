Gli ascolti tv del giovedì, con Don Matteo 13 ancora una volta sopra tutti con oltre 5,8 milioni di telespettatori ed uno share che si attesta al 31.7%. Staccato di oltre 4 milioni il film Il corriere – The mule in onda su Canale 5, pure se in doppia cifra sullo share (11%) non riesce a superare i 2 milioni d’ascolto. Alle sue spalle si posiziona La fredda luce del giorno, film trasmesso da Italia 1 con 1.165.000 telespettatori.

Ascolti tv Prime Time

Su Rai 1 Don Matteo 13 ha registrato 5.816.000 telespettatori, share 31.68%.

Su Rai 2 Il film Tutte lo vogliono ha registrato 732.000 telespettatori, share 3.8%.

Su Rai 3 Il docufilm Ezio Bosso. Le cose che restano ha registrato 773.000 telespettatori, share 4.1%.

Su Canale 5 Il film Il corriere – The mule ha registrato un netto di 1.840.000 telespettatori, share 11.04%.

Su Italia Il film La fredda luce del giorno ha registrato un netto di 1.165.000 telespettatori, share 6.12%.

Su Rete 4 Dritto e Rovescio ha registrato 1.021.000 telespettatori, share 7.5%.

Su La7 PiazzaPulita ha registrato 730.000 telespettatori, share 5.4%.

Su Tv8 Antonino Chef Academy, prima puntata, è stato visto da 288.000 telespettatori, share 1.6%.

Su Nove Only Fun – Comico Show (recensione) ha registrato 404.000 telespettatori, share 2.2%.

Su Sky Uno/+1 e on demand Quelle Brave Ragazze (recensione) ha registrato 366.000 telespettatori, share 0.7%

Ascolti tv Access Prime Time

Su Rai 1 Soliti Ignoti – Il ritorno ha registrato 4.898.000 telespettatori, share 24.87%.

Su Rai 2 Tg2 Post ha registrato 822.000 telespettatori, share 4.13%.

Su Rai 3 Blob 771.000, 4.79%. La gioia della musica 833.000, 4.71%. Un posto al sole 1.483.000, 7.59%.

Su Canale 5 Striscia la notizia ha registrato 3.297.000 telespettatori, share 16.69%.

Su Italia 1 NCIS ha registrato 1.211.000 telespettatori, share 6.28%.

Su Rete 4 Stasera Italia ha registrato 927.000 telespettatori, share 4.99% e 913.000, 4.61%.

Su La7 Otto e mezzo ha registrato 1.379.000 telespettatori, share 7.06%.

Su Tv8 Celebrity Chef ha registrato 399.000 telespettatori, share 2.1%.

Su Nove Deal with it ha registrato 276.000 telespettatori, share 1.4%.

Ascolti tv Preserale

Su Rai 1 L’Eredità ha registrato nel segmento La sfida dei 7 2.433.000 telespettatori, share 23.33% e nel game un netto di 3.500.000, 25.98%.

Su Rai 2 The Good Doctor ha registrato un netto di 556.000 telespettatori, share 3.46%.

Su Canale 5 Avanti un altro! ha registrato nel segmento Avanti il primo! 1.814.000 telespettatori, share 18.71% e nel game un netto di 2.749.000, 21.36%.

Su Italia 1 CSI: Miami ha registrato 517.000 telespettatori, share 3.36%.

Su Rete 4 Tempesta d'amore ha registrato 808.000 telespettatori, share 4.81%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 Tg1 Edizione Straordinaria un netto di 689.000, 14.46%. UnoMattina ha totalizzato un netto di 658.000 telespettatori, share 16.84%. Storie italiane nella prima parte 772.000, 19.90% e nella seconda 757.000, 15.54%. È sempre Mezzogiorno 1.666.000, 17.28%.

Su Rai 2 I Fatti Vostri ha registrato nella prima parte 545.000 telespettatori, share 9.90% e nella seconda 930.000, 10.26%.

Su Rai 3 Agorà ha registrato 342.000, 7.72% e nel segmento Extra 294.000, 7.63%. Elisir nella presentazione 230.000, 5.73% e nel programma 381.000, 7.67%. Dopo il TG Quante Storie 619.000, 5.55%. Passato e presente 462.000, 3.73%.

Su Canale 5 Mattino Cinque News nella prima parte 890.000, 21.33% e nella seconda 788.000, 20.46%. Forum ha registrato 1.435.000 telespettatori, share 20.84%.

Su Italia 1 CSI: New York ha registrato 154.000 telespettatori, share 3.89% e 173.000, 3.18%

Su Rete 4 Carabinieri ha ottenuto 144.000 telespettatori, share 3.06%. Dopo il Tg Il Segreto 175.000, 1.82%. La signora in giallo 616.000, 5.12%.

ha ottenuto 144.000 telespettatori, share 3.06%. Dopo il Tg 175.000, 1.82%. 616.000, 5.12%. Su La7 Omnibus ha registrato 199.000 telespettatori, share 4.38%, nel segmento News 161.000, 3.79% e nel Dibattito 203.000, 4.51%. Coffee Break 168.000, 4.33%. L’aria che tira 252.000, 4.98%; L’aria che tira – Oggi 437.000, 4.45%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 Oggi è un altro giorno 1.605.000, 14.91%. Il paradiso delle signore ha registrato 1.382.000, 16.14%. La Vita in Diretta ha registrato nella presentazione 1.364.000, 18.52% e nel programma 1.553.000, 19.08%.

Su Rai 2 Giro d'Italia – Giro in diretta ha registrato 1.012.000 telespettatori, share 9.23%; Giro all'arrivo 1.440.000, 16.58%. Processo alla Tappa 652.000, 8.63%.

Su Rai 3 Aspettando Geo 342.000, 4.25%. Geo ha registrato 766.000 telespettatori, share 9.26%.

342.000, 4.25%. ha registrato 766.000 telespettatori, share 9.26%. Su Canale 5 Beautiful ha registrato 2.291.000 telespettatori, share 18.49%. Una Vita 2.303.000, 19.86%. Uomini e donne 2.800.000, 27.61% e nel Finale 2.059.000, 23.65%. Brave and Beautiful 1.564.000, 20.16%. Pomeriggio Cinque nella presentazione 1.346.000, 18.21% e nel programma 1.442.000, 17.73%.

Su Italia 1 I Simpson ha registrato 615.000 telespettatori, 5.08%; 609.000, 5.33% e 502.000, 4.60%. NCIS: Los Angeles un netto di 242.000, 3.03%.

Su Rete 4 Lo sportello di Forum ha registrato un netto di 705.000 telespettatori, 6.27% di share. Tg4 – Diario di guerra 311.000, 3.53%. Il film Il conquistatore un netto di 277.000, 3.43%.

ha registrato un netto di 705.000 telespettatori, 6.27% di share. 311.000, 3.53%. Il film un netto di 277.000, 3.43%. Su La7 Tagadà ha registrato nella presentazione 340.000, 2.95% e nel programma 312.000 telespettatori, share 3.33%; Speciale TgLa7 381.000, 3.97%.

Seconda serata

Su Rai 1 Porta a Porta ha registrato 1.033.000 telespettatori, share 13.65%.

Su Rai 2 Anni 20 Notte ha registrato 171.000 telespettatori, share 1.39%.

Su Rai 3 Grande amore ha registrato 515.000 telespettatori, share 4.33%. Tg3 LineaNotte 252.000, 3.97%.

Su Canale 5 Il film Footloose ha registrato 222.000 telespettatori, share 6.25%.

Su Italia 1 Il film X-Men ha registrato 493.000 telespettatori, share 6.20%.

TG

Tg1 ore 13:30 3.053.000, 24.52%; ore 20:00 4.319.000, 25.82%.

Tg2 ore 13:00 1.713.000, 14.71%; ore 20:30 1.205.000, 6.41%.

Tg3 ore 14:30 1.212.000, 10.60%; ore 19:00 1.450.000, 12.11%.

Tg5 ore 13:00 2.597.000, 21.96%; ore 20:00 3.426.000, 20.02%.

Studio Aperto ore 12:25 957.000, 9.98%; ore 18:30 369.000, 4.05%.

Tg4 ore 12.00 259.000, 3.56%; ore 18:55 449.000, 3.59%.

Tg La7 ore 13:30 502.000, 4.05%; ore 20:00 962.000, 5.63%.

Dati AUDITEL™