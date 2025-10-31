Amici 25, il serale: Amadeus in uscita. Maria De Filippi punta un altro big, lo “sgambetto” alla Rai è servito

Amici di Maria De Filippi, talent arrivato alla 25esima edizione, entra nella sua fase più calda. Quella che porterà al serale del programma. Maria De Filippi, infatti, grazie a questo contenitore, ha dato nuovi talenti al panorama artistico italiano. Cantanti, ballerini e presentatori: Emma, Stefano De Martino, Angelina Mango, The Kolors, Sergio Sylvestre, Moreno. Tutte personalità uscite da quello che a tutti gli effetti è un frullatore mediatico, ma anche un ottimo trampolino di lancio. Non solo per i partecipanti, ma anche e soprattutto per la giuria.

I volti più illustri, negli anni, si sono succeduti per selezionare e giudicare i vari concorrenti in quella che è la parte finale del programma. Un appuntamento serale che arriverà a decretare il vincitore dell’edizione in questione. La 25esima, questo basterebbe a dimostrare l’influenza televisiva (e non solo) di Amici. Tornando alla stretta attualità, i volti più noti del piccolo schermo hanno ciclicamente accompagnato giovani esordienti in questo percorso artistico.

Amici 25, come cambia il serale

Amadeus, lo scorso anno, si è messo molto in evidenza nel contesto della Fascino PGT. La società di produzione di Maria De Filippi lo ha contattato per sedersi in giuria durante il consueto appuntamento in prima serata del programma. Occasione ghiotta, sia per il conduttore che per la maestra di cerimonie (nonché padrona di casa) Maria De Filippi. La quale aveva bisogno di un volto noto, ma non inflazionato, per completare il proprio parterre.

Amedeo Sebastiani, nello specifico, rappresentava l’uomo giusto al momento giusto: veniva dai successi del Festival di Sanremo, era appena approdato alla Nove, ma gli ascolti non andavano bene. Mostrarsi su Canale 5 voleva dire, in qualche maniera, anche rilanciarsi professionalmente. Tutti contenti per l’anno televisivo che si stava delineando. L’edizione numero 24 di Amici, infatti, andò molto bene.

Amadeus, il rapporto con Fascino PGT

In 365 giorni le cose cambiano, in televisione e nella vita: Amadeus continua a essere sotto contratto con la Warner Bros, fa qualche apparizione su Canale 5 (sempre su indicazione della Fascino PGT, si veda la partecipazione a This Is Me con Silvia Toffanin) e insegue un successo che sul canale Nove c’è a corrente alternata.

Sebastiani, infatti, secondo indiscrezioni, non naviga in acque tranquille. I giochi da lui proposti non arrivano a percentuali soddisfacenti in termini di Share, l’unica pedina da giocare è la nuova edizione de La Corrida che lo scorso anno aveva ridato vita all’emittente della Warner Bros. Anche in caso di successo del format, però, il contratto di Amadeus sulla Nove potrebbe non essere rinnovato. Cifre troppo alte per risultati eccessivamente al di sotto delle aspettative.

Maria De Filippi, un’ancora di salvezza inaspettata

Il conduttore rischia di finire fuori dai radar televisivi. Un’ancora di salvezza gliel’ha data Maria De Filippi, ma la 25esima edizione di Amici potrebbe comunque non riconfermare Amadeus in giuria. La Fascino PGT, ringraziando il presentatore per il lavoro svolto in questa veste inedita di giurato lo scorso anno, sarebbe pronta ad accompagnarlo alla porta per far spazio a un altro big. Volto nuovo su cui puntare per rendere la trasmissione ancor più appetibile.

Il nome, secondo Davide Maggio che ha fornito per primo l’indiscrezione, è quello di Alessandro Cattelan. Il conduttore radiotelevisivo più chiacchierato dell’ultimo periodo. Il motivo è la sua uscita dalla Rai dopo anni di successo e qualche flop. Viale Mazzini non ha rinnovato il rapporto professionale con l’ormai ex volto di Stasera C’è Cattelan su Raidue e Sanremo Giovani. Lo speaker, attualmente, si distingue con il podcast SuperNova (prodotto da ChoraMedia) e in televisione è passato a Disney, entrando a far parte della giuria di Italia’s Got Talent. Una parentesi che sta per finire.

Alessandro Cattelan in pole per sostituire Amadeus

Amici di Maria De Filippi resta all’orizzonte, perché Fascino PGT sa benissimo che Cattelan è ingolosito da Mediaset: Cologno Monzese ha provato a strappare un’intesa con il conduttore, ma non c’è stato accordo sul tipo di contratto. A distanza di qualche mese, però, la situazione potrebbe cambiare. La società di Maria De Filippi ha diverse frecce al proprio arco: Amici 25 sarebbe soltanto l’antipasto per Cattelan a Mediaset. L’intenzione, infatti, sembrerebbe essere quella di affidargli un programma di successo in America, ricostruendolo in versione italiana. Come, del resto, aveva già fatto la Rai con HotOnes nel recente passato. Soltanto che il programma venne trasmesso esclusivamente su RaiPlay.

Mediaset, invece, pensa a un formato specifico: quello di Password, la versione americana è condotta da Jimmy Fallon e prevede che due squadre (composte da vip e nip) debbano indovinare la stessa parola. Un programma irriverente che potrebbe valorizzare ancora di più la figura di un conduttore sprezzante in cerca di una nuova dimensione più congeniale alla propria maturità artistica, possibilmente senza strappi dal punto di vista contrattuale. Al momento non ci sono conferme, ma la trattativa sarebbe in corso. Maria De Filippi prepara lo sgambetto alla Rai in quella che ormai sembra essere diventata una lotta (televisiva) senza quartiere.