Perché Armando Incarnato è assente da Uomini e Donne: “Ha avuto un incidente, si è fatto male” (video)

Nel corso dell’ultima puntata di ‘Uomini e Donne’, andata in onda, oggi 6 dicembre 2023, Maria De Filippi ha svelato i motivi dell’assenza prolungata di Armando Incarnato dalla trasmissione.

Ma andiamo con ordine.

Il cavaliere napoletano sta sentendo telefonicamente Asmaa (“Ci sono molte discussioni. Per adesso l’ho bloccato su Whatsapp”) che, nel frattempo, è uscito con il nuovo arrivato, Mattia. Si sono anche baciati (“E’ stata una bella serata, avevo voglia di sentirla. Ovviamente montagne russe però serata bella, piacevole. Siamo due persone adulte, la serata è andata esattamente come doveva andare”). Si rivedranno (“E’ da scoprire”).

E’ la padrona di casa, oggi, a spiegare le ragioni per cui Armando, da qualche puntata, non siede più sulle sedute del parterre maschile (Qui, il video).

“Armando si è fatto male per questo non può essere in studio. Ha avuto un incidente, è caduto. Si è fatto male. Aveva chiesto determinati numeri di telefono e, da casa, ha iniziato a chiamare”

Oltre ad Asmaa, Incarnato ha avuto modo di approfondire la conoscenza telefonica con Manuela P.:

Asmaa: “Da quando è sceso Mattia è successo l’inferno. Armando non lo conosco. Gli ho detto che sono aperta alla conoscenza. Oggi non sono innamorata di nessuno. Ho voglia di conoscere qualcuno ed innamorarmi. Se mi interessa qualcuno e accetto il suo numero, lo voglio sentire. Di fronte a messaggi del genere ho detto a lui: “Allora ti devi dichiarare. Hai avuto un colpo di fulmine?! Mi piaci. Dimmi qualcosa”

Dopo aver saputo dell’uscita con Mattia, la reazione di Armando non si è fatta attendere: “‘Esci con lui? Allora vattene a fare in cxxo’. Il suo stile con me, assolutamente, non esiste. Un uomo che non mi conosce, che non sa il mio passato, ti manda a fare in cxxo, dalla mattina alla sera, non fa per me. Ho detto: ‘Aspetta un attimo. Adesso ti blocco’. Continua a chiamarmi. Mi ha detto: ‘Se non mi sblocchi, ti rovino la serata’. Figurati se guardo il telefono. Ma non ci è riuscito. L’interesse c’è ma voglio capire che persona è. Finché non lo vedo non posso sapere chi è”

Come andrà a finire?