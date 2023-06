Se la prima stagione di And Just Like That si poteva appoggiare sulla curiosità suscitata dal fatto di essere a tutti gli effetti il sequel ufficiale di Sex and the City (sia la serie tv che i due film da essa derivati), la seconda stagione rischiava di passare un po’ nell’anonimato. Fino ad oggi: è stato infatti confermato che Kim Cattrall tornerà ad interpretare Samantha anche in And Just Like That 2.

Della notizia, uscita nelle ore scorse sul New York Post, ci sono pochi ma importanti dettagli. Innanzitutto, quella di Cattrall non sarà una partecipazione vera e propria alla serie, ma un cameo, che è stato girato a fine marzo all’interno di un’auto sul set newyorchese della seconda stagione della serie, che debutterà negli Stati Uniti il 22 giugno 2023 (il giorno successivo sarà disponibile anche in Italia, su Sky e su NOW).

Cattrall, inoltre, non ha interagito con nessun membro del cast: è risaputo da tempo, infatti, che tra l'attrice e Sarah Jessica Parker non scorra buon sangue, dopo le dichiarazioni dell'interprete di Samantha Jones non proprio lusinghiere nei confronti della collega. Nonostante questo, Parker, si è sempre detta disponibile ad incontrare Cattrall, anche per riportare il suo personaggio all'interno del sequel. Non solo: Cattrall non avrebbe incontrato neanche lo showrunner della serie, Michael Patrick King. L'unica persona del cast originale incontrata dall'attrice è stata la costume desginer Patricia Field, che ha vestito Samantha anche in questa veloce apparizione.

Insomma, i rapporti non sono stati del tutto ricuciti, ma Cattrall ha comunque deciso di rivestire i panni dell’iconico personaggio senza cui Sex and the City non sarebbe stato lo stesso. Il cameo dovrebbe vedere quindi Samantha interagire con Carrie (Parker) via telefono, dunque sempre a distanza.

Una naturale evoluzione di quanto visto nella prima stagione del sequel: Samantha, trasferitasi a Londra dopo aver litigato con Carrie, è riapparsa sotto forma di messaggi telefonici, soprattutto dopo la morte di Mr. Big (Chris Noth) per consolare l'amica. Con Carrie giunta a Parigi, nel finale di stagione, per spargere nella Senna le ceneri del marito, Samantha sembrava disposta a raggiungerla per fare pace.

Il breve ritorno di Samantha è sicuramente quello di cui avrà bisogno And Just Like That per stimolare nuova curiosità tra i telespettatori, dopo che la prima stagione, nel suo svolgimento, aveva pian piano deluso le aspettative, perdendo quella patina provocatoria e di originalità che aveva contraddistinto la serie originale.