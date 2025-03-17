Gli ascolti tv della domenica

NB. Dati in vecchio standard [BS]. I dati TA sono aggiunti tra parentesi in colore rosso.

Ascolti tv Prime Time

In prima serata su Rai 1 l’ultima puntata della serie Imma Tataranni – Sostituto procuratore 4 ha ottenuto un netto di 4.191.000 telespettatori, per uno share del 24.2% (4.248.000, 24.26%). Su Canale 5 la serie Tradimento ha registrato un netto di 2.086.000 telespettatori, share 12.7% (2.105.000, 12.64%). Su Rai 2 NCIS 644.000, 3.2% (647.000, 3.20%), e NCIS Origins 478.000, 2.6% (481.000, 2.55%). Su Rai 3 Presadiretta ha ottenuto nella presentazione 869.000, 4.3% (874.000, 4.33%), e nel programma 958.000, 5.1% (967.000, 5.12%). Su Italia 1 Le Iene ha ottenuto nella presentazione 1.267.000, 6.4% (1.284.000, 6.38%) e nel programma 1.292.000 telespettatori, share 9.9% (1.311.000, 9.90%). Su Rete 4 Zona Bianca è stato visto da 528.000 telespettatori, share 3.8% (532.000, 3.74%). Su La7 House of Trump è stato seguito da 449.000 telespettatori, share 2.3% (451.000, 2.27%) mentre il film Il caso Moro ha registrato 162.000 telespettatori, share 1.2% (163.000, 1.3%). Su Nove Che Tempo Che Fa ha registrato nella presentazione 1.458.000 telespettatori, share 7.3% (1.463.000, 7.25%), nel programma 1.785.000, 9.2% (1.791.000, 9.15%) e nel segmento Il Tavolo 903.000, 8.1% (906.000, 8.06%). Su Tv8 MotoMondiale GP Argentina: Gara MotoGP 771.000, 3.9% (793.000, 4%).

Ascolti tv Access Prime Time

Su Rai 1 Affari Tuoi (quanto hanno vinto?) 6.169.000, 30.8% (6.197.000, 30.71%). Su Canale 5 Paperissima Sprint 2.509.000 telespettatori, share 12.5% (2.514.000, 12.44%). Su Rai 3 Blob 653.000, 3.29% (656.000, 3.28%). Su Italia 1 NCIS 1.227.000, 6.11% (1.232.000, 6.10%). Su Rete 4 4 di sera Weekend ha registrato nella prima parte 907.000, 4.53% (911.000, 4.52%) e nella seconda 849.000, 4.22% (853.000, 4.21%). Su La7 In altre parole… domenica ha fatto registrare 649.000 telespettatori, share 3.22% (653.000, 3.22%). Su Nove Che tempo che farà 736.000, 3.87%.

Ascolti Preserale

Nel preserale L’Eredità su Rai 1 ha registrato nel segmento La sfida dei 7 2.949.000 telespettatori, share 19.4% e nel game (La Ghigliottina) un netto di 4.042.000, 22.6%, mentre su Canale 5 Avanti un altro! Story ha registrato nel segmento Avanti il primo! 2.340.000 telespettatori, share 16.16% e nel game un netto di 2.919.000, 16.95%. Su Rai 2 FBI un netto di 556.000, 2.87%. Su Italia 1 CSI ha ottenuto 587.000 telespettatori, share 3.15%. La promessa su Rete 4 ha raccolto 800.000 telespettatori, share 4.14%. Su Tv8 MotoMondiale GP Argentina: Gara Moto3 489.000, 3.35%, e la Gara Moto2 447.000, 2.29%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 UnoMattina in famiglia ha ottenuto nella prima parte 722.000, 18.8%, e nella seconda 1.374.000, 23.1%; Check-up 1.312.000, 20.6%; A Sua immagine 1.448.000, 18%; la Santa Messa ha ottenuto 1.527.000, 20.6%; a seguire Linea Verde ha dato la linea al Tg1 con un netto di 3.016.000, 23.7%. Su Rai 2 Citofonare Rai2 ha registrato nella prima parte 369.000 telespettatori, share 4.9% e nella seconda parte 529.000, 5.1%. Su Rai 3 Agorà Weekend 186.000, 3.2%, Mi manda RaiTre 395.000, 6.2%, O anche no 250.000, 3.73%; Timeline 167.000, 2.52%; Tg3 RegionEuropa 283.000, 3.53%; dopo il Tg3 Fuori Linea 528.000, 4.99%; TGR Mediterraneo 385.000, 3.27%; Le porte del cuore 290.000, 2.01%. La Santa Messa su Canale 5 è stata seguita da 970.000 telespettatori, 14.65%, mentre Melaverde ha registrato 1.933.000 telespettatori, share 18.30%. Su Italia 1 Drive Up ha registrato 249.000 telespettatori, share 2.65%. Su Rete 4 Endless Love 291.000, 4.57%; Dalla parte degli animali nella prima parte 231.000, 3.46%, nella seconda 254.000, 3.51%, nei saluti 322.000, 3.88%; quindi dopo il Tg Colombo – L’omicidio del Professore ha segnato un netto di 393.000, 2.94%. Chiudiamo il daytime del mattino con La7 dove Omnibus ha registrato 213.000 telespettatori, share 4.04%, nel segmento News 129.000, 3.88% e nel Dibattito 235.000, 3.95%; Camera con vista 143.000, 2.24%; Amarsi un po’ – Istruzioni per l’uso 99.000, 1.48%, L’ingrediente perfetto 75.000, 1.04%; Uozzap 134.000, 1.39%; L’Aria che Tira – Il diario 185.000, 1.45%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 Domenica In ha registrato nella presentazione 2.151.000, 16%, nella prima parte 2.466.000, 19.1%, nella seconda parte 2.059.000, 17.7%, e nei Saluti 1.727.000, 15.4%; a seguire Da noi… a ruota libera ha ottenuto 1.647.000, 13.5%. Su Rai 2 Musica mia 358.000, 2.68%; Ciclismo: Tirreno-Adriatico 422.000, 3.39%; Ciclismo: Trofeo Binda 571.000, 5.05%; finale Coppa Italia Pallanuoto maschile un netto di 227.000, 1.98%. Su Rai 3 In mezz’ora ha registrato 1.035.000, 7.86% e Il mondo di In mezz’ora 621.000, 5.14%; Rebus 585.000, 5.22%; Kilimangiaro nella presentazione 652.000, 5.76%, nel segmento Il grande Viaggio 875.000, 7.62% e nel programma 1.189.000, 8.98%. Su Canale 5 L’arca di Noè 2.563.000, 17.81%, Amici verso il Serale 2.522.000 telespettatori, share 19.21%, Tradimento 1.956.000, 16.63%; Verissimo 2.167.000, 19.2%, e nei Giri di Valzer 2.226.000, 17.5%. Su Italia 1 E-Planet ha registrato 345.000 telespettatori, 2.54%, il film L’era glaciale un netto di 522.000, 4.16%; L’era glaciale 2 un netto di 669.000, 5.84%; GF 390.000, 3.06%. Su Rete 4 il film Ti va di ballare? ha registrato un netto di 434.000 telespettatori, 3.53% di share; il film Seminole un netto di 362.000, 2.95%. Su La7 Una giornata particolare – Garibaldi, la spedizione dei Mille 456.000, 3.62%; La7 Doc 308.000, 2.75%; il film Quel che resta del giorno 210.000, 1.49%. Su Tv8 GP F1 Australia in differita 1.290.000, 10.06%.

Ascolti tv Seconda serata

Su Rai 1 Speciale Tg1 ha ottenuto 434.000 telespettatori, share 5.76%. Su Rai 2 La Domenica Sportiva al 90° ha registrato nella presentazione 1.038.000 telespettatori, share 6.29%, e nel programma 1.061.000, 10.61%; L’altra DS 270.000, 5.50%. Su Rai 3 Onore al merito ha registrato 357.000 telespettatori, share 2.81%. Su Canale 5 Pressing 670.000, 12.08%. Su Italia 1 American Dad! 277.000, 7.53% e 216.000, 7.48%. Su La7 Roma di Piombo -Diario di una lotta 45.000, 1%.

Ascolti tv TG

Tg1 ore 13:30 3.953.000, 27.36%; ore 20:00 4.795.000, 24.33%.

3.953.000, 27.36%; 4.795.000, 24.33%. Tg2 ore 13:00 1.388.000, 10.14%; ore 20:30 831.000, 4.14%.

1.388.000, 10.14%; 831.000, 4.14%. Tg3 ore 14:15 1.543.000, 11.65%; ore 19:00 1.894.000, 11.48%.

1.543.000, 11.65%; 1.894.000, 11.48%. Tg5 ore 13:00 2.851.000, 20.78%; ore 20:00 3.729.000, 18.76%.

2.851.000, 20.78%; 3.729.000, 18.76%. Studio Aperto ore 12:25 945.000, 8.09%; ore 18:30 778.000, 5.59%.

945.000, 8.09%; 778.000, 5.59%. Tg4 ore 12.00 414.000, 4.29%; ore 18:55 596.000, 3.61%.

414.000, 4.29%; 596.000, 3.61%. Tg La7 ore 13:30 718.000, 5.01%; ore 20:00 1.063.000, 5.35%.

Dati AUDITEL™