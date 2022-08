L’offerta di Settembre 2022 di Apple Tv+ è particolarmente variegata, tra serie tv che finiscono, altre che tornano e lo spazio dedicato al racconto della realtà attraverso i documentari. In particolare nel corso del mese arriva Gutsy – Donne Coraggiose una docu-serie in 8 episodi realizzata da Hillay e Chelsea Clinton. Mamma e figlia hanno incontrato alcune donne per capire cosa vuol dire essere coraggiose oggi.

Apple Tv+ Settembre 2022 le novità del mese

Le novità di Settembre su Apple Tv+ partono con Life By Ella, produzione interna di Apple Studios, una serie per ragazzi con al centro la tredicenne Ella. Dopo un’esperienza che le cambia la vita, Ella cerca di apprezzare ogni momento, ogni cosa che le capita spingendo anche altri a fare lo stesso e superare le proprie paure.

Il 9 settembre debutta con i primi 3 episodi Central Park, comedy animata per adulti prodotta da 20th Television e che andrà avanti fino al 18 novembre. Una delle caratteristiche della serie che racconta la storia di una famiglia custodi del parco più famoso di New York, è la presenza di momenti musicali e nella nuova stagione ci saranno ben 40 nuove canzoni originali. In originale i doppiatori dei personaggi sono molto attori e attrici noti come Tituss Burgess, Daveed Diggs, Kathryn Hahn, Leslie Odom Jr., Emmy Raver-Lampman, Stanley Tucci e Kristen Bell; tra le guest star dei nuovi episodi troviamo Sam Richardson, Ben Schwartz e Zoë Chao, Yvette Nicole Brown, Craig Robinson e tanti altri.

Sempre il 9 settembre arriva la docuserie Gutsy – Storie di Coraggio di Hillary Rodham Clinton e Chelsea Clinton sulla base del libro The book of Gutsy Women delle due Clinton. In 8 episodi la serie celebra le donne coraggiose divenute fonte di ispirazione, un viaggio quanto mai stimolante per incontrare artiste rivoluzionarie, pioniere, attiviste, leader di varie comunità ed eroine di tutti i giorni per mostrarci cosa significa veramente essere donne coraggiose al giorno d’oggi.

Hillary e Chelsea, come non le abbiamo mai viste prima, rivelano il loro speciale legame madre-figlia e il modo unico e multi-generazionale con cui affrontano le questioni importanti e attuali evidenziate in ciascuno degli otto episodi. Insieme a loro anche alcune donne che hanno lasciato un’impronta nella società come Amy Schumer, Goldie Hawn, Mariska Hargitay, Megan Thee Stallion, la dottoressa Jane Goodall.

Infine il 23 settembre restando nell’ambito dei documentari, arriva Sidney prodotto da Oprah Winfrey, che racconta la vita di Sidney Poitier, attore, regista e attivista, figura rilevante del movimento per i diritti civili.

Apple tv+ le serie tv che proseguono a settembre

Come ogni mese oltre alle novità, anche a settembre ci sono serie tv che proseguono (o terminano) con il rilascio settimanale degli episodi. Infatti fin dal suo esordio Apple Tv+ non ha seguito le altre piattaforme nella corsa alle “maratone” preferendo il rilascio settimanale degli episodi. Una scelta legata anche al fatto di avere solo produzioni originali e di rilasciarne non più di 3/4 al mese. Grazie al rilascio settimanale degli episodi, c’è sempre una novità da vedere su Apple Tv+. Nelle scorse settimane sono terminate serie tv che vi consigliamo di recuperare come Physical, For All Mankind, Loot.

Venerdì 2 settembre sarà rilasciato l’ultimo episodio della terza stagione di Trying, divertente e delicata comedy britannica di cui abbiamo ampiamente parlato nelle scorse settimane, non solo con il commento ma anche con un’intervista ai due protagonisti. La serie racconta la storia di una normale coppia di Londra che vive a Camden e non riesce ad avere un figlio in modo naturale, così decide di tentare la strada dell’adozione, finendo, nella terza stagione con due bambini in casa. Inoltre lo stesso giorno termina anche Surface. L’ultimo episodio dell’intensa miniserie Cinque Giorni al Memoriale con Vera Farmiga, sarà invece rilasciato il 16 settembre.

Proseguono ogni venerdì di settembre i rilasci settimanali di Bad Sisters e della terza e ultima stagione di See.

Apple Tv+ come vedere la piattaforma

Apple Tv+ è la piattaforma di streaming a pagamento di Apple tutta da scoprire. Per accedere ai contenuti è necessario abbonarsi al costo di 4,99€ al mese, chi acquista un dispositivo Apple ha la possibilità di attivare l’abbonamento in modo gratuito per i primi 3 mesi. Apple Tv+ si può vedere attraverso app sui dispositivi proprietari come iPhone, iPad, iMac ma anche via browser, Fire Stick Tv e Smart Tv compatibili. Dal dicembre 2021 l’app di Apple Tv+ è anche disponibile su Sky Q permettendo così l’accesso attraverso il decoder Sky.