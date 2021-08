Tv e gossip: gli scoop più caldi dell’estate 2021

Quest’estate rovente ci ha regalato nuove coppie, tradimenti, ritorni di fiamma, single pronti a rimettersi in gioco per trovare un nuovo amore destinato a durare anche dopo la bella stagione. Scopriamo assieme quali sono i 5 gossip che, nelle prossime settimane, potrebbero riservarci inaspettate sorprese.

1. Diletta Leotta single dopo la rottura con Can Yaman

La bella conduttrice di Dazn e Can Yaman si sono detti definitivamente addio (o almeno così dicono gli esperti di gossip). Dopo le presentazioni ufficiali in famiglia, le foto al tramonto in riva al mare, il tifo sugli spalti agli Europei 2020, il desiderio di mettere su famiglia e le nozze da favola, tutto sembra essersi dissolto nelle prime nebbie di fine estate. La presentatrice ha festeggiato i suoi primi 30 anni, da sola, in Sicilia… senza il suo forzuto cavaliere venuto dalla Turchia. E’, indubbiamente, lei la ‘regina di cuori’ di questo agosto 2021. Chissà che i prossimi mesi non le regalino, finalmente, il principe azzurro. I pretendenti al suo cuore, di certo, non le mancheranno…

2. Il mondo di Temptation Island 2021

Il viaggio nei sentimenti, quest’anno, è stata, in qualche modo, l’anticamera di ‘Uomini e Donne‘. Alla fine delle registrazioni, fidanzati/e hanno deciso di frequentare i/le tentatori/rici. Luciano Punzo e Manuela Carriero stanno convivendo a Napoli; Stefano Sirena e Federica Cleo hanno già condiviso lo stesso tatuaggio; Alessandro Autera e Carlotta Adacher, tra alti e bassi, proseguono la loro conoscenza lontani dalle telecamere. Recentemente, Valentina Nulli Augusti è stata avvistata accanto a Manuel Di Bernardo. Se son rose fioriranno…

3. Il ritorno dei Bennifer

Per il ventennale della loro storia d’amore (e del video di ‘Jenny From The Block’), Jennifer Lopez e Ben Affleck hanno stregato i fan confermando, con un bacio pubblico, le voci di un sentimento ritrovato. I due innamoratissimi attori sono usciti allo scoperto proprio in Italia tra i vicoletti di Capri, le spiagge di Positano ed i suggestivi panorami di Portofino. Che si tratti di una trovata pubblicitaria o l’inizio di un nuovo capitolo della loro fiaba non è ci dato sapere…

“Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano” canta Antonello Venditti in un suo noto brano. E se non sarà così è stato bello sognare per qualche giorno. Un momento di evasione da Covid, green pass, crisi in Afghanistan, terremoti, cambiamenti climatici non fa male a nessuno no?!

4. I nuovi amori di Gigi D’Alessio ed Anna Tatangelo

Agosto, ad alte temperature, per gli ormai ex Gigi D’Alessio ed Anna Tatangelo. Il cantautore napoletano, confermato nella giuria di ‘The Voice Senior’, aspetta il quinto figlio dalla nuova compagna Denise Esposito (che, secondo le indiscrezioni dovrebbe essere un maschietto di nome Francesco). Per lei, il coach del talent show di Rai 1, secondo i pettegolezzi, avrebbe lasciato la sua casa nel quartiere Olgiata di Roma per tornare a vivere a Napoli e stare vicino alla fidanzata. Sarà vero?

E l’ex Anna Tatangelo? Poche ore fa, su Instagram, è apparsa assieme al nuovo fidanzato, Livio Cori (presentatogli proprio da D’Alessio) dopo mesi di silenzi, depistaggi e voci sibilline non confermate. L’interprete di Sora è tornata felice, raggiante, accanto al rapper che le ha fatto tornare il desiderio di credere nuovamente nel vero amore. Dopo i mesi più caldi, l’unione supererà la temutissima ‘prova del nove’?

Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani in love

Tommaso Zorzi ed il fidanzato Tommaso Stanzani (chiamato Tommino dal suo dolce consorte) sono una delle coppie più seguite ed amate sui social. L’influencer ha notato, mesi fa, il ballerino ad ‘Amici’ commentando una sua performance su Twitter: “Ma Tommaso di Amici? Maria ti devo parlare”. Galeotti sono stati i primi incontri a Milano e Bologna. Da allora i due ragazzi non si sono più separati passando anche assieme le vacanze in Puglia e Sicilia con i più cari amici. Le loro foto e i tanti video su Instagram fanno letteralmente impazzire i followers. Che l’amore trionfi sempre…