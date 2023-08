The Morning Show 3 è pronta al debutto: la terza stagione della serie interpretata e prodotta da Jennifer Aniston e Reese Witherspoon debutta il prossimo 13 settembre, come sempre su Apple TV+, per gli abbonati al servizio. Per scaldare i motori, nei giorni scorsi è stato pubblicato il primo teaser, che ripresenta al pubblico i protagonisti, le guest star che hanno fatto capolino già nella precedente stagione e le new entry. E allora diamo un’occhiata alle prime news. Partendo dal teaser.

Quando inizia The Morning Show 3?

The Morning Show 3 debutta mercoledì 13 settembre con le prime due puntate della stagione. Dal 20 settembre, poi, sarà rilasciata una sola puntata alla settimana, fino all’8 novembre. Chi ama il binge watching dovrà aspettare e schivare gli ‘spoiler’.

Dove va in onda The Morning Show 3?

La serie è prodotta per Apple TV+, la piattaforma OTT di Apple, che la pubblica in esclusiva.

Quante puntate per The Morning Show 3?

In tutto sono 1o le puntate della terza stagione di The Morning Show. Lo stesso numero delle precedenti due stagioni, pubblicate nel 2019 e nel 2021.

La trama di TMS 3

Il futuro della UBA, non solo del programma, è a rischio e la lealtà dei protagonisti è messa a dura prova quando un gigante della tecnologia mostra interesse verso la rete. Si formano alleanze inaspettate, le storie private vengono utilizzate come armi e tutti sono costretti a confrontarsi con i propri valori e principi, dentro e fuori la redazione.

Il cast di The Morning Show 3

Con Jennifer Aniston (Alexandra ‘Alex’ Levy) e Reese Witherspoon (Bradley Jackson), il cast comprende Billy Crudup (nel ruolo di Cory Ellison), Mark Duplass (Charlie ‘Chip’ Black), Nestor Carbonell (Yanko Flores), Karen Pittman (Mia Jordan), oltre alle ‘guest star’ Julianna Margulies, entrata nel cast nella scorsa stagione nel ruolo di Laura Peterson, e alla new entry Jon Hamm, nel ruolo di Paul Marks, il magnate della tecnologia che vuole acquisire la UBA.

Ci sarà una quarta stagione di The Morning show?

La risposta è sì. È già stata confermata una quarta stagione della serie che nella sua ‘breve ma intensa’ storia ha vinto Emmy, SAG e Critics Choice Award. Diretta e prodotta da Mimi Leder, con Charlotte Stoudt come showrunner e produttrice esecutiva, The Morning Show è prodotta dallo studio Media Res e prodotta a livello esecutivo da Michael Ellenberg con Media Res, insieme ad Aniston e Kristin Hahn con Echo Films e Witherspoon e Lauren Neustadter con Hello Sunshine. Mimi Leder è anche produttrice esecutiva.