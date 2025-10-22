Amadeus, prove di addio alla Nove? Il piano di Mediaset per il conduttore

Amadeus in uscita dalla Warner Bros Discovery. Questa indiscrezione trapela da alcuni mesi, precisamente da quando lo Share non premia il conduttore. L’ex volto di punta della Rai è passato, nell’arco di 15 mesi, dall’essere il più conteso e tributato conduttore italiano a diventare un signore “qualsiasi” del piccolo schermo. Cos’è cambiato? I numeri.

Amadeus, nel 2023, con Affari Tuoi, sfiorava il 30% di Share ogni sera. Aveva, inoltre, il merito di aver cambiato (in meglio) un gioco che sembrava morente. Una rinascita totale, figlia anche dell’esperienza che il conduttore aveva acquisito grazie ai suoi Sanremo. Tutti vincenti. Sia per scelta musicale che per ascolti totalizzati. I Festival targati Amadeus e Fiorello restano precedenti illustri dalle parti di Viale Mazzini. Superarli sarà come scalare l’Everest. Poi è arrivata la Nove.

Amadeus, com’è cambiata (in termini di ascolti) la sua carriera

Una montagna, di diverse dimensioni, ma ugualmente importante, si trova ad affrontarla oggi il conduttore. A poco più di un anno di distanza da quei fasti, Amedeo Sebastiani deve ridimensionare sè stesso. Per colpa degli ascolti e di alcune scelte fatte che non lo hanno premiato come sperava. Sebastiani nell’Aprile 2024 firma un contratto con la Warner Bros Discovery: cambia canale e vita.

Addio Rai. Nuove sfide e diversi accordi. 4 anni a 2,5 milioni di euro con il compito di rinnovare l’intrattenimento della rete Nove. Per Amadeus, però, non vale l’effetto Fazio. L’approdo in Warner Bros si rivela debole: non funziona – in termini di Share – la versione riveduta e corretta de “I Soliti Ignoti”, va ancora meno “The Cage – Prendi e Scappa”.

Addio a Warner Bros Discovery per tornare a Mediaset?

L’unico format che funziona è la riedizione de La Corrida. Nella sostanza, però, Amadeus è finito fuori dai radar televisivi. Fermo al 2% con qualche dubbio dai vertici aziendali. Allora sono cominciate le indiscrezioni. La più importante, finora, arriva dalle pagine di AffariItaliani che vorrebbero il conduttore in uscita dalla Warner a dicembre 2025. Nessuna conferma o smentita da Sebastiani che aspetta e valuta. Ha ancora un’edizione de La Corrida da portare avanti. Se sarà l’ultima oppure no, lo dirà il tempo.

Intanto, però, non sembrano essere un caso le “incursioni” a Mediaset. Il conduttore prima ha fatto il giudice ad Amici di Maria De Filippi, ora sarà presente nella nuova puntata di This Is Me al fianco di Silvia Toffanin. Gli esperti cominciano a parlare di prove di addio alla Nove per migrare su Mediaset, anche su questo non ci sono (ancora) conferme.

La parentesi a This Is Me

La nostra redazione, tuttavia, può asserire che un colloquio nel recente passato tra i vertici di Colgono Monzese e Sebastiani c’è stato. La natura del colloquio, però, non è dato sapere quale sia stata. Potrebbero aver parlato di tutto, non necessariamente di futuro. Nel presente, tuttavia, Amadeus si vede più su Canale 5 che sul canale Nove. Una certezza, l’unica, impossibile da sottovalutare.