Amici 2023: i casting

A poche settimane dalla fine della ventiduesima edizione, sono stati aperti i casting per partecipare ad ‘Amici 2023’, in partenza a settembre, come sempre, su Canale 5. Nelle ultime settimane, si sono susseguite voci (più o meno veritiere) sulla composizione del corpo docenti della prossima stagione. Sarebbero stati confermati Rudy Zerbi ed Alessandra Celentano, mentre prosegue il valzer sugli altri prof.

E’ quasi certa l’uscita di Arisa che punterebbe a partecipare tra i Big di ‘Sanremo 2024’. Per la cantante lucana, secondo ‘DavideMaggio.it’, potrebbero aprirsi le porte di ‘The Voice Kids’ al posto de I Ricchi e Poveri o addirittura l’approdo come viaggiatrice di ‘Pechino Express’. Chi potrebbe sostituirla ad ‘Amici’? Il sempre ben informato ‘Dagospia’ fa il nome di Patty Pravo.

Anche Raimondo Todaro potrebbe lasciare il talent. ‘Novella 2000’ ha ipotizzato un ritorno a ‘Ballando con le stelle’, in qualità di giurato. Il sito diretto da Roberto D’Agostino ha riportato un’indiscrezione che riguarda Lorella Cuccarini. La presentatrice avrebbe rifiutato un’offerta Rai per occupare lo slot di ‘Oggi è un altro giorno’ di Serena Bortone per restare a Mediaset.

Ma, questi, ad oggi sono solo rumours d’inizio estate. Come candidarsi per un posto nella scuola di talenti più famosi d’Italia? Chi sarà il successore di Mattia Zenzola trionfatore di ‘Amici 22’?

Come partecipare ad Amici 2023?

Gli aspiranti ballerini e cantanti dell’edizione 23 di ‘Amici’ si possono candidare recandosi sul sito di Wittytv, nella sezione casting, compilando il form di presentazione con i propri dati, nome, cognome, luogo e data di nascita, sess0, codice fiscale, residenza, domicilio, social, mail, numero di telefono, titolo di studio.

Quanto costano i casting di Amici?

La partecipazione ai casting di ‘Amici 2023’ è totalmente gratuita. Non è necessario pagare alcuna quota di partecipazione.

Cosa ci vuole per partecipare ad Amici?

Oltre alla compilazione del form, si devono allegare una foto in primo piano ed una foto a figura intera ed un video. La clip deve essere un video recente, rappresentativo della tua espressione artistica, dove si è ben visibile e immediatamente riconoscibile. Il filmato costituisce un criterio di preselezione.

Chi può partecipare ad Amici?

Possono aspirare ad un banco nella scuola di ‘Amici’, nella sezione canto e ballo, tutti i ragazzi e le ragazze di età compresa tra 16 e 31 anni.

Quando finiscono i Casting di Amici 2023?

La prima fase dei provini si tiene nel mese di luglio. Se si dovesse passare il turno, i candidati saranno riconvocati, tra luglio ed agosto, per ulteriori selezioni.

Dove si fanno i provini di Amici?

I provini del talent show di Maria De Filippi si svolgono a Roma presso gli studi Titanus Elios di Via Tiburtina 1361 a Settecamini (Roma).