L’Eredità, Ghigliottina, parola: puntata stasera 16 marzo 2025, chi ha vinto

Chi ha vinto e qual è la parola della ghigliottina della puntata di stasera, domenica 16 marzo 2025 de L’Eredità, il programma di Rai 1.

Qual è la parola della Ghigliottina e quanto hanno vinto nella puntata di stasera, domenica 16 marzo 2025, a L’Eredità? Il programma, in onda ogni sera su Rai 1 alle ore 18:40 con la conduzione di Marco Liorni, come d’abitudine, ogni sera culmina con il gioco finale della Ghigliottina. A partecipare è il concorrente che, nel gioco dei 100 secondi, allo scadere del tempo, è riuscito a tenere il gioco in mano.

L’Eredità, Ghigliottina: concorrente puntata stasera 16 marzo 2025

Veronica lascia il gioco dopo essere stata veterana per diverse puntata

Al Triello vanno Sophia, Giulia e Ilaria.

Ilaria e Sophia si sfidano ai 100 secondi.

Ilaria va alla Ghigliottina.

Quali sono gli indizi della Ghigliottina di stasera

Ilaria va alla ghigliottina per 195.000 euro.

Passare o Testimone (giusto)

o Testimone (giusto) Gruppi o Musica (giusto)

o Musica (giusto) Riserva o Sostituzione (giusto)

o Sostituzione (giusto) Pensieri o Proibiti (giusto)

(giusto) Salvagente o Avvolgente (giusto)

*in grassetto, i cinque indizi corretti

Qual è la parola della Ghigliottina de L’Eredità oggi 16 marzo 2025

Ilaria va alla ghigliottina con il montepremi intatto di 195.000 euro.

La parola scelta da Ilaria è CAPO

Ma la parola esatta è ALIMENTI.

Come funziona la Ghigliottina?

Il concorrente partecipa al gioco finale con il montepremi che corrisponde alla somma dei montepremi dei concorrenti che hanno partecipato a L’Eredità.

Il conduttore propone per cinque volte una coppia di parole: per ciascuna coppia, il concorrente deve scegliere una delle due parole, cercando di individuare, affidandosi all’intuito e alla fortuna, quella corretta. L’insieme delle cinque parole corrette costituisce i cinque indizi tramite i quali il concorrente deve individuare la parola nascosta.

Se la scelta della parola, tra le due proposte dal conduttore, è giusta, il concorrente mantiene il montepremi; se la scelta è sbagliata, invece, il montepremi viene dimezzato. Il concorrente, in ogni caso, sarà informato dell’indizio corretto.

Per vincere il montepremi, il concorrente deve indovinare in un tempo stabilito la parola nascosta, ovvero a cosa si riferiscono, secondo la logica di gioco, i cinque indizi, scrivendo la risposta su un cartoncino che, al termine del tempo di gioco, deve essere consegnato al conduttore.

L’Eredità, casting

Per partecipare come concorrenti a L’Eredità si può inviare la propria candidatura tramite il sito www.giocherai.it, cliccando sulla pagina dedicata al programma.

L’Eredità, replica

Rai 1 non prevede repliche de L’Eredità: per rivedere le puntate si può andare su RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link, la pagina ufficiale del programma.