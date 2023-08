Come sempre accade in questo periodo dell’anno, si susseguono sui media notizie ed indiscrezioni che spesso non sono poi le verità che televisivamente parlando avverranno a settembre. E’ facile attribuire questo e quello, per avallare teorie complottiste che profumano di “Area 51“. L’estate è naturalmente la stagione del gossip, anche se ormai i social hanno ampliato questo genere a tutto l’anno. Ma il caldo e le vacanze, tipiche del mese di agosto, di certo sono terreno ancora più fertile. Ecco dunque che si moltiplicano le “notizie”, rigorosamente fra virgolette, veicolate per fare click o per agevolare attività di chi si nutre delle reazione alle medesime. Oggi TvBlog, nella sua storica rubrica di retroscena, vuole darvi conto delle verità nascoste dietro ad alcune indiscrezioni uscite di recente su Amici di Maria De Filippi.

Il corpo docente di Amici di Maria De Filippi

Nel concreto ci vogliamo occupare del cast, anzi per la precisione del corpo docente della celebre scuola d’arte televisiva diretta e condotta da Maria De Filippi. Sono uscite nelle ultime ore alcune indiscrezioni circa i cambi futuri proprio nel cast del talent show di Canale 5. Per la precisione si è parlato di un cambio nel team di docenti di Amici, con due uscite e due new entry. I due professori che lascerebbero il programma sarebbero Arisa e Raimondo Todaro. A corredo della notizia lanciata da Nuovo Tv e rilanciata, fra gli altri, anche dalla versione online del Corriere della sera, si parla, per quel che riguarda Todaro, di un addio figlio di una presunta lite avvenuta fra l’ex maestro di Ballando con le stelle e Maria De Filippi.

Le verità

Si è anche scritto che al posto di Arisa e di Raimondo Todaro sarebbero arrivati Emma Marrone ed Elena D’Amario. In realtà, secondo quanto apprendiamo dette ipotesi relative al nuovo corpo docente di Amici non sono nelle cose. Secondo quanto ci risulta non ci sarebbe stata nessuna discussione/lite fra Maria De Filippi e Raimondo Todaro. I rapporti fra i due erano e restano buoni. Arisa invece ha scelto autonomamente di passare a The voice kids, dove sostituirà i Ricchi e poveri. Per quel che riguarda i futuri -eventuali- innesti fra i professori di Amici, ci risultano destituite di fondamento le voci che parlano di un ingresso di Emma Marrone e di Elena D’Amario.

Fra conferme ed eventuali nuovi innesti, è tutto ancora da definire il corpo docente delle nuova edizione di Amici di Maria De Filippi. Programma questo in partenza nell’ormai consueta collocazione dell domenica pomeriggio di Canale 5 dal prossimo autunno.