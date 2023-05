Se siete nati negli anni ’80, cresciuti nei ’90 e diventati adulti nei 2000 Platonic è la serie tv che fa per voi. Una comedy per “late millennials”, per quella generazione di mezzo troppo giovane per essere vecchia e troppo vecchia per essere giovane, chi ha intorno ai 40 anni e non ha ancora deciso se essere giovane o se voler affrontare tutte le responsabilità di una vita da adulto. “Un periodo della vita in cui puoi sentirti contemporaneamente giovane e vecchio anche all’interno dello stesso contesto” come ci ha raccontato Seth Rogen protagonista della serie Apple Tv+ Platonic, insieme a Rose Byrne. La serie è una divertente commedia sull’amicizia tra adulti e ancor più nello specifico tra un uomo e una donna senza alcuna implicazione sentimentale o sessuale, nonostante Harry ti presento Sally.

Platonic la trama

Platonic racconta la storia d’amicizia tra Sylvia e Will. I due si conoscono da tempo ma negli ultimi cinque anni si erano allontanati per lo più perché Sylvia non apprezzava la moglie di Will. Scoperto sui social che l’amico aveva divorziato, Sylvia decide di ricontattarlo e la loro amicizia riprende vigore travolgendo e sconvolgendo le vite di entrambi. Sylvia è un’avvocata che ha rinunciato alla carriera per stare con i figli mentre il marito, avvocato anche lui, inseguiva i propri sogni. Questo ruolo da casalinga, però, inizia ad esserle più stretto della casa dove vivono e che vorrebbero cambiare. Will è un mastro birraio che ha un pub di successo insieme a un suo amico e all’ex cognato. Will e Sylvia non potrebbero avere vite più diverse ma proprio per questo finiscono per essere fondamentali l’uno nella vita dell’altra.

“Quando stai insieme a persone che conosci da tempo senti di poter essere più libero di esprimerti ma anche di ricevere opinioni oneste e veritiere.” “Sono amicizie fondamentali nella vita, quello che ti può dare un amico non lo ricevi da nessun altro rapporto che puoi avere” sono le parole con cui Seth Rogen e Rose Byrne, durante l’incontro stampa, hanno descritto il rapporto tra Will e Sylvia.

Platonic, le immagini della serie di Apple Tv+ Guarda le altre 4 fotografie →

Platonic, la recensione

Platonic è una comedy pura, divertente, che vuole far divertire, leggera, spensierata, costruita intorno a situazioni magari assurde, ma tipiche del mondo della commedia e che puntano a far ridere lo spettatore. “Oggi ci sono tante comedy che hanno un livello di profondità diverso rispetto a quelle commedie con cui siamo cresciuti, il cui primo obiettivo non è far divertire” così Rogen ha voluto sottolineare l’aspetto più ludico della comedy creata da Nick Stoller e Francesca Delbanco, prodotta da Sony per Apple Tv. Nonostante però questo aspetto tipicamente da commedia spensierata a tratti lavorativa, in altri familiare, in altre ancora di quelle tra amici, Platonic affronta con leggerezza temi centrali per una generazione di “late millennials” come si definisce Will nella serie.

Una generazione di nati negli anni ’80 e che si trova oggi in una fase particolare della propria vita. Will incarna gli idealisti, tenacemente all’inseguimento del proprio sogno, incapaci di compromessi e con l’innata voglia di non assumersi responsabilità. Sylvia è l’altra faccia della medaglia, quelli che sono cresciuti in fretta e che ora sono travolti dai rimpianti che cercando di soffocare provando a cambiare. Platonic racchiude sotto una corazza di leggerezza, temi cruciali e importanti che vengono affrontati nel migliore dei modi proprio attraverso la comicità. “Il modo migliore per portare all’attenzione temi rilevanti è farlo con una risata, guardando il lato leggero della vita” hanno condiviso sia Rogen che Byrne.

Una comedy per late millennials

Pieno di riferimenti culturali di chi è cresciuto negli anni ’90, Platonic è una commedia divertente e incredibilmente realistica in cui tratteggia una generazione costantemente in bilico, preda di insicurezze e difficoltà nell’interpretare il mondo ma capace sempre di trovare il lato più leggero e divertente delle cose. Il rapporto che Will ha con i monopattini a noleggio è emblematico della vita di un late millennial: è insofferente verso la loro presenza come un boomer, ma li utilizza come un Gen Z quasi per non sentirsi escluso. L’amore platonico tra Will e Sylvia è puramente affettivo e non amoroso o sessuale, non ci sono pulsioni, non c’è attrazione se non mentale, non ci sono ricordi di un passato di una cotta diventata amicizia. Will e Sylvia sono due amici nel senso più vero e pieno della parola, si conoscono rispettivamente meglio di quanto ciascuno conosca se stesso. Un’amicizia sincera, pura e profonda che tutti vorremmo avere nella vita (e dovremmo avere).

Platonic, il cast

Platonic ricrea la coppia Seth Rogen e Rose Byrne già vista nel film Cattivi Vicini in cui interpretava una coppia sposata. Tra i due la sintonia è evidente “quando lavori da tempo con una persona capisci come proporre le battute, come costruire la necessaria sintonia e questo ha reso più vero il rapporto tra Will e Rose” come hanno sottolineato i due protagonisti. Nel cast troviamo anche Luke Macfarlane che è il bel marito di Rose, Charlie, Carla Gallo è Katie l’amica di Rose, Tre Hale è Andy il miglior amico e socio di Will e Andrew Lopez è Raggie. Il cast poi è arricchito da Alisha Wainwright nei panni di Audrey, Guy Branum e Janey Varney sono Stewart e Vanessa colleghi di Charlie mentre Vinny Thomas è Omar il giovane aiutante di Will.

Platonic, quando escono gli episodi

L’appuntamento con i primi 3 episodi da 30 minuti di Platonic è per mercoledì 24 maggio su Apple Tv+. Successivamente gli episodi escono settimanalmente con il finale quindi previsto per il 12 luglio visto che in totale sono 10 puntate.

Platonic come vedere la serie

La serie tv Platonic è in streaming soltanto su Apple Tv+, per vedere la serie è quindi necessario l’abbonamento alla piattaforma disponibile sui device Apple, ma anche via browser, su Smart Tv, chiavette come la Fire Stick e su Sky Q e Sky Glass.

Platonic 2 ci sarà?

Arrivando in fondo ai 10 episodi della prima stagione di Platonic, l’impressione è che il percorso che si voleva raccontare dei personaggi sia abbastanza concluso. Naturalmente essendo una tipologia di serie tv costruita sul racconto delle relazioni umane e sulle vite delle persone, è sempre possibile trovare la chiave giusta per proseguire.