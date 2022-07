Nel pomeriggio di domenica 3 luglio 2022 un serracco del ghiacciaio della Marmolada si è staccato ed è precipitato a valle, travolgendo due cordate di sei alpinisti, almeno stando alle ultime ricostruzioni. I dati della serata parlano di 6 morti, 9 feriti – di cui 2 in gravi condizioni – e un numero non precisato di dispersi: un bilancio provvisorio, come ha dichiarato all’ANSA l’assessore regionale del Veneto alla Protezione civile Gianpaolo Bottacin. Le alte temperature di queste settimane, che hanno fatto registrare sabato 2 luglio circa 10° in vetta, sono indicate come le principali cause del distacco del serracco avvenuto nei pressi di Punta Rocca, lungo la salita della via normale per raggiungere la vetta. La procura di Trento ha aperto un fascicolo, ipotizzando il reato di disastro colposo. Intanto sono in corso le operazioni di soccorso, non certo facili non solo per la necessità di arrivare in quota, ma anche per la massa di fango e ghiaccio che ha travolto gli alpinisti con una violenza che rende complicate anche le operazioni di riconoscimento, oltre quelle di salvataggio. Al momento le salme sono state trasportate nello stadio del ghiaccio di Canazei, dove è stato allestito un punto operativo anche per accogliere i parenti delle vittime e sostenerle con un supporto psicologico.

Le impressionanti immagini della valanga di oggi del #Marmolada, il crollo di un ghiacciaio. Tante preghiere per tutte le vittime e le loro famiglie #valanga #crolloghiacciaio pic.twitter.com/oN3GKNneEx — Marco Ferraglioni (@MFerraglioni) July 3, 2022

A seguire in diretta gli aggiornamenti dalla Marmolada in questa domenica di luglio ci sono, come sempre, le all news, ma anche alcuni appuntamenti speciali: tra questi un’edizione speciale di Tg2 Post su Rai 2 e lo Speciale Tg1, per l’occasione in diretta, in onda su Rai 1 dalle 23.15 con Alessio Zucchini e Giuseppe La Venia. Spostato a domenica prossima, 10 luglio, lo Speciale Tg1 dedicato a Raffaella Carrà e inserito nella programmazione speciale per il primo anniversario della sua scomparsa.