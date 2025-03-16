Affari Tuoi puntata stasera 16 marzo 2025, quanto hanno vinto i concorrenti?
Quanto hanno vinto i concorrenti della puntata di stasera, domenica 16 marzo 2025, di Affari Tuoi, il programma di Rai 1.
Quanto hanno vinto nella puntata di stasera, domenica 16 marzo 2025, ad Affari Tuoi? Il programma “dei pacchi”, in onda ogni sera su Raiuno alle 20:35 con la conduzione di Stefano De Martino, ospita in ognuna delle sue puntate un concorrente (o “pacchista”) differente, proveniente da una delle venti regioni italiane ed estratto poco prima della registrazione del programma.
Affari Tuoi, concorrenti puntata stasera 16 marzo 2025
A giocare stasera è Ilaria dalla Valle D’Aosta. Insegnante di sostegno ad Aosta, gioca con il fidanzato Matteo, tecnico di radiologia.
Affari Tuoi, quanto hanno vinto stasera?
Ilaria e Matteo devono fare, come sempre, i primi 6 tiri. Hanno il numero 12.
- Primo tiro al 5 (Marche) con 500 euro. Poi Matteo sceglie il 9 (Lazio) con la Fonduta.
- Sceglie il 13 (Puglia) con 20 euro. Poi il 10 (Sicilia) con 200.000 euro…
- Nel numero 1 (Liguria) trovano 30.000 euro. L’ultimo tiro è diretto sul 6 (Sardegna) che possedeva 10.000 euro.
- La prima offerta è di 36.000 euro. Rifiutano.
- Matteo sceglie il 16 (Piemonte) con 5.000 euro.
- Ilaria opta per il 17 (Calabria): addio a 50.000 euro.
- Ultimo tiro diretto sul 3 (Basilicata): 75.000 euro.
- Cambio per Ilaria. Rifiuta.
- Chiama l’11 (Campania): 15000 euro.
- Indica il 20 (Veneto) e dentro trova 100.000 euro.
- Ultimo tiro per il 4 (Umbria) con dentro zero euro.
- Restano 300.000 e 20.000 nei pacchi rossi.
- Offerta di 15.000 euro per non fare un tiro.
- Rifiutano. Scelgono il 19 (Friuli Venezia Giulia) e salutano 50 euro.
- Deve fare 4 tiri. Niente offerta ma cambio.
- Rifiuta il cambio.
- Sceglie il 18 (Abruzzo) con 100 euro.
- Punta al 15 (Lombardia) con 20.000 euro. Rimangono 300.000 euro e altri due tiri da fare.
- 14 (Emilia Romagna) e 75 euro dentro.
- Apre il 7 (Molise) e trova 200 euro. Salvi i 300.000 euro!
- L’offerta adesso è di 36.000 euro, come all’inizio. RIFIUTA.
- Apre il 2 (Toscana). Addio a 300.000 euro…
- 5 euro nell’8, nel suo pacco aveva 1 euro. Si va alla Regione Fortunata.
- Scelgono la Sardegna per un valore di 100.000 euro. Ma non è quella…
- Escludono 9 regioni per il secondo tentativo di 50.000 euro.
- Non sono la Sicilia, Calabria, Basilicata, Campania, Lazio, Toscana, Liguria, Valle D’Aosta e Piemonte.
- Per 50.000 euro Ilaria e Matteo indicano l’Emilia Romagna.
- Lei era indecisa tra il Friuli e l’Emilia Romagna e proprio queste due regioni sono le ultime rimaste…
- La Regione Fortunata è il Friuli Venezia Giulia. Purtroppo Ilaria e Matteo tornano a casa senza nulla…
Come funziona Affari Tuoi?
Nel corso della puntata il concorrente, affiancato da un parente, deve eliminare i pacchi degli altri concorrenti di fronte, sperando di avere nel suo pacco (scelto nell’anteprima) quello dal valore più alto, ovvero di 300.000 euro. Non mancano le insidie, come le offerte del “Dottore” che, al telefono, comunica con il conduttore proponendo somme in denaro da accettare per interrompere il gioco oppure degli scambi con gli altri pacchi.
Dal 2023 è stato introdotto anche un gioco finale, “La regione Fortunata”, che va in scena solo se il concorrente, di fronte agli ultimi due pacchi, decide di annullare il contenuto del proprio pacco per tentare di vincere 100.000 euro.
Il gioco consiste nell’indovinare, tra tutte le regioni italiane e al primo colpo, quella estratta a sorte dal notaio prima del programma; se fallisce al primo tentativo, si può provare a vincere 50.000 euro con una seconda possibilità, ma scegliendo tra la metà delle regioni.
Affari Tuoi, casting
Per partecipare come concorrenti ad Affari Tuoi si può inviare la propria candidatura tramite il sito www.giocherai.it, cliccando sulla pagina dedicata al programma.
Affari Tuoi, replica
Raiuno non prevede repliche di Affari Tuoi: per rivedere le puntate si può andare su RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link la pagina ufficiale del programma.