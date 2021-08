Quali serie tv arrivano nel catalogo di Apple Tv+ a settembre? nel mese in cui proseguono la second stagione di Ted Lasso e Mr. Corman, ecco arrivare anche due titoli molto attesi rendendo il venerdì Apple di settembre un appuntamento imperdibile: The Morning Show 2 (dopo la prima stagione di novembre 2019) e Fondazione adattamento di Isaac Asimov. Ma ecco tutti i titoli in arrivo a settembre.



Apple Tv+ Settembre le nuove serie tv in streaming

Ecco le novità di settembre in streaming su Apple Tv+:

1 – 9/11 Inside the President’s Room un documentario sull’11 settembre ripercorso attraverso le voci dell’ex Presidente Bush e dei suoi più stretti collaboratori

un documentario sull’11 settembre ripercorso attraverso le voci dell’ex Presidente Bush e dei suoi più stretti collaboratori 17 – The Morning Show s.2 (episodi settimanali): second stagione della serie tv sulle giornaliste del mattino interpretate da Jennifer Aniston e Reese Witherspoon; la serie ha la capacità di affrontare tematiche del presente al centro dell’attualità, unendole a dinamiche tipiche del dietro le quinte di uno show tv tra rivalità e amicizie

Apple Tv+ le serie che proseguono a settembre

Iniziate nelle scorse settimane, vediamo quali serie tv proseguono con nuove puntate a settembre ogni venerdì su Apple Tv+:

Mr. Croman , la prima stagione della serie tv di e con Joseph Gordon-Levitt che racconta la vita di un insegnante della California con il sogno di comporre musica

, la prima stagione della serie tv di e con Joseph Gordon-Levitt che racconta la vita di un insegnante della California con il sogno di comporre musica Ted Lasso , prosegue la seconda stagione della comedy su un allenatore di football americano che si ritrova ad allenare una squadra di calcio inglese

, prosegue la seconda stagione della comedy su un allenatore di football americano che si ritrova ad allenare una squadra di calcio inglese See s.2, la seconda stagione della serie con Jason Momoa e Dave Bautista ambientata in un mondo distopico in cui l’umanità ha perso la vista

s.2, la seconda stagione della serie con Jason Momoa e Dave Bautista ambientata in un mondo distopico in cui l’umanità ha perso la vista Truth Be Told s.2 prosegue il crime drama con Octavia Spencer e Kate Hudson (novità di stagione) con al centro una giornalista investigatrice che realizza podcast per indagare su casi criminali

Apple Tv+ Settembre 3 serie tv da non perdere in catalogo

La forza di Apple Tv+ è di avere solo contenuti originali, esclusivi della piattaforma. Oltre alle serie tv in arrivo a settembre e quelle che proseguono, ecco 3 titoli da scoprire in catalogo se vi siete appena abbonati:

Defending Jacob : Michelle Dockery e Chris Evans sono i protagonisti di una miniserie in 8 episodi nei panni di due genitori che si ritrovano a difendere il figlio accusato di omicidio e a dubitare del ragazzo che hanno cresciuto, Jacob è un assassino oppure no?

: Michelle Dockery e Chris Evans sono i protagonisti di una miniserie in 8 episodi nei panni di due genitori che si ritrovano a difendere il figlio accusato di omicidio e a dubitare del ragazzo che hanno cresciuto, Jacob è un assassino oppure no? Servant: due stagioni (e una terza in arrivo) per un thriller-horror psicologico prodotto e in alcune puntate diretto da M.Night Shyamalan; al centro una coppia che dopo la morte del figlio prende una bambola che simula le fattezze del bebè ma l’arrivo di una bambinaia complica la situazione e la sanità mentale dei protagonisti è messa a dura prova.

due stagioni (e una terza in arrivo) per un thriller-horror psicologico prodotto e in alcune puntate diretto da M.Night Shyamalan; al centro una coppia che dopo la morte del figlio prende una bambola che simula le fattezze del bebè ma l’arrivo di una bambinaia complica la situazione e la sanità mentale dei protagonisti è messa a dura prova. Dickinson: divertente rilettura comedy della vita di Emily Dickinson

Apple Tv+ Settembre come vedere la piattaforma

Apple Tv+ è la piattaforma di streaming a pagamento di Apple, per accedere ai contenuti è necessario abbonarsi al costo di 4,99€ al mese, chi acquista un dispositivo Apple ha la possibilità di attivare l’abbonamento in modo gratuito per i primi 3 mesi. Apple Tv+ si può vedere attraverso app sui dispositivi proprietari come iPhone, iPad, iMac ma anche via browser, Fire Stick Tv e Smart Tv compatibili