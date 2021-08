A due anni di distanza dalla prima stagione -e con una pandemia non ancora finita in mezzo, che ne ha inevitabilmente rallentato la produzione-, The Morning Show 2 si prepara a debuttare per il pubblico internazionale, sempre su AppleTv+, che ha ospitato con grande successo anche l’esordio di questa serie tv ambientata nel mondo del giornalismo televisivo americano.

The Morning Show 2, uscita

Quando esce The Morning Show 2? La data fissata ormai da tempo da AppleTv+ è quella del 17 settembre 2021, con dieci episodi in tutto, in uscita uno a settimana, ogni venerdì, per dieci settimane, fino al 19 novembre, data in cui uscirà il finale di stagione.

The Morning Show 2, il trailer

1

AppleTv+ ha anche rilasciato il primo trailer ufficiale della seconda stagione della serie, che ci mostra i protagonisti già visti nella prima stagione, ma anche alcuni nuovi personaggi. Così, oltre a Jennifer Aniston (Alex Levy), Reese Witherspoon (Bradley Jackson), Steve Carell (Mitch Kessler) e Billy Crudup (Cory Ellison), s’intravede anche Julianna Margulies, nei panni del nuovo personaggio annunciato durante le riprese dei nuovi episodi.

Il trailer rivela come il team del Morning Show, storico programma d’informazione del mattino di Uba Network, sia in cerca di un totale rinnovamento dopo le vicende del finale della prima stagione. Se Bradley rimane fermamente alla conduzione del programma, le vicende spingono il canale a richiamare Alex al lavoro. La giornalista, che si era allontana dagli schermi, accetta di tornare a fianco di Bradley, con cui non scorre ancora buon sangue, ma soprattutto di affrontare le dinamiche e gli intrecci professionali e non del network.

La seconda stagione, inoltre, racconterà anche come il mondo del giornalismo abbia affrontato la tematica della pandemia, partendo dalle prime settimane di diffusione del Coronavirus ed entrando poi nei dettaglio della prima ondata, che ha colpito gli Stati Uniti in ritardo rispetto all’Europa.

The Morning Show 2, il cast

Come detto, nella seconda stagione di The Morning Show ritroviamo gran parte dei volti già visti nella prima stagione. Oltre ai già citati Aniston, Witherspoon, Carell e Crudup, ci saranno anche Mark Duplass (Chip Black), Gugu Mbatha-Raw (Hannah Shoenfeld), Nestor Carbonell (Yanko Flores), Bel Powley (Claire Conway), Karen Pittman (Mia Jordan), Desean K. Terry (Daniel Henderson) e Janina Gavankar (Alison Namazi).

Ma non mancherà lo spazio per i nuovi personaggi: Julianna Margulies sarà Laura Peterson, nuova presentatrice del network e spina nel fianco di Alex; Greta Lee sarà Stella Bak, un prodigio del mondo tecnologico; Ruairi O’Connor interpreterà di Ty Fitzgerald, una star di YouTube intelligente e carismatica.

Hasan Minhaj vestirà i panni di Eric Nomani, un nuovo membro del team del Morning Show; Holland Taylor quelli di Cybil Richards, l’esperta presidente del consiglio di amministrazione dell’Uba; Tara Karsian sarà la produttrice Gayle Berman. Sarà presente anche l’italiana Valerina Golino, nei panni di Paola Lambruschini, regista di documentari.

The Morning Show 2, dove vederlo?

The Morning Show 2 (ma anche la prima stagione) è in esclusiva streaming su Apple Tv+, disponibile sull’app Apple TV, su iPhone, iPad, Apple TV, Mac, specifiche smart TV Samsung, LG, Sony e VIZIO, TCL, Amazon Fire TV e dispositivi Roku, Chromecast con Google TV, console PlayStation e Xbox.

Per abbonarsi, basta andare su tv.apple.com. Il costo è di 4,99 euro al mese con una prova gratuita di sette giorni. Per un periodo di tempo limitato, i clienti che acquistano un nuovo iPhone, iPad, Apple TV, Mac o iPod touch possono usufruire gratuitamente di tre mesi di Apple TV +. Questa offerta speciale è valida per tre mesi dopo la prima attivazione del dispositivo.