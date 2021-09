Andrea Iannone verso Ballando con le stelle 2021

Grande colpo in arrivo per Milly Carlucci ed il team di Ballando con le stelle. Lo spettacolo di varietà della prima rete del servizio pubblico radiotelevisivo si è aggiudicato (per la verità le trattative sono ancora in corso) un personaggio molto forte per l’edizione 2021 in onda da sabato 16 ottobre in prima serata su Rai1, La celebrità in questione, anzi la star facendo riferimento al titolo del format, è il campione di motociclismo Andrea Iannone.

Nato a Vasto il 9 agosto del 1989, Andrea Iannone a soli 15 anni inizia la sua carriera nel mondo del motociclismo montando in sella all’Aprilia. Nel 2005 debutta nel motomondiale della classe 125 al Gran premio di Spagna e chiude la sua prima stagione al ventesimo posto. Nel 2010 dopo essere passato alla classe Moto 2 ottiene il terzo posto, risultato che replica poi nel 2011 e nel 2012. Nel 2013 passa alla Moto GP piazzandosi dodicesimo.

Nel 2020 viene squalificato per quattro anni dal TAS di Losanna per essere risultato positivo ad un controllo anti doping dopo il Gran premio della Malesia del 3 novembre 2019, squalifica che sta attualmente scontando. Nel frattempo il campione abruzzese è diventato imprenditore aprendo un locale a Lugano. Si tratta di risto-bar con cucina internazionale, caffetteria, pasticceria artigianale, healthy food e cocktail. Insomma il buon Andrea non se n’è stato con le mani in mano, nonostante il periodo non felice viste le restrizioni sanitarie causa Covid-19.

Andrea Iannone però non è solo con campione sportivo e ora anche un imprenditore, ma è anche un personaggio pubblico che ha tenuto banco nelle cronache rose. E’ stato infatti fidanzato con la showgirl Belen Rodriguez ed attualmente, secondo appunto le cronache rosa, è stato avvistato in compagnia di Carmen Victoria Rodriguez, modella venezuelana ed ex umbrella girls del team Pramac Racing. Insomma per Ballando con le stelle l’approdo di Andrea Iannone potrebbe essere una calamita sia per il pubblico maschile, per la questione sportiva, che per il pubblico femminile per le sue vicende “rosa”. Un colpo quindi importante per Milly Carlucci e per l’edizione 2021 di Ballando con le stelle.