Fondazione, l’epica serie tv dai romanzi di Isaac Asimov dal 24 settembre su Apple Tv+

Il viaggio per salvare la civiltà di Fondazione – Foundation inizierà su Apple Tv+ il prossimo 24 settembre con i primi tre episodi (in totale saranno 10), della prima stagione. Si tratta del primo adattamento cinematografico o televisivo della saga di romanzi di Isaac Asimov acclamata da pubblico e critica.

David S. Goyer già dietro prodotti cult come Batman Begins o L’uomo d’acciaio, è showrunner e produttore esecutivo di questa che si annuncia come una delle serie tv più attese del prossimo autunno come è facile intuire anche dal primissimo teaser trailer (in lingua originale) rilasciato da Apple.

A giudicare dalle prime immagini Fondazione – Foundation ha tutto per diventare una nuova serie tv cult per gli appassionati di fantascienza e non solo. Il teaser trailer ci trasporta in un mondo oscuro e complesso, tra esperimenti genetici e una civiltà che da anni controlla la galassia. Quando il rivoluzionario dottor Hari Seldon, predice la caduta dell’impero, insieme a una banda di seguaci, decidono di avventurarsi ai confini della galassia per creare la Fondazione con l’obiettivo di ricostruire la civiltà.

Temendo che le affermazioni di Hari possano stravolgere le basi del loro potere, i Cleon, una stirpe di imperatori che dominano da anni la galassia, provano a reagire cercando di mantenere le redini del potere e la propria eredità imperiale. Al centro del racconto le storie di quattro personaggi che trascendono lo spazio e il tempo, superando crisi mortali, lealtà mutevoli e relazioni complicate da cui dipende il destino dell’umanità.

Tanti i volti noti nel cast come Jared Harris, visto in Chernobyl, Lee Pace (Pushing Daisies, Halt and Catch Fire) ma anche Alfred Enoch, Laura Birn, Terrence Mann. Accanto a loro gli emergenti Lou Llobell e Leah Harvey.

Secondo David S. Goyer “nei decenni trascorsi dalla prima stampa della serie “Fondazione”, il lavoro profetico di fantascienza di Asimov non è mai stato più attuale di quanto lo sia ora“. Lo showrunner è un fan della prima ora dei romanzi di Asimov

ho divorato ‘Fondazione’ e ho sognato di vederlo un giorno sullo schermo, ma un lungometraggio non sembrava sufficiente per abbracciare un progetto così ambizioso. Grazie alle prospettive più ampie offerte dallo streaming e ad una preziosa partnership con Apple e Skydance, siamo in grado di portare la serie sullo schermo in un modo che le rende davvero giustizia. “Fondazione” è sempre stata in cima alla mia lista dei desideri e sono onorato di aver contribuito dargli finalmente vita. Che tu sia un fan dei romanzi o hai semplicemente voglia vedere un’epopea strabiliante, sono entusiasta di condividere con te ciò che abbiamo creato.

Non resta che aspettare il 24 settembre quando i primi tre episodi debutteranno su Apple Tv+, la piattaforma di streaming che ha un costo di 4.99 € al mese e un catalogo composto da soli titoli originali da The Morning Show a Ted Lasso, da Physical a Home Before Dark, attivabile non solo da chi ha prodotti Apple ma anche via Fire Stick, su varie smart tv e consolle di giochi.