Analisi Auditel del pomeriggio di mercoledì 4 novembre 2020

Partiamo con la nostra analisi Auditel dalle ore 14 con la curva verde di Rai3 al comando con i Tg Regionali al 21% di share, poi c’è la curva di Canale 5 con Beautiful, Una vita e sopratutto Uomini e donne che si porta al comando fin verso la soglia del 24% di share. La curva blu di Rai1 con Il Paradiso delle signore scorre sulla linea del 10% di share e con la curva dello Sportello di Forum che arriva sul finale al 9% . Ricordiamo Il Paradiso delle signore è andato in onda nel difficile, per non dire impossibile orario delle 14, per lo stop forzato che ha riguardato il varietà condotto da Serena Bortone Oggi è un altro giorno, solitamente titolare di quella fascia oraria.

Abbiamo poi la curva blu di Rai1 con lo Speciale Tg1 Elezioni USA che sale fin verso la linea del 15% di share partendo dal 10% ereditato dal Paradiso delle signore, mentre la curva arancione di Canale 5 scende con Il segreto sempre al 15%. Ottima performance poi della curva blu di Rai1 grazie alla Vita in diretta, che ormai stabilmente ottiene la leadership in questa fascia oraria, arriva al 20% di share, mentre la curva arancione del competitor Pomeriggio 5 si ferma sulla soglia del 15% di share. Abbiamo poi la curva verde di Rai3 con Geo che si appoggia sulla linea del 10% di share, raccogliendo i quotidiani consensi del suo ormai affezionato pubblico. Tutte le altre curve sono sotto la linea del 5% di share, con quella nera di La7 che chiude l’ideale trenino.

La sfida del preserale è vinta dalla curva blu dell’Eredità condotta da Flavio Insinna, che scorre fra il 15% iniziale ed il 25% del finale di puntata con la curva arancione di Caduta libera condotta da Gerry Scotti di qualche punto sotto, quest’ultima toccata dalla curva verde di Rai3 con Tg3 e Tg Regionali.