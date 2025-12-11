Mediaset, Piersilvio Berlusconi cambia strategia: le novità di palinsesto nel 2026

Punto e a capo. Mediaset riparte da una prima parte di stagione piuttosto incoraggiante: gli ascolti a Cologno Monzese sono piuttosto elevati, alcune trasmissioni stanno rendendo al massimo e l’azienda televisiva intende continuare a seminare in questa direzione anche in vista del prossimo futuro. Dalle parole ai fatti, Piersilvio Berlusconi non solo incassa il favore degli sponsor, ma accoglie la stampa nazionale e internazionale all’interno del consueto appuntamento che anticipa le feste.

Prima di Natale anche suo padre Silvio era solito incontrare la stampa per fare il punto della situazione, un’abitudine che aveva con le sue aziende e anche con le squadre di calcio che gestiva. Il figlio ha ripreso questa concezione adattandola alle necessità odierne. Ogni meeting è un’anticipazione, formale e contenutistica, dell’anno che verrà.

Mediaset, le novità del 2026

Nello specifico, Mediaset chiuderà il proprio anno televisivo con il Capodanno in musica che coniuga polo radio e tv dell’azienda per poi ricominciare con i programmi di cartello nel 2026. Il nuovo anno, riguardo le scelte di Cologno Monzese, sarà all’insegna delle produzioni originali. Prodotti conservati per essere rilasciati nel momento più opportuno, tra i titoli di casa Mediaset soltanto la terza stagione di Buongiorno Mamma ha visto la luce prima del nuovo anno.

È il momento, a partire da gennaio prossimo, di scoccare le altre frecce a disposizione dell’arco mediatico di Piersilvio Berlusconi. Nella fattispecie il polo Mediaset, tra radio e televisioni, conta un interesse medio di 220 milioni di persone tra Italia, Spagna, Germania, Austria, Svizzera e Portogallo.

I reality show

I vertici dell’azienda hanno definito l’anno che sta per concludersi “straordinario” dal punto di vista di risultati e acquisizioni. Gli sponsor sono tornati a investire dalle parti di Cologno Monzese e c’è una ripresa anche sul piano della gestione dell’impiego. Tornando, invece, al palinsesto, ci saranno i punti di forza consueti di Mediaset: i reality, ma con più attenzione.

I cali di ascolto della versione nip del Grande Fratello hanno fatto riflettere Berlusconi: il quale ha chiesto, in tal senso, un cambiamento di approccio. Nello specifico ha rivelato: “Il reality più forte che abbiamo è Temptation Island anche grazie a Maria De Filippi, per quanto riguarda il GFVip stiamo riflettendo sul da farsi”. Significa, in altre parole, che la versione vip del reality più longevo della televisione italiana ci sarà. Occorre soltanto decidere quando, il piano di Piersilvio Berlusconi è chiaro: mandarlo in onda subito vuol dire penalizzarlo sulla scia del precedente risultato.

Salta L’Isola dei Famosi

Quindi occorre un periodo di tempo per farlo – testuali parole – riposare. Resta tutto ai blocchi di partenza, occorre partire allo start ma non c’è ancora il segnale di avvio. Riserva che verrà sciolta nelle prossime settimane. Tempo che servirà a capire anche come “rimpiazzare” L’Isola dei Famosi. L’altro reality di Canale 5 non è previsto per la prossima primavera.

Le proteste da parte delle comunità in Honduras hanno bloccato la produzione del format: sono stati fatti nuovi sopralluoghi, per cercare di cambiare location, ma gli esiti non sono andati nella direzione giusta. In special modo in Messico. Ci sono state difficoltà per la tutela della troupe. Tutte cose che Piersilvio Berlusconi non ha sottolineato, ma erano nell’aria. Così come il possibile ritorno “in primavera” (non questa, la prossima) del contenitore.

Le grandi fiction

Tradotto: L’Isola salta un giro, poi si vedrà. Discorso diverso per le fiction, che sono anche il prodotto più atteso proprio perchè già confezionato. Le prime a partire, anche se non si conoscono ancora le date, sono le serie con Anna Valle e Sabrina Ferilli. A fine gennaio, poi, tornano I Cesaroni: attorno alla fiction si è detto tanto e scritto ancor di più, il prodotto arriva a vedere la luce dopo alcune complicazioni del recente passato tra attese e speranze degli affezionati.

In primavera inoltrata ci saranno, invece, le fiction con Gabriel Garko e Anna Safroncik insieme al progetto con Vanessa Incontrada. L’attrice ha ben figurato anche in qualità di co-conduttrice al fianco di Gigi D’Alessio nel programma: “Gigi e Vanessa Insieme”. In ultima battuta è previsto un tv movie su Carlo Acutis, il Santo più giovane della storia recente della chiesa, canonizzato a soli 15 anni. Sull’onda di questa ispirazione creativa, poi, Berlusconi ha concluso che la prossima stagione – quella che porta al 2027 – avrà come obiettivo quello di produrre più fiction (per mettersi in scia a uno dei punti di forza della Rai) e riportare in auge alcuni programmi cult.

Ok il prezzo è giusto

In primis Ok Il Prezzo è Giusto. “Abbiamo un accordo con Freemantle, valuteremo cosa fare”. Grandi riflessioni, ma anche grandi manovre a Cologno Monzese per un 2026 altrettanto ricco in termini di ascolti. I vertici di Mediaset, però, con la testa sono già al 2027. A dimostrazione di come la macchina aziendale rimanga sempre in moto. La concorrenza televisiva conosce ostacoli, non limiti. Berlusconi sembra averlo capito, rispetto al recente passato, molto bene.