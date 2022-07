Gli ascolti tv di domenica 3 luglio – che pubblicheremo intorno alle 10, come sempre – si muovono tra film e serie, ma incombe la cronaca con due notizie arrivate nel pomeriggio e nella serata che hanno modificato leggermente la programmazione. Da una parte il crollo del saracco della Marmolada che ha ucciso 6 persone e provocato una ventina di dispersi, dall’altra la sparatoria in un centro commerciale di Copenhagen che ha visto la morte di 3 persone. A seguire live gli aggiornamenti dalla Marmolada lo Speciale Tg1 andato in onda in diretta in seconda serata su Rai 1, sostituendo lo speciale su Raffaella Carrà previsto per gli omaggi per il primo anniversario della scomparsa. Per il resto la programmazione ha seguito l’offerta prevista, dalle repliche di Mina Settembre nel prime time di Rai 1 a Kilimangiaro Estate su Rai 3, la serie 9-1-1 su Rai 2 e il film Perfetti sconosciuti su Rete 4, passando per i film di Canale 5 e Italia 1, rispettivamente Room e Supereroe per caso.

In access prime time su Rai 3 spazio allo sport, con la finale del Mondiale di Pallanuoto tra Italia e Spagna, terminata ai rigori e che ha visto il Settebello azzurro conquistare la Medaglia d’Argento. Un evento sportivo che completa il pomeriggio che su Rai 2 ha visto una nuova tappa del Giro d’Italia femminile e del Tour de France. In access prime time, invece, La7 replica il Palio di Siena.

Ma vediamo insieme gli ascolti tv completi di domenica 3 luglio 2022, on line non appena diffusi da Auditel.

Ascolti tv Prime Time

In prima serata su Rai 1 le repliche di Mina Settembre su Rai 1 hanno registrato un netto di 2.473.000 telespettatori, per uno share del 17,4% (nel dettaglio 2.480.000, 16,74% nella prima e nella seconda 2466.000, 18,20%); su Canale 5 il film Room, in prima tv, ha ottenuto un netto di 1.253.000 telespettatori, share 9,43%. A seguire il prime time ha proposto su Rai 2 la serie 9-1-1 che ha ottenuto 936.000, 6,28% e subito dopo 9-1-1: Lone Star 855.000 telespettatori, share 6,10%. Su Rai 3 Kilimangiaro Estate ha registrato 796.000 telespettatori, share 5,72%, mentre su Italia 1 Il film Supereroe per caso ha ottenuto un netto di 792.000 telespettatori, share 5,50%. Su Rete 4 il film Perfetti sconosciuti è stato visto da un netto di 650.000 telespettatori, share 4,62% mentre su La7 la replica dello speciale Non è l’Arena ha registrato nella prima parte 653.000 telespettatori, share 4,35% e nella seconda 453.000, 5,44%. SuTv8 il Best of di Italia’s Got Talent è stato visto da 490.000 telespettatori, share 3,6% e in conclusione su Nove Only Fun – Comico show ha registrato 299.000 telespettatori, share 2,1%.

Ascolti tv Access Prime Time

Techetechetè su Rai 1 ha registrato 2.872.000 telespettatori, share 19,39%, mentre su Canale 5 Paperissima Sprint Estate ha ottenuto 1.804.000 telespettatori, share 12,20%. Su Rai 2 lo speciale Tg2 Post in diretta per seguire gli aggiornamenti della tragedia della Marmolada ha raccolto 1.091.000 telespettatori, share 7,39% mentre su Rai 3 la finale di Pallanuoto Italia – Spagna ha conquistato 947.000, 6,56%. NCIS su Italia 1 ha ottenuto 897.000 telespettatori, share 6,08%, mentre su Rete 4 Controcorrente ha registrato nella prima parte 587.000 telespettatori, share 4,03% e nella seconda 833.000, 5,62%. Su La7 la replica de Il palio di Siena ha fatto registrare 558.000 telespettatori, share 3,78%, mentre su Nove Little Big Italy ha registrato 240.000 telespettatori, share 1,6%.

Ascolti Preserale

Nel preserale Reazione a catena su Rai 1 ha registrato nel segmento L’intesa vincente 2.347.000 telespettatori, share 21,34% e nel game un netto di 3.193.000, 25,79%, mentre su Canale 5 Avanti un altro! Weekend ha registrato nel segmento Avanti il primo 946.000 telespettatori, share 8,89% e nel game 1.362.000, 11,22%. Su Rai 2 NCIS: Los Angeles è stata vista da un netto di 323.000, share 2,36%, mentre su Italia 1 CSI: Miami 406.000 telespettatori, share 3,03%. Tempesta d’amore su Rete 4 ha raccolto i suoi 516.000 telespettatori, share 3,66%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 Il meglio di Domenica In ha registrato 1.384.000, 13,69%. La replica di Venti anni che siamo italiani con Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada un netto di 1.590.000, 15,62%. Su Rai 2 la terza tappa del Tour de France ha registrato nella tappa in diretta 796.000 telespettatori, share 7,89%, all’arrivo 1.279.000, 12,92% e Tour Replay 514.000, 4,95%. Su Rai 3 Kilimangiaro Collection registra .000 telespettatori, share %. Su Canale 5 L’arca di Noè 1.833.000, 15,27%, Beautiful 1.554.000 telespettatori, share 14,09%, Una vita 1.500.000, 14,43%, Grand Hotel 900.000, 9,26% e infine Luce dei tuoi occhi 669.000, 6,53%. Su Italia 1 il film Una pazza giornata a New York ha registrato un netto di 455.000 telespettatori, 4,57%, mentre il film The Swap un netto di 326.000, 3,24%. Su Rete 4 lo Speciale Tg4 – Diario di guerra domenica ha registrato 263.000 telespettatori, 2,69% di share, mentre il film Hondo un netto di 416.000, 4,01%.

Su La7 che dopo il Tg trova Fabio Troiano con Bell’Italia in viaggio a 247.000 telespettatori, share 2,33%, quindi il doc G’olè a 256.000, 2,63% e il match Italia – Brasile 3-2 a 248.000, 2,37%.