Antonio Mezzancella torna a Tale e quale show 2021

La sua popolarità è esplosa nel 2015 quando si aggiudica la seconda piazza nel torneo dello spettacolo di varietà del sabato sera di Canale 5 Tu si que vales. Antonio Mezzancella da li, dopo un esordio nel programma della domenica pomeriggio di Rai2 Quelli che il calcio, vede la sua carriera decollare fino ad arrivare alla partecipazione all’edizione numero otto di Tale e quale show, il varietà campione di ascolti del venerdì sera della prima rete della Rai.

In quell’edizione Antonio Mezzancella guadagna il primo posto, cosa che poi bissa l’anno successivo quando vince il torneo dei campioni nell’edizione 2019 dello spettacolo musicale in salsa talent diretto e condotto da Carlo Conti. Antonio da quel momento non si ferma più prendendo parte come ospite a tante produzioni di intrattenimento, sia Rai che Mediaset e non solo. E’ anche chiamato ad essere speaker in varie emittenti radiofoniche, fino ad arrivare alla conduzione del programma di Rai Radio 2 “Tutti nudi“.

Ora per Antonio Mezzancella, secondo quanto apprende TvBlog, si riaprono ancora una volta le porte di Tale e quale show. Il suo programma del cuore, quello che ha vinto per ben due volte, lo ha infatti chiamato per far parte del gruppo di coach che aiuteranno i concorrenti dell’edizione 2021 di Tale e quale show a preparare le loro imitazioni nel miglior modo possibile. Di certo l’esperienza da imitatore di Antonio Mezzancella può essere davvero preziosa per le celebrità che fanno parte del cast di questa nuova edizione dello spettacolo musicale di Rai1, di cui potete trovate tutte le informazioni cliccando su questo link.

Ricordiamo dunque l’appuntamento con l’edizione 2021 di Tale e quale show che resta fissato per venerdì 17 settembre, subito dopo il gioco a premi Soliti ignoti il ritorno condotto da Amadeus, naturalmente dalle frequenze della prima rete della televisione pubblica.