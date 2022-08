Gli ascolti tv di domenica 31 luglio 2022 saranno diffusi da Auditel solo alle ore 12.

Bisognerà aspettare per avere i dati dell’ultimo giorno di questo lungo luglio, che ha portato Elezioni anticipate a settembre e che per questo ha visto già in programma alcuni speciali per seguire questa campagna elettorale che si preannuncia già frenetica. Domenica 31 luglio 2022 non è però molto diversa dalle precedenti, né dai giorni feriali pieni di repliche: con la Formula 1 esclusiva delle pay tv, l’unico evento sportivo per il pubblico generalista è la finale di Euro 2022 femminile, con le Leonesse inglesi che hanno battuto la Germania – in un Wembley strapieno – e ‘riportato a casa’ la Coppa. Evento, però, da preserale di Rai 2.

In prima serata, le ammiraglie hanno offerto film e serie tv in replica: per Rai 1 è tornata in campo La Dama Velata, con Miriam Leone e Lino Guanciale (oltre a una Úrsula Corberó prima de La Casa di Carta), mentre Canale 5 ha optato per il film in prima visione The Crossing – Oltre il confine, pellicola norvegese nel 2019 con protagonista un gruppo di bambini che devono raggiungere la salvezza nel dramma della Seconda Guerra Mondiale. Italia 1, invece, ha riproposto un altro speciale de Le Iene con Il giallo di Ponza, dedicato al caso di Gianmarco Pozzi, trovato morto il 9 agosto 2020, a 28 anni: Giulio Golia e Francesca Di Stefano seguono l’ipotesi che il ragazzo non sia morto per un incidente.

Per il resto serie tv su Rai 2 con 9-1-1, commedie estive, le indagini di Miss Marple e spettacoli comici. Di tutto, di più.

Vediamo però gli ascolti tv di domenica 31 luglio 2022, non appena disponibili.