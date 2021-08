Arisa lascia Amici, arriva Raimondo Todaro nella scuola di Maria De Filippi

Beh, settimane piuttosto movimentate nel quartier generale di Amici per una serie di inaspettati cambi a ripetizione nel cast della scuola di talenti più celebre e longeva della televisione italiana. In un primo momento c’era un bel cartello appeso sulla lavagna della redazione di Amici e quel cartello recava scritta una frase piuttosto inequivocabile “tutti confermati“. D’altronde non poteva essere altrimenti, l’edizione 2020-2021 di Amici, al netto delle problematiche legate alla pandemia, è stata fra le più viste e più vispe del suo intero percorso nell’etere televisivo nostrano.

Il tutto è potuto accadere grazie all’intelligentissimo meccanismo messo in atto da Maria De Filippi, che ha dato all’intera stagione di Amici a partire dall’appuntamento del sabato pomeriggio, un tocco di energia e di rinnovata freschezza che ha lasciato i ragazzi coinvolti fin dalla prima puntata sempre appesi ad un filo, con il costante rischio che da un momento all’altro il loro posto potesse essere preso da un altro ragazzo. Una mossa intelligentissima che sarebbe intelligente se potesse essere mutuata anche dalla prossima edizione di Voice senior su Rai1, ma questo è altro tema e poi li si parla di format già pre-confezionato, quindi piuttosto blindato.

Ma tornando ad Amici, visto appunto il grande successo della passata serie, era naturale la conferma in toto del cast, a partire dai professori, cioè Zerbi, Arisa e Pettinelli per quel che riguarda il canto e Cuccarini, Celentano e Peparini per il ballo. Ma questo ragionamento non aveva fatto i conti con un personaggio che è tutto al di fuori che prevedibile. Il personaggio in questione è Arisa che ha deciso di lasciare il programma, nonostante il successo della precedente serie. Arisa ha il suo punto di forza in quel suo modo di fare quasi stralunato, ma allo stesso tempo sempre lucido e concreto di affrontare le situazioni che accadevano settimana dopo settimana in quella trasmissione. Va detto programma e relativo impegno che durava parecchi mesi che la costringevano ad essere a Roma per molto tempo.

Ebbene Arisa ha detto stop. Ora vedremo se andrà a Pechino express, se si metterà a lavorare ad un nuovo disco, se farà entrambe le cose, oppure se semplicemente si vorrà riposare o se, molto suggestivamente andrà a Ballando con le stelle (piuttosto difficile) visto che il team di Milly Carlucci, con il quale aveva fatto il Cantante mascherato, l’aveva cercata in precedenza ma lei aveva detto di no e che avrebbe voluto stare ad Amici. Sta di fatto che poi ha cambiato idea e la decisione di Arisa ha spiazzato un po’ il team del programma prodotto da Fascino che l’avrebbe certamente confermata in quel ruolo. Questa sua decisione ha provocato una specie di effetto domino con Lorella Cuccarini, che si conferma una donna per tutte le stagioni, spostarsi e andare a prendere il posto di Arisa fra i professori di canto e con Raimondo Todaro che grazie all’uscita di Arisa dunque affiancherà la Celentano e la Peparini nel team docenti di ballo, come in qualche modo avevamo adombrato da queste parti. Piccolo inciso finale, ancora non è stata apposta nessuna firma sul contratto che legherebbe Todaro ad Amici, il cui esito positivo appare però scontato.