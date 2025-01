Il 4 e 5 gennaio il catalogo della piattaforma Apple sarà a disposizione gratuitamente: due giorni per scoprire titoli cult come Ted Lasso e The Morning Show, ma anche acclamati dalla critica come Scissione, Disclaimer, Bad Sisters e Slow Horses

Apple TV+ gratis per un fine settimana: ecco quando e come approfittare dell’iniziativa

Apple TV+ gratis per un fine settimana: è il regalo di inizio anno (o di fine festività, fate voi), che la piattaforma di proprietà Apple fa a tutti. Sì, avete letto bene: chiunque potrà, nel fine settimana del 4 e 5 gennaio 2025, accedere al catalogo della piattaforma in modo totalmente gratuito e vedere tutti i contenuti presenti al suo interno, dalle produzioni originali a quelle acquisite.

Perché Apple TV+ è gratis il 4 e 5 gennaio?

L’iniziativa è puramente promozionale e punta a far conoscere a tutti coloro che hanno sentito tanto parlare di Apple TV+ ma che non vi si sono mai abbonati il catalogo di cui dispone la piattaforma. Emblematico, in questo senso, è il video-annuncio di presentazione del fine settimana gratuito: dopo aver letto le varie recensioni entusiastiche di alcune delle serie e dei film originali Apple TV+, lo spot invita a “non credere sulla parola” alle recensione, ma a “vedere voi stessi” la qualità dei contenuti.

Come vedere AppleTV + gratis?

Basterà, quindi, visitare il sito di AppleTv+ o scaricare l’app per poter accedere gratuitamente. Unico requisito: avere un ID Apple o crearne uno.

Cosa si può vedere su Apple TV+?

© Apple Tv+

Come tutte le piattaforme streaming, anche Apple TV+ dispone di numerosi titoli tra serie tv, film, documentari e speciali. Alcune serie tv sono diventate estremamente popolari, trasformandosi nei titoli di punta della piattaforma, come The Morning Show (ambientato nel dietro le quinte della redazione di un programma di infotainment del mattino, con protagoniste Jennifer Aniston e Reese Witherspoon) e Ted Lasso (che porta il pubblico nel mondo del calcio inglese visto con gli occhi di un inguaribile ottimista americano, interpretato da Jason Sudeikis).

Altre invece, hanno conquistato la critica e sono tra i titoli più consigliati. Parliamo di Scissione (la cui seconda stagione debutterà il 17 gennaio), Shrinking (con Harrison Ford e Jason Segel), Silo (saga fantascientifica tratta dai romanzi di Hugh Howey già rinnovata fino alla quarta ed ultima stagione), la black comedy Bad Sisters, il visionario For all mankind, Slow Horses (per gli appassionati di storie di spionaggio) ed il pluriacclamato Disclaimer, prima serie tv scritta e diretta da Alfonso Cuaròn con protagonista Cate Blanchett.

Quanto costa Apple TV+?

Una volta consumato il fine settimana gratuito, potrete decidere se rimanere abbonati ad Apple TV+ a pagamento. L’iscrizione al servizio è di 9,99 euro al mese, con un periodo di prova gratuito di sette giorni. Se si è appena acquistato un qualsiasi dispositivo Apple, si ha diritto a una prova gratuita di tre mesi.