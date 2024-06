Anticipazioni della puntata de La Promessa di martedì 4 giugno 2024, alle 14:55 su Canale 5. La soap opera spagnola tiene compagnia al pubblico del pomeriggio della rete ammiraglia Mediaset. Titolo originale della serie, che ha debuttato su La 1 nel gennaio 2023, è “La Promesa”.

La storia è quella di Jana Exposito (Ana Garces), giovane donna che si infiltra come cameriera all’interno della tenuta La Promesa, di proprietà dei marchesi di Lujan. Il suo obiettivo è scoprire chi abbia ucciso, quindici anni prima, la madre e che fine abbia fatto suo fratello minore.

Nel farlo, però, Jana incontra l’amore, quello per Manuel (Arturo Sancho), uno dei figli dei marchesi e che, dopo la morte del fratellastro Tomàs (Jordi Coll), è destinato a diventare l’erede principale della famiglia. Jana, quindi, deve decidere se seguire il suo obiettivo di scoprire la verità o lasciarsi andare ai sentimenti.

SCOPRI LE ANTICIPAZIONI DE LA PROMESSA DAL 3 AL 7 GIUGNO 2024

La Promessa, anticipazioni 4 giugno 2024: rivelazioni

Salvador scopre un abbraccio

Salvador (Mario García) scopre Lope (Enrique Fortun) abbracciato a Maria (Sara Molina). Anche Catalina (Carmen Asecas), Manuel e Abel (Alejandro Vergara) partecipano a una colletta della servitù per l’operazione di Salvador. La cosa sarebbe un segreto per Salvador ma Feliciano lo esorta a informarsi.

Attriti tra Margarita e Cruz

Fernando (Javier Collado) cerca di spingere Martina (Amparo Piñero) al grande passo con Antonio, ma la figlia tronca il discorso. Margarita, intanto, informa Fernando che ha trovato il modo di mettere a tacere Beatriz (Julia Martínez): per ora non riveleranno la verità su di lei, in futuro si vedrà. Gli attriti tra Margarita e Cruz (Eva Martín) sono sempre più palesi benché sopiti con discrezione. La duchessa lo nota e compatisce la figlia arrivando a comprendere perché voglia andarsene in fretta a Madrid.

Feliciano svela il segreto di Simona e Candela

Feliciano vuota il sacco con la servitù e confessa di avere riferito a Petra (Marga Martinez) di avere visto un uomo in camera di Simona (Carmen Flores Sandoval) e Candela (Teresa Quintero), ma non è stato lui a dirlo alla marchesa. Tuttavia la servitù, tranne Candela, lo odia. Lorenzo (Guillermo Serrano) confessa a Cruz che Beatriz sembra sorda alle sue dirette provocazioni.

La Promessa, replica puntata di oggi

Oltre che durante la messa in onda in tv, è possibile vedere La Promessa in streaming su Mediaset Infinity e sull’app per smart tv, tablet o smartophone. A questo link la pagine ufficiale della soap opera.