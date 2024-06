Ecco cosa succede oggi in Endless Love, la soap opera di Canale 5 ambientata in Turchia e con protagonisti due giovani innamorati

Anticipazioni Endless Love per la puntata di sabato 8 giugno 2024, alle 14:45 e alle 23:20. La soap opera turca viene mandata in onda su Canale 5 da marzo nel proprio day time. Andata in onda su Star Tv dal 2015 al 2017, la serie conta nella versione originale 74 episodi, destinati a diventare più di 120 nell’edizione italiana.

Al centro della serie due giovani protagonisti: Kemal Soydere (Burak Özçivit) e Nihan Sezin (Neslihan Atagül). Lui, di umili origini; lei proveniente da una famiglia ricca ma piena di debiti: quando si incontrano per caso è amore a prima vista.

Ma la famiglia di Nihan vuole che la ragazza si sposi con il ricco e arrogante Emir Kozcuoğlu (Kaan Urgancıoğlu) per risolvere i propri problemi economici. Nihan è costretta ad accettare, allontanando dalla sua vita Kemal, che si trasferisce altrove. Ma quando Kemal torna ad Istanbul con una carriera avviata, capisce che non ha ancora dimenticato la donna.

CLICCA QUI PER SCOPRIRE LE ANTICIPAZIONI DI ENDLESS LOVE DAL 2 ALL’8 GIUGNO 2024



Anticipazioni Endless Love dell’8 giugno 2024: ricerche e sospetti

-La puntata finisce alle 16:30-

Hakki e Asu, due visioni differenti

Hakki (Metin Coşkun) convoca una riunione del consiglio per dare a tutti la notizia del trasferimento delle quote ad Asu (Melissa Aslı Pamuk) e Kemal: quest’ultimo prova ad opporsi alla decisione dello zio di Asu, ma senza successo. Asu, inoltre, nonostante il chiaro rifiuto di Kemal, va da Nihan per chiederle di mantenere la promessa di tenersi alla larga dal suo amato. La donna è ancora decisa a sposare Kemal a tutti i costi, convinta che tra lui e Nihan non ci sia vero amore, e per ottenere quello che vuole si serve dell’aiuto di un’altra donna che desidera un uomo che non la ricambia: si tratta di Zeynep, la sorella di Kemal, ancora perdutamente innamorata di Emir.

Kemal incontra Hakki per informarlo ufficialmente della sua decisione di rinunciare alle quote della compagnia. Asu, venuta a sapere della cosa, non perde le speranze, ed informa la famiglia di Kemal del fatto che l’uomo intenda scappare con Nihan. Nihan, infatti, è decisa a chiedere il divorzio da Emir e lo sta annunciando alle persone a lei più vicine, che non sempre prendono bene la notizia. Intanto Zehir continua ad indagare su Tufan.

Nihan cerca (e trova) la chiave

Nihan chiama Zehir (Uğur Aslan) per convincerlo a collaborare con lei nella ricerca delle registrazioni senza dire nulla a Kemal. Il fedele Zehir accetta, con il beneplacito di Kemal: dovrà tenerlo informato di ogni passo di Nihan. Dopo aver scoperto che la chiave in suo possesso è un vecchio modello in grado di aprire delle vecchie cassette di sicurezza, Kemal si reca alla stazione di Sirkeci insieme a Nihan. Lì i due trovano una chiavetta Usb contenente la registrazione della fatidica notte dell’omicidio.

Una volta visto il video, Kemal e Nihan capiscono che Emir aveva simulato la morte di Linda poiché le aveva fatto indossare un giubbotto antiproiettile e una sacchetta di sangue finto. Scoperta la verità, Nihan mostra il video incriminante a Emir e, decisa ad andare via di casa, lo lascia. Nel frattempo, Tufan scambia la provetta del suo sangue con quella del suo misterioso mandante, ed Emir denuncia la scomparsa di Linda sottolineando che l’ultima volta è stata vista con Ozan (Barış Alpaykut). Emir è inizialmente convinto che il suo ricattatore misterioso sia Galip, ma dopo aver scoperto che non è così, chiede aiuto al padre per scoprire la sua vera identità.

Il tradimento di Zeynep ed Emir

Emir irrompe ubriaco nella stanza dove Zeynep (Hazal Filiz Küçükköse) e Ozan guardano un cartone animato. La giovane si libera con una scusa del marito per restare con Emir e una volta soli, lo mette di fronte alla sua realtà: la sua crudeltà è una diretta conseguenza della sua solitudine. L’uomo, colpito, se ne va. Poi, però, Zeynep ed Emir consumano un tradimento nei confronti dei rispettivi coniugi.

I sospetti di Kemal su Tufan

Kemal è assolutamente convinto che la persona che da tempo sta ricattando Emir sia Tufan (Ali Burak Ceylan) e crede anche che Tufan sia in realtà il fratello segreto di Emir. Per dimostrare la sua tesi, decide di commissionare ad un laboratorio un test del Dna. Per farlo, ha chiaramente bisogno sia del Dna di Emir, che si procura con l’aiuto di Nihan, che di quello di Tufan, per cui decide di invitare l’uomo a pranzo.

La denuncia a Emir

Emir scopre che Nihan e Kemal hanno sporto denuncia contro di lui per minacce. Decide quindi di inviare una segnalazione alla polizia per mettere nei guai Ozan. Quando al ragazzo viene chiesto di recarsi in commissariato per sottoporsi ad un interrogatorio, viene colto da una forte crisi e portato in ospedale. Lì lo raggiunge Nihan, che gli rivela di essere in possesso di un filmato che lo scagionerebbe dall’accusa di omicidio, esortandolo a confessare la verità alla polizia. Ma Ozan, spaventato dalle conseguenze di una scelta del genere, rifiuta.

Zeynep cerca, senza successo, di carpire i segreti della famiglia Sezin. Scopre però che Efsane sta fornendo segretamente ad Emir informazioni su sua moglie. Kemal chiede a Zehir di perlustrare la casa di Tufan per scoprire tracce della comunicazione tra lui e il ricattatore di Emir. Spera, in questo modo, di riuscire a mettersi in contatto con l’uomo misterioso per farsi consegnare tutte le prove che possiede contro Emir.

Se non siete riusciti a vedere la puntata odierna di Endless Love su Canale 5, potete recuperarla in streaming su Mediaset Infinity, dove è possibile vedere tutte le puntate andate in onda. A questo link la pagina ufficiale della serie.