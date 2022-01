Analisi Auditel del pomeriggio di domenica 9 gennaio 2022

La seconda domenica pomeriggio dell’anno vede al comando la curva blu di Domenica in che tocca picchi del 20% di share durante lo spazio Covid e con la curva arancione di Canale 5 con lo spettacolo musicale Amici di Maria De Filippi che risale la china dal 15 arrivando al 19% di share e superando poi la curva di Domenica in per poi essere di nuovo superata dalla curva del varietà di Rai1, che poi prevale su Canale 5 fino al termine del programma diretto e condotto da Mara Venier

Segue la curva verde di Rai3 con i Tg Regionali al 16%, poi in calo fin verso il 10% con In mezz’ora. Quarta piazza poi la curva rossa di Rai2 di qualche punto sotto la soglia del 5% di share. Resto del pomeriggio con la curva arancione di Verissimo che si posiziona poco sopra la soglia del 15% di share, seguita dalla curva blu del varietà di Rai1 Da noi a ruota libera che scorre sotto la linea del 15% di share. Abbiamo poi la curva verde di Rai3 con il Kilimangiaro nella corsia che va dal 5 al 10% di share.

Sfida dei preserali vinta dalla curva blu dell’Eredità che tocca il 23% di share, seguita dalla curva di Canale 5 con Avanti un altro fra il 15 ed il 19% di share, mentre la curva verde di Rai 3 con il Tg3 e i Tg Regionali tocca la soglia del 15% di share.