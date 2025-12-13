Antonella Clerici vince senza sforzi con The Voice Senior (23%), Io Sono Farah non tiene il passo (12%). I dati Auditel del 12 dicembre 2025

The Voice Senior a briglia sciolta. Il programma con Antonella Clerici alla conduzione raggiunge il 23% di Share. Anche nel periodo natalizio, la trasmissione non conosce sosta agli occhi del pubblico. Il gradimento continua a salire settimana dopo settimana e le percentuali rispecchiano la voglia della platea televisiva di seguire le vicissitudini di cantanti e giudici, la giuria rinnovata parzialmente non tradisce le aspettative di un contenitore sempre più consolidato.

Dopo Tale e Quale Show, che torna a gennaio con la versione nip, la Rai può contare – rispetto alle scelte della rete ammiraglia – su un altro titolo forte. Discorso diverso dalle parti di Cologno Monzese: Berlusconi ha ribadito che la produzione originale di fiction, dal prossimo anno, sarà incrementata. Nel frattempo ci sarà una gestione fra titoli di casa e contenuti di importazione: la seconda categoria prevede anche Io Sono Farah. Titolo che, però, non sembra convincere appieno i telespettatori.

The Voice Senior leader di ascolti del venerdì sera, Io Sono Farah insegue su Canale 5

La soap si ferma al 12% di Share, lasciando alla concorrenza il resto della fetta disponibile di preferenze. Un gap troppo ampio che va assolutamente contenuto. L’imperativo al venerdì sera, per quanto riguarda il prime time, è migliorare il consenso sulla rete ammiraglia. Rai2, invece, con Operation Napoleon ottiene il 3,8% di Share. Rai3 sceglie FarWest: le inchieste e gli approfondimenti di Salvo Sottile si fermano al 2,7% di Share. Rete 4 balza all’8,8% di Share con Quarto Grado. Italia Uno, con Le Iene presentano: la cura, sfiora il 6% di Share fermandosi al 5,9%.

Propaganda Live, su La7, invece, resta sul 6,4% di Share tenendo fede alle medie stagionali del programma. Quantum Of Solace conquista l’1,4% di Share su Tv8, il canale in chiaro di Sky, mentre Fratelli di Crozza raggiunge il 5,2% di Share sul Nove. Il Canale 20 ripropone The Rock e raggiunge il 2,5% di Share. Un punto sotto Dogman su Rai4, mentre la replica di Sandokan – su RaiPremium – si conferma in crescita pur avendo ottenuto il medesimo punteggio percentuale.

La Ruota della Fortuna in testa nel preserale

Arrivare all’1,5% di Share, con un contenuto già andato in onda, in settimana vuol dire che l’appeal attorno al contenitore è solido. 1,8% di Share, invece, per A Merry Christmas Match su La5. La finale di BakeOff – Dolci in forno, invece, su RealTime ha raggiunto il 5% di Share con Brenda Lodigiani riconfermata alla conduzione anche il prossimo anno.

La sfida in preserale vede ancora fronteggiarsi Stefano De Martino e Gerry Scotti, rispettivamente, con Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna. Il conduttore di Pavia sembra aver avuto nuovamente la meglio sul diretto concorrente: 26,3% contro 23,5% di Share. Un confronto serrato anche sotto l’albero. In attesa dello speciale dedicato per la Lotteria Italia che potrebbe spostare consenso ed equilibri con il nuovo anno. Al momento Cologno Monzese in access prime time continua a girare, termine non casuale, leggermente meglio rispetto alla concorrenza.