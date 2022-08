Il sequel di Sex and the City, ovvero And Just Like That, prosegue nella sua corsa tornando a riproporre personaggi storici della serie originale: questa volta, però, la presenza che nelle ore scorse è stato annunciato che farà parte della seconda stagione è di quelle davvero importanti per i fan. John Corbett tornerà infatti ad interpretare Aidan Shaw, ovvero l’altro grande amore della protagonista Carrie (Sarah Jessica Parker).

Secondo Deadline Hollywood, Corbett sarà presente nella seconda stagione della serie per un numero di episodi non definitivo, ma sicuramente molto corposo. Indizio che lascia intendere che il personaggio di Aidan tornerà prepotentemente nella vita della protagonista, dopo la morte del suo marito Mr. Big (Chris Noth) avvenuta nel primo episodio del sequel. Sappiamo che, poi, Noth sarebbe dovuto ricomparire in alcune scene del finale di stagione, ma lo scandalo che lo ha travolto ha spinto la produzione ad eliminare le scene in cui era presente.

Serie Tv Chris Noth accusato di violenza sessuale: bufera sull'attore di And Just Like That Ad esultare della presenza di Corbett nella seconda stagione della serie sarà sicuramente il cosiddetto Team Aidan, ovvero coloro che durante la serie originale tifavano per la coppia formata da lui e da Carrie. Sappiamo com’è andata a finire: Aidan, presente nella terza e quarta stagione di Sex and the City, ha avuto una relazione tormentata con Carrie.

La coppia, infatti, si è lasciata due volta: la prima dopo che Aidan ha scoperto su stessa ammissione di Carrie che lei lo aveva tradito proprio con Mr. Big; la seconda quando Carrie, una volta accettata la proposta di matrimonio di Aidan, non se l’è sentita di andare fino in fondo, nonostante avessero anche comprato l’appartamento a fianco di quello in cui viveva la protagonista per allargarlo. L’ultima volta che Aidan e Carrie si sono incontrati è stato nel secondo film tratto dalla serie, quando entrambi erano ad Abu Dhabi, scambiandosi un fugace bacio nonostante fossero tutti e due sposati e, nel caso di Aidan, con figli.

Serie Tv And Just Like That, seconda stagione per il revival di Sex and the City (ma diteci che ci sarà anche Samantha, per favore...) Il ritorno di Aidan nel mondo di Sex and the City può far pensare che per Carrie possa essere il momento di riprendere ad avere relazioni, dopo che durante la prima stagione di And Just Like That il personaggio si è concentrato sul tentativo di riprendersi dopo la perdita di Mr. Big. Nel finale di stagione, infatti, la vediamo baciare il produttore di podcast Franklyn (Ivan Hernandez). Chissà che il prossimo bacio non lo dia ad Aidan.

Proprio per permettere al pubblico di seguire il percorso di Carrie dopo la scomparsa del marito, la prima stagione di And Just Like That aveva volutamente evitato di riportare in scena Aidan. Questo nonostante Corbett avesse detto in un’intervista a Page Six che avrebbe fatto parte del revival. Una dichiarazione, la sua, che alla fine si era rivelata non vera e semplicemente uno scherzo fatto da lui.

“Per lui è stato divertente dirlo”, aveva risposto Parker, “poi molto gentilmente si era scusato, perché non è altro che un gentiluomo. Io gli dissi ‘Non c’è problema, siamo in un Paese libero’. Ho pensato fosse stato delizioso e divertente”.