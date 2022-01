Novità in arrivo ad Amici di Maria De Filippi. Come annunciato poco fa sugli account social del talent show di Canale 5, durante una delle prossime puntate ad alcuni telespettatori, di età compresa tra i 18 e i 25 anni, sarà data la possibilità di collegarsi da casa. Per il momento non sono stati svelati ulteriori dettagli dell’iniziativa. Quel che è certo è che questa mossa – la cui portata televisiva (stravolgimento del meccanismo, ritorno al pubblico parlante o semplice operazione di contorno?) sarà tutta da valutare quando si concretizzerà effettivamente – arriva a distanza di pochi giorni dal ritorno in onda della trasmissione, che da questa stagione si è spostata alla domenica pomeriggio. Un trasloco che in maniera quasi miracolosa non ha inciso in negativo sugli ascolti, anche se qualche piccolo segnale di allarme sembra essere giunto, soprattutto ultimamente (domenica scorsa la sfida è stata vinta, di misura, da Domenica In di Mara Venier).

Adesso tocca a voi! Durante una delle puntate di Amici avrete la possibilità di collegarvi con noi da casa…. Se avete tra i 18 e i 25 anni e siete interessati correte nelle nostre Instagram stories e scrivetecelo! #Amici21 pic.twitter.com/SNNv9fCnfp — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) January 13, 2022

Nell’analizzare le prestazioni di Amici 21 vanno considerati almeno due elementi. Il primo: con la messa in onda alla domenica pomeriggio è cambiata e si è allargata la platea, favorendo per forza di cose un titolo come Domenica In, naturalmente più largo e familiare, rispetto ad un talent show (per quanto sia il più pop in Italia). Il secondo: Amici è iniziato a settembre, e non a novembre, come invece era accaduto nelle ultime edizioni. Il che comporta evidentemente qualche possibilità di affanno in più.

Come detto, comunque, la novità del collegamento da casa (tecnica adottata nella scorsa puntata per Rudy Zerbi, Veronica Peparini e Lorella Cuccarini, per ragioni non ufficialmente esplicitate – la coreografa ha spiegato sui suoi social solo successivamente di essere risultata positiva al coronavirus) andrà valutata soltanto dopo che sarà diventata concreto momento televisivo.