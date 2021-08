Amici inizierà prima, quest’anno. Come anticipato, la nuova edizione del talent show condotto da Maria De Filippi, non andrà in onda a novembre bensì già dal mese di settembre. Quasi un vero e proprio ‘anno scolastico’ – appunto da settembre a maggio- per gli aspiranti ballerini e cantanti del programma, reduce da una delle sue annate più fortunate. E’ infatti, sotto gli occhi di tutti, il riscontro ottenuto dai cantanti finalisti del talent show, presenti in classifica e in radio con i loro inediti.

Amici 20, i professori tornano protagonisti e l’idea è vincente

Nel corso della messa in onda, sebbene sempre registrato tranne nella puntata finale, Amici 20 ha conquistato il pubblico, sbancando gli ascolti e convincendo nel nuovo regolamento del talent show. L’arrivo di Arisa e Lorella Cuccarini è stato ben accolto dagli spettatori e anche l’idea della sfida tra 3 squadre ha regalato una ventata di freschezza al programma. Divertiva e interessava vedere gli insegnanti di ballo e canto pronti a mettersi a confronto con le scelte assegnate ai propri alunni. Le diatribe tra Alessandra Celentano e Lorella Cuccarini ravvivavano lo show mentre i siparietti tra Arisa e Rudy Zerbi rappresentavano il lato leggero e più spensierato. Più accesi, invece, i dibattiti tra Anna Pettinelli e Zerbi, attraverso reciproche valutazioni. L’idea di rendere protagonisti i docenti è stata vincente, sicuramente da ripetere (nonostante l’uscita di scena di Arisa sia una perdita importante per il programma…).

Amici, il boom di cantanti tra classifiche e live

Insieme ai professori, però, il pubblico ha amato da subito proprio i concorrenti dell’ultima edizione. Ricordare un’annata con un riscontro così alto in classifica e in radio, di tutti i finalisti, non è affatto semplice. Sangiovanni, il vincitore del circuito canto, è sempre stato tra i favoriti nel corso delle puntate. E’ stato battuto solo da Giulia, ballerina e fidanzata del giovane. Anche lei, sui social, è seguitissima e apprezzata. E la loro love story appassiona i fan. Sangiovanni ha convinto da subito con la sua Gucci Bag, poi è stato una hit dietro l’altra nel corso delle settimane di permanenza nel programma. Da “Tutta la notte” fino a “Malibu”, radio e classifiche lo hanno consacrato. E ancora oggi, dopo mesi, l’Ep omonimo e i singoli resistono tranquillamente nei piani alti delle charts. Lato professionale e privato (la storia d’amore con Giulia) continuano ad infiammare l’interesse del pubblico.

Se Sangiovanni ha vinto la categoria Canto, anche i finalisti (o semifinalisti) di Amici 20 possono gioire apertamente. Aka7even ha rilasciato il suo primo disco e, anche lui è entrato in classifica senza sparire poco dopo. Anzi. L’album è stato ben accolto e i singoli -da “Mi manchi” a “Loca”- confermano l’appeal. Molto bene Deddy con il suo Ep “Il cielo contromano”. Stesso discorso per lui, tra Ep e brani estratti. Nel suo caso, anche un nuovo singolo uscito da poco, “Pensa a te”, ad anticipare una nuova era discografica alle porte. Infine, Tancredi con “Iride” e la sua “Las Vegas”, si è consolato dall’uscita nel talent show e ha fatto un buon esordio nella classifica Fimi.

Inoltre, l’estate 2021 ha segnato anche la partenza dei primi tour per i cantanti finalisti, tra concerti nel mese di agosto e altri live annunciati con date sold out (ad esempio Deddy a dicembre).

Oltre a Giulia, la vincitrice, altro grande successo è stato ottenuto dal ballerino Tommaso Stanzani, amatissimo durante la sua partecipazione al programma e ora fidanzato con Tommaso Zorzi. Recentemente lo abbiamo visto anche esibirsi durante i Battiti Live su Italia 1.

Aspettando Amici 21, i nuovo protagonisti e i trionfatori dell’ultima edizione

A distanza di meno di un mese dall’inizio di Amici 21, resta altissima l’attenzione per i protagonisti dell’ultima annata. Il pubblico li ha amati. Accadrà anche per chi varcherà le porte della prossima edizione? Molto probabilmente. E non necessariamente saranno dimenticati i 4 concorrenti leader delle charts. Del resto, come già sottolineato, era da tempo che non si assisteva ad un tale “successo multiplo”.

Se a X Factor le vincitrici delle due ultime edizioni (Sofia Tornambene e Casadilego) non si sono ancora affermate in classifica dopo il trionfo nel talent show, ad Amici 20 di cantanti presenti nella chart Fimi ne abbiamo ben 4. Sarà adesso compito dei nuovo protagonisti, riuscire a conquistarsi un posto e un affetto simile nel pubblico. E quello di Sangiovanni, Aka7even, Deddy e Tancredi sarà quello di “resistere” ai nuovi volti.

Da settembre a maggio, però, di tempo ne hanno. Tutti quanti…