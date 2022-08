Bad Sisters su Apple Tv+: 5 sorelle irlandesi per far dimenticare le amiche di Big Little Lies

La nicchia dorata di Apple Tv+ continua a sfornare prodotti di qualità. L’ultima in ordine di tempo è Bad Sisters una dark comedy in 10 episodi (che durano però 50 minuti circa) che con il rilascio settimanale degli episodi farà compagnia agli spettatori fino al prossimo 14 ottobre. La serie tv è l’adattamento di Clan, serie belga creata da Malin-Sarah Gozin del 2012. La versione di Apple Tv + stata sviluppata da Sharon Horgan, Dave Finkel e Brett Baer (con gli ultimi due che hanno lavorato insieme a New Girl tra gli altri progetti). Horgan, autrice di commedie sarcastiche e pungenti come Catastrophe e Divorce, si è anche ritagliata il ruolo di una delle protagoniste. Bad Sisters è un thriller che terrà con il fiato sospeso fino all’ultimo episodio, unito a una divertente commedia e a un drammatico family drama.

Bad Sisters la trama

Bad Sisters è il primo progetto nato dall’accordo tra Apple e Merman la società di produzione di Sharon Horgan. Adattamento della serie belga Clan, la serie ci porta in Irlanda dove vivono le cinque sorelle Garvey, molto unite e che hanno sempre fatto affidamento una sull’altra dopo la morte dei genitori. La morte del marito di una di loro, Grace, è la molla che fa partire le vicende della serie, raccontata su due piani temporali.

Da un lato vediamo il presente con le indagini avviate da due improbabile assicuratori, fratellastri, per non pagare il premio assicurativo che li farebbe finire in bancarotta. Dall’altro il passato con i mesi precedenti alla morte di Jean Paul, in cui scopriamo il legame che unisce le sorelle e soprattutto il ruolo di Jean Paul in questo clan al femminile.

Bad Sisters la recensione

Apple Tv+ continua a inanellare un gioiello seriale dopo l’altro. Bad Sisters è la conferma di una strategia sviluppata sulla qualità e non sulla quantità, agevolata anche dalla scelta del rilascio settimanale degli episodi. La serie conferma la bravura di Sharon Horgan nello sviluppare personaggi complessi, femminili ma non solo, inseriti in situazioni al limite. La sua abilità nel trovare l’equilibrio tra la commedia e il dramma, dimostra come per scrivere una comedy non servano solo gag a raffica, ma anche la capacità di inserire in contesti drammatici elementi spiccatamente comici. In molte parti Bad Sisters fa ridere molto più di tante commedie in circolazione.

La comicità con cui sono costruiti i personaggi dei due fratellastri assicuratori e in particolare Thomas Claffin (Brian Gleeson) è encomiabile da questo punto di vista. Un uomo sull’orlo della disperazione, che si infila in situazioni improbabili per salvare se stesso e la sua famiglia. Il suo cinismo di sopravvivenza è compensato dall’apparente bontà del fratellastro. Ma in una serie che esalta la sorellanza e il ruolo della donna, sarà la moglie dell’assicuratore incinta e bloccata a letto, a dimostrarsi l’unica salda colonna della famiglia. Sharon Horgan si ritaglia per sè il ruolo di Eva, la sorella maggiore, di fatto la madre delle cinque sorelle dopo la morte dei genitori. Una donna di cui scopriremo tutte le fragilità nel corso delle puntate, capace sempre di mostrare il lato più saldo per aiutare la sua famiglia.

Il morto, John Paul Williams, interpretato da Claes Bang che scopriamo grazie alla storyline ambientata nei mesi precedenti alla sua morte, è una figura inquietante, incarna il volto gentile del maschio privilegiato che nasconde un animo oscuro, tormentato. Un uomo in una costante ricerca dell’amore e dell’affermazione personale, come se un riconoscimento pubblico di un successo fosse la sua unica soddisfazione nella vita. Difficile aggiungere altro perchè puntata dopo puntata scopriremo il suo ruolo nella vita delle 5 sorelle Garvey, così unite da vivere quasi in simbiosi. Il riferimento a Big Little Lies nella dinamica della sceneggiatura è inevitabile, ma lo sviluppo che prendono le storie e la loro costruzione rende le due serie profondamente diverse, pur condividendo la centralità del ruolo della donna e dell’amicizia tra donne.

Bad Sisters il cast

Sharon Horgan guida il cast corale della serie tv in cui troviamo anche Claes Bang attore danese che è stato Dracula nella miniserie BBC/Netflix.

Sharon Horgan è Eva Garvey, la sorella maggiore che dopo la morte dei genitori ha gestito le sorelle

Claes Bang è John Paul Williams, marito di Grace

Anne-Marie Duff è Grace Williams

Eva Birthistle è Ursula Flynn

Sarah Greene è Bibi Garvey

Eve Hewson è Becka Garvey, la sorella minore

Brian Gleeson è Thomas Claffin, l’assicuratore che dà il via alle indagini

Daryl McCormack è Matthew Claffin

Assad Bouab è Gabriel

Bad Sisters la programmazione

Come è tipico di Apple Tv+ gli episodi escono ogni venerdì. Il rilascio è iniziato con i primi due episodi venerdì 19 agosto e proseguirà fino al finale di stagione il prossimo 14 ottobre.

Bad Sisters, il trailer originale

Bad Sisters 2 ci sarà?

Apple Tv+ non ha presentato la serie tv come una miniserie. Guardando la prima stagione nel suo complesso la serie appare terminata ma non è da escludere che si possa realizzare una seconda stagione continuando a raccontare la vita delle sorelle Garvey, pur perdendo un po’ di senso rispetto al nucleo centrale della storia. In fondo anche Big Little Lies non sarebbe dovuta proseguire e invece alla fine ebbe una seconda stagione. La serie belga a cui è ispirata, Clan, ha avuto una sola stagione da 10 episodi.

Bad Sisters come vedere la serie tv

Per vedere gli episodi settimanali della serie è necessario attivare l’abbonamento a Apple Tv+. La piattaforma ha un costo di 4,99 € al mese con una prova gratuita di 7 giorni (chi acquista un nuovo dispositivo Apple ha la possibilità di attivare la piattaforma gratuitamente per un periodo limitato). Apple Tv+ oltre che sui dispositivi Apple è disponibile come app su Amazon Fire Tv, PlayStation, XBox, sul sito tv.apple.com, su alcune Smart Tv e su Sky Q.

Bad Sisters quante puntate sono?

La prima (e unica?) stagione di Bad Sisters è composta da 10 episodi da circa 50 minuti l’una.