Debutta oggi venerdì 18 febbraio 2022 Scissione (Severance in originale), nuova serie tv di Apple Tv+ creata da Dan Erickson, diretta da Ben Stiller e con nel cast Patricia Arquette, Adam Scott, John Turturro, Christopher Walken. Un thriller ambientato nel mondo del lavoro con al centro una procedura estrema in grado di separare la vita privata da quella lavorativa. Uno scenario estremo che poteva arrivare solo da quegli USA in cui prendersi un giorno di ferie è una debolezza e a livello federale non ci sono giorni di ferie obbligatori ma vengono demandati agli accordi aziendali.

Scissione, la trama

Scissione è un thriller ambientato in una multinazionale che ha sviluppato un sistema per far lavorare al meglio i propri dipendenti senza distrazioni e condizionamenti esterni. Attraverso una procedura, cui decidono di sottoporsi volontariamente, il cervello viene suddiviso in due blocchi: quando si entra a lavoro vengono esclusi tutti i ricordi personali, familiari, quando si esce ci si dimentica di quello che succede al lavoro. I lavoratori umani diventano quindi dei robot che svolgono mansioni che dimenticano appena escono, così come dimenticano anche i propri colleghi al punto che ciascuno ha un diverso orario di ingresso così da non incontrare l’altro nel parcheggio comune.

Al centro della storia c’è Mark che si ritrova improvvisamente a capo della sua divisione quando il suo amico e collega Petey scompare misteriosamente e senza alcun preavviso. Mark finirà al centro di un mistero che lo porterà a mettere in dubbio la scelta lavorativa…sempre che riesca a ricordarsene.

Scissione – Severance, la recensione

Inquietante e surreale al punto giusto, un mix difficile da prevedere, Scissione non è una serie tv semplice da vedere ma è di una potenza dirompente anche solo per la sua idea di base. Quante volte si legge di chi si porta a casa il lavoro, con mail che arrivano in continuazione, chiamate anche in tarda serata. Spesso si parla di diritto alla disconnessione, con la necessità da parte del lavoratore di staccare dall’impiego che lo occupa per 8-10 ore al giorno. Immaginare quindi di poter dividere la propria mente potrebbe sembrare la soluzione a tutti i mali.

Ma la nostra esistenza è davvero fatta per essere divisa in compartimenti stagni? e soprattutto se la nostra coscienza della realtà non ricorda quello che compie nella sua vita lavorativa, tutto rischia di essere possibile. Potremmo compiere omicidi e tornare a casa senza problemi. Severance – Scissione ci racconta questa inquietante prospettiva direttamente in azione, entrando nei meandri dei lunghi e candidi corridoi della Lumon che riflettono le profondità della nostra mente, senza mostrarci quello che è successo prima, come è stato sviluppato il processo.

Entriamo direttamente in un ufficio in cui la routine è consolidata e alienante ma una volta seduti nei propri cubicoli i lavoratori pur dimenticando la propria esistenza mantengono una loro identità. C’è il simpatico, il metodico, e soprattutto c’è la ribelle, Helly appena arrivata e che le prova tutte per scappare da questo posto inquietante, pur essendo consapevole di esser stata lei ad accettare la scissione. I primi due episodi sono naturalmente introduttivi di tutte le vicende, complessivamente non resta che sottolineare l’ennesima prova convincente di Patricia Arquette, e la capacità di Apple di allestire produzioni di alto livello, qualitativamente sempre impeccabili, stratificate e sempre di ottima qualità. Faticherà a imporsi rispetto ai colossi dello streaming, ma è sicuramente una “nicchia” da espandere.

Scissione, il cast

Obiettivamente il cast di Scissione/Severance è impressionante. Uno di quei cast che ti subito avvicinare con interesse al progetto. Infatti troviamo Ben Stiller alla regia dei primi 3 e degli ultimi 3 episodi (e già con Escape at Dannemora aveva dato prova della sua abilità in questo campo). Tra i protagonisti troviamo Adam Scott nei panni di Mark che ha la funzione di punto di riferimento della serie, la figura con cui entriamo all’interno delle dinamiche della Lumon e della procedura di Scissione.

Patricia Arquette interpreta l’algida responsabile del reparto in cui lavora Mark. Britt Lower è Helly la nuova arrivata nello staff. E poi nel cast troviamo anche John Turturro, Christopher Walken, Jen Tullock, Zack Cherry, Michael Chernus e Yul Vasquez che interpreta un personaggio chiave nelle dinamiche della serie.

Scissione, la programmazione su Apple Tv+

Severence o Scissione in italiano, debutta oggi venerdì 18 febbraio 2022 con i primi due episodi su Apple Tv+, piattaforma di streaming disponibile sia come app autonoma per i dispositivi Apple, che via web, su Fire Stick Tv, Sky Q. Come sempre Apple Tv+ dopo i primi due episodi iniziali rilascia la serie a ritmo di un episodio a settimana in contemporanea in tutti i paesi in cui il servizio è presente. Gli episodi sono in tutto 9 e il finale di stagione è previsto per l’8 aprile.

Scissione, ci sarà la seconda stagione?

Non è stata presentata come una miniserie, al tempo stesso è ancora presto per stabilire se ci sarà o meno una seconda stagione della serie tv. Sicuramente non è facile immaginare un rinnovo visto il cast della serie, tanti nomi importanti che hanno molte richieste e che è difficile trattenere ancorati a un progetto solo. In ogni caso aspettiamo con fiducia le decisioni prese da Apple ed Endeavour Content.