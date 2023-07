Luglio sarà un mese di ritorni su Apple Tv+. Dopo mesi a inseguire novità l’estate sarà infatti dedicata a nuove stagioni di serie tv consolidate della piattaforma. Così a luglio ci sarà la seconda stagione della divertente comedy-thriller Afterparty e della serie Foundation – Fondazione creata da David S. Goyer e basata sulla pluripremiata serie di romanzi omonimi di Isaac Asimov. Allungando lo sguardo ai mesi successivi sono in arrivo la terza stagione di Physical, la seconda di Invasion, la terza di The Morning Show. Inoltre a luglio arriva anche il documentario Stephen Curry: Underrated dedicato al campione di basket.

Apple Tv+ le nuove serie tv di Luglio

12 Mercoledì

The Afterparty s.2: creata da Chris Miller e Phil Lord, la serie introdurrà nuovi personaggi e ovviamente un nuovo mistero che sarà risolto nell’arco di 10 puntate fino al 6 settembre. La serie racconta il caso attraverso un’unica serata vissuta da diversi personaggi, uno per ciascun episodio, con la caratteristica di usare vari generi cinematografici per ogni episodio. La detective Danner (Tiffany Haddish) arriva in aiuto di Aniq (Sam Richardson) e Zoë (Zoë Chao) alle prese con un nuovo omicidio. Nel cast ci sono lizabeth Perkins, Zach Woods, Paul Walter Hauser, Poppy Liu, Anna Konkle, Jack Whitehall, Vivian Wu, John Cho e Ken Jeong.

14 Venerdì

Fondazione s.2: dopo circa due anni, torna la serie di fantascienza creata da David S. Goyer e ispirata ai romanzi di Asimov. La seconda stagione è ambientata oltre un secolo dopo il finale della prima stagione. La tensione è alle stelle in tutta la galassia, mentre i Cleon si dissolvono, una regina vendicativa complotta per distruggere l’Impero dall’interno. Hari, Gaal e Salvor scoprono una colonia di Mentalici con abilità psioniche che minacciano di alterare la psicostoria stessa. La Fondazione è entrata nella sua fase religiosa, promulgando la Chiesa di Seldon in tutto l’Outer Reach e provocando la Seconda Crisi: la guerra con l’Impero. Nel cast Lee Pace, Jared Harris, Lou Llobell e Leah Harvey. Le puntate saranno rilasciate settimanalmente e il finale è previsto il 15 settembre.

Apple tv+ le serie tv che proseguono (o terminano) a Luglio 2023

Nei mercoledì di luglio prosegue Hijack – Sette ore in volo, il thriller adrenalinico con Idris Elba narrato in tempo reale (come la storia 24) e che si concluderà il 2 agosto. Proseguirà fino all’11 agosto ogni venerdì anche la seconda stagione di Swagger la serie sul basket giovanile ispirata alla vita di Kevin Durant. Nel corso del mese di luglio termineranno invece la comedy Platonic con Rose Byrn e Seth Rogen e la miniserie The Crowded Room con Tom Holland, Amanda Seyfried ed Emmy Rossum, ispirata al libro Una stanza piena di gente di Daniel Keyes.

Apple Tv+ come vedere la piattaforma

Apple Tv+ è la piattaforma di streaming a pagamento di Apple tutta da scoprire. Per accedere ai contenuti è necessario abbonarsi al costo di 6,99€ al mese, chi acquista un dispositivo Apple ha la possibilità di attivare l’abbonamento in modo gratuito per i primi 3 mesi. Apple Tv+ si può vedere attraverso app sui dispositivi proprietari come iPhone, iPad, iMac ma anche via browser, Fire Stick Tv e Smart Tv compatibili. L’app è anche disponibile su Sky Q permettendo così l’accesso attraverso il decoder Sky.