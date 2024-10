Partirà molto presumibilmente da mercoledì 19 febbraio nella seconda serata di Rai2 la nuova avventura professionale di Antonino Monteleone. Ma facciamo prima un passo indietro. L’altra Italia dunque ha chiuso. Ne avevamo abbondantemente parlato da queste colonne. Facendo una metafora verde, è davvero difficile raddrizzare una pianta nata storta. Il programma che presidia, o dovremmo oramai quasi dire ha presidiato il prime time del giovedì della seconda rete avrà la sua ultima puntata domani sera, 31 ottobre.

Notte di Halloween con chiusura de L’altra Italia

Notte di Halloween che sancirà dunque il canto del cigno per questo programma posizionato, come già detto, in una serata già satura di offerte informative per tutti i gusti. Da una parte Piazza pulita di Corrado Formigli, diffuso da La7, oramai rete replicante della vecchia Rai3, e l’altro in onda su Rete 4. Quel Dritto e rovescio condotto da uno dei padri della Forza Italia di Silvio Berlusconi, ovvero Paolo Del Debbio.

L’altra Italia posizionato nel prime time del giovedi al posto di Massimo Giletti

Ebbene nulla da fare per L’altra Italia, programma per altro questo che Paolo Corsini, il direttore degli approfondimenti Rai, voleva come serie breve, magari in seconda serata, ma che poi la Rai ha dovuto in fretta e furia posizionare nel prime time del giovedì di Rai2. Fascia quella che era destinata al nuovo programma di Massimo Giletti, poi posizionato nel prime time del lunedì, per altro a cura della direzione cultura di Silvia Calandrelli e Rosanna Pastore.

Ecco dunque che L’altra Italia, nata per altro slot, è finita nell’inferno del giovedì sera. Storia vecchia ormai, il programma è morto ed è tempo di pensare al futuro. Già, ma quale sarà il futuro di Antonino Monteleone, ormai volto Rai con contratto di due anni? Secondo quanto trapela da viale Mazzini, l’ex Iena s’impegnerà con un nuovo programma, stavolta però più nelle sue corde.

Un nuovo programma per Antonino Monteleone

Sarà una seconda serata che potrebbe essere posizionata nella serata del mercoledì di Rai2, magari proprio dal mercoledì successivo la settimana sanremese. La data è quella cui accennavamo ad inizio post, cioè mercoledì 19 febbraio 2025. Sarà un programma quasi completamente in esterna, alla ricerca dei fatti e delle notizie dove accadono e dove sono accadute. Tutto questo per comprendere quei fatti e spiegarli ai telespettatori usando le “armi” delle immagini e dell’immediatezza di racconto.

Andando in coda ad una fiction forte posizionata nel prime time del mercoledì di Rai2, il nuovo programma di Antonino Monteleone potrebbe pescare proprio dai temi e dalle situazioni di quelle fiction, per specchiarli con la realtà quotidiana. Magari, per esempio, con un’inchiesta nel mondo dei ragazzi di oggi. Per capirli, per entrare nel loro linguaggio e nel loro vissuto. Il tutto usando un mezzo a loro ormai sconosciuto, ovvero la televisione e per questo motivo magari più adatto a raccontarli e a raccontare un mondo, che negli ultimi tempi ci ha dato molto da pensare per i casi di cronaca nera che hanno riempito le pagine dei giornali e dei siti web.