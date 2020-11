Finito il mese di ottobre 2020 è tempo nella nostra consueta rubrica di Focus ascolti di fare il bilancio Auditel del mese appena terminato con un raffronto con i dati del mese di ottobre dell’anno passato. Partiamo dal fatto che Rai1 resta la rete più vista fra le sette generaliste con un dato del totale giornata/ totale individui del 16,56% di share, ma Canale 5 è li ad un tiro di schioppo, esattamente al 16,43% di share. Testa a testa dunque fra le due ammiraglie della televisione generalista italiana.

Rai1 incrementa dello 0,21% di share il dato rispetto al medesimo periodo dell’anno scorso. La Rete 1 cede ascolti nella fascia 7-9, calando dello 0,34% e nella prima serata con uno 0,28% di share in meno rispetto al prime time di ottobre 2019. Questo calo è dovuto essenzialmente alla mancanza di serate con fiction inedite rispetto alle prime serate dell’anno passato. Rai1 poi cresce di un punto nella fascia 15-18 grazie alla performance del Paradiso delle signore e al consolidamento della leadership nella sua fascia della Vita in diretta condotta in solitaria da Alberto Matano. Incremento per la prima rete Rai anche in seconda serata dello 0,69% di share.

Canale 5 cresce nel totale giornata rispetto all’ottobre 2019 dello 0,24% di share e le fasce orarie in cui cresce di più sono quelle del primo mattino, 7-9, con un incremento dell’1,19% di share e della seconda serata con un segno più del 3,45% di share. Crescita della prima serata dello 0,46% di share. Questi incrementi in prima serata e sopratutto nella seconda sono dovuti evidentemente alla scelta di raddoppiare le serate del Grande fratello vip ed in genere ai programmi d’intrattenimento che si allungano fin verso l’una di notte. Canale 5 poi cresce dello 0,83% nella fascia 9-12 grazie ai buoni risultati di Mattino 5 e Forum.

Canale 5 poi perde 3 punti nella fascia 15-18 per lo sgonfiamento dell’effetto Segreto che non traina più Pomeriggio 5 come accadeva l’anno scorso. Fra le altre reti vediamo Rai3, che con un dato del 7,36% di share risulta essere il canale che cresce di più fra i 7 generalisti con un incremento dello 0,57% di share rispetto all’ottobre 2019. Molto bene per Rai3 la fascia di prima mattina grazie a Buongiorno Italia e Buongiorno Regione con un più 1,29% di share e la fascia del preserale con una crescita dell’1,53% di share. Rai3 cresce in prime time dello 0,52% di share grazie sopratutto all’arrivo di Che tempo che fa (Rai2 perde in prime time lo 0,42% di share).

Arrivando a Rai2 abbiamo un dato del 5,13% di share nel totale giornata. La seconda rete cala di un punto nel primo mattino e di mezzo punto -come detto- in prima serata, mentre in seconda il calo si fa più pesante con due punti in meno rispetto all’ottobre 2019. Quasi tre punti in più nel pomeriggio grazie alle dirette del Giro d’Italia. Italia1 ottiene una media del 4,68% di share cedendo poco più di mezzo punto rispetto all’anno scorso e con un calo generalizzato un po’ su tutte le fasce orarie ad eccezione di quella 9-12 in cui cresce dello 0,83% di share.

Rete 4 ottiene un dato del 3,76% di share cedendo lo 0,38% rispetto all’ottobre di un anno fa e anche qui il calo è spalmato un po’ su tutte le fasce orarie e con maggior evidenza in quella del pomeriggio 15-18. Chiudiamo con La7 e con un dato del 3,35% di share ed un calo dello 0,38% di share rispetto all’ottobre ’19. Qui abbiamo un calo più evidente nella fascia del mattino occupata da Omnibus con un meno 0,71% di share ed in quella del mezzogiorno con L’aria che tira/Tg/Tagadà con un meno 0,72% di share. Cresce solo la fascia di prima serata grazie ad Otto e mezzo con un incremento dello 0,26% di share.