Only Fun – Comico Show, su Nove la solita compagnia di giro che non fa ridere

Incredibile come Nove non riesca a imbroccarne una con i programmi comici, Crozza escluso: prima Stand Up! Comici in prova chiuso dopo due puntate; stasera ha debuttato invece Only Fun – Comico Show, nient’altro che la riproposizione di Colorado (non a caso è prodotto dalla Colorado Film) con gente che non fa ridere.

A condurre il duo dei PanPers con Elettra Lamborghini, dalla quale forse dopo la partecipazione al Festival di Sanremo 2020 con Musica (e il resto scompare) ci si aspettava un po’ di più oltre al ruolo di opinionista all’Isola dei Famosi, uscendo peraltro con le ossa rotte dopo la richiesta di eliminare alcuni stralci di intervista a Belve da Francesca Fagnani.

Il cast dei comici, costituito da rimasugli di Zelig, Colorado e il suo erede Honolulu (non che in questi ultimi due vi siano stati personaggi particolarmente dirompenti) è il vero punto debole del programma: Antonio Ornano le cose migliori le ha fatte vedere a Zelig, Raul Cremona pure, Valentina Persia (tornata in rampa di lancio dopo l’Isola dei Famosi) a La Sai L’Ultima? vent’anni fa, mentre Marta e Gianluca possono costituire un piacevole contorno ma non il piatto forte. Maurizio Battista ha chiuso la carrellata non rivelandosi particolarmente incisivo. Tra gli altri si sono alternati sul palco anche Dario Cassini, Pino e gli Anticorpi e Francesco Cicchella.

Fortunatamente non è tutto da buttare: una piacevole eccezione è costituita da Alberto Farina, monologhista particolarmente scorretto autore della battuta più bella della serata (“Mio zio amava ballare, ma ha avuto un incidente: si è iscritto a un corso di tip“).

Davvero un peccato che nel far partire un nuovo programma non sia stata effettuata un’operazione di scouting nei locali che da poco hanno ricominciato a ospitare serate di stand up comedy. Si è preferito invece usare la solita compagnia di giro da cabaret, parola che non contiene alcun significato negativo ma che contiene ugualmente la pretesa di far ridere.

Foto: account Instagram Nove